Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма

·7·Спорт
Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
  • Зайнаб Дайибекова ХХ ёзги Осиё ўйинларининг аёллар ўртасидаги сабля йўналишида финалга қадар барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медал учун курашди.
  • Ҳал қилувчи баҳсда у икки карра жаҳон чемпиони, мезбон япониялик Мисаки Эмурага қарши жанг олиб борди.
  • Драматик ва муросасиз кечган финалда Дайибекова кумуш медални қўлга киритди ва Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги қимматли совринни тақдим этди.

Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг қиличбозлик дастурида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юқори натижани расмийлаштирди. Аёллар ўртасида сабля йўналишида мамлакатимизнинг бош умиди ва етакчи вакили ҳисобланган Зайнаб Дайибекова яккалик баҳсларида финалга қадар барча рақибларини кетма-кет таслим этиб, олтин медаль учун ҳал қилувчи жангга йўл олди. Мусобақанинг кульминацион финал баҳсида ҳамюртимизга мезбон мамлакатнинг энг машҳур юлдузи, икки карра жаҳон чемпиони япониялик Мисаки Эмура рақиблик қилди.

Ўз майдонида маҳаллий мухлисларнинг улкан босими ва қўллаб-қувватлови остида ҳаракат қилган жаҳон чемпионига қарши Дайибекова муросасиз ва қаҳрамонона жанг олиб борди. Кескин ва драматик кечган якуний баҳсда Мисаки Эмура тажриба эвазига ғалабани илиб кетиб, олтин медалга сазовор бўлди; Зайнаб Дайибекова эса ушбу нуфузли мусобақани фахрли кумуш медаль билан якунлади. Шу тариқа, ўзбек қиличбозлик мактабининг ёрқин юлдузи «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасида Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги қимматли кумуш медални тақдим этди.

Хўш, Дайибекованинг икки карра жаҳон чемпиони билан финалдаги жанги қандай кечди, ушбу кумуш медаль Ўзбекистон қиличбозлигига қандай янги нафас бағишлайди ва олдинда кутилаётган жамоавий баҳсларда саблячи қизларимиз Япониядан қасос ола биладими?

«Финал йўли, Мисаки Эмура тўсиғи ва қитъа вице-чемпионлиги»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси

Зайнаб Дайибекованинг Осиё ўйинларидаги муваффақиятидан энг муҳим фактлар:

  • Финалга қадар ишончли юриш: Дайибекова сабля бўйича яккалик беллашувларининг барча босқичларида ғалаба қозониб, бош финалга чиқди;

  • Дунёнинг 2 карра чемпионига қарши жанг: Олтин медаль учун баҳсда ҳамюртимиз мезбон Япония сафидаги икки карра жаҳон чемпиони Мисаки Эмура билан тўқнаш келди;

  • ХХ Осиё ўйинлари вице-чемпионлиги: Қаттиқ қаршилик кўрсатган Дайибекова кумуш медалга сазовор бўлиб, қитъанинг 2-рақамли саблячиси мақомини тасдиқлади;

  • Делегация ҳисобига янги кумуш: Ўзбекистон терма жамоасининг «Аичи-Нагоя-2026» медаллар жамғармаси яна бир нуфузли соврин билан бойиди;

  • Ўзбек сабля мактабининг барқарорлиги: Дайибекова йирик мусобақаларда мунтазам шоҳсупага кўтарилиб, терма жамоамизнинг флагмани эканини яна бир бор исботлади.

«Аичи-Нагоя-2026»: Аёллар сабля яккалик баҳслари ва финал таҳлили

Финалчилар мақоми, йўналиш хусусиятлари ва натижаларнинг қиёсий кўрсаткичлари:

Кўрсаткичлар ва жиҳатлар

Зайнаб Дайибекова (Ўзбекистон)

Мисаки Эмура (Япония)

Спорт йўналиши ва қурол

Сабля (аёллар яккалик дастури)

Сабля (аёллар яккалик дастури)

Спортчиларнинг даражаси

Ўзбекистоннинг 1-рақамли саблячиси, Осиё етакчиси

Икки карра жаҳон чемпиони, мезбон юлдуз

Финалдаги ҳаракат ва тактика

Муросасиз ҳужумкорлик, тезкор қарши зарбалар

Мезбонлик тажрибаси, совуққон якуний ҳимоя

Қайд этилган якуний натижа

Кумуш медаль (Осиё ўйинлари вице-чемпиони)

Олтин медаль (Осиё ўйинлари чемпиони)

Мусобақадаги умумий ўрни

Шоҳсупанинг 2-поғонаси

Шоҳсупанинг 1-поғонаси

Делегацияга қўшган ҳиссаси

Ўзбекистон ғазнасига қимматли кумуш медаль

Япония жамоасига олтин очко

Қиличбозлик экспертизаси ва таҳлил: Нега Дайибекованинг кумуши олтинга тенг ютуқ?

Халқаро спорт шарҳловчилари ва миллий қиличбозлик федерацияси мутахассисларининг хулосалари:

  • Жаҳоннинг энг кучлиси билан тенгма-тенг кураш: Мисаки Эмура бугунги кунда сабля оламида сайёранинг энг кучли ва мукаммал техникага эга қиличбозларидан бири саналади; бундай номдор рақиб билан унинг ўз ватанида финал беллашувини ўтказиш ва мардонавор жанг кўрсатиш Дайибекованинг даражаси жаҳон грандлари билан тенглашганидан далолат беради;

  • Сабля дастуридаги тезлик омили: Қиличбозликнинг сабля йўналиши миллисонияларни талаб қиладиган энг тезкор тури ҳисобланади; Зайнабнинг финал йўлида Осиёнинг бошқа номдор спортчиларини осонлик билан ортда қолдиргани унинг жисмоний ва психологик формаси юқорилигини кўрсатди;

  • Жамоавий баҳслар учун кучли замин: Яккалик дастуридаги ушбу кумуш медаль тез орада бошланадиган аёллар сабля жамоавий баҳслари олдидан қизларимизга катта руҳий ишонч бағишлайди ва реванш олиш учун қўшимча стимул беради;

  • Олимпия йўлидаги барқарорлик: Ёш ва шижоатли Зайнаб Дайибекованинг нуфузли қитъа мусобақасида финалгача етиб бориши унинг келгуси Лос-Анжелес Олимпия ўйинларида ҳам медаллар учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолишини кафолатлайди.

Япония майдонларида Ўзбекистон шаънини муносиб ҳимоя қилган Зайнаб Дайибекова миллий спортимиз шон-шуҳратини яна бир бор юксакларга кўтарди.

Сизнингча, икки карра жаҳон чемпионига қарши финалда мардонавор жанг кўрсатган Зайнаб Дайибекова келгуси баҳсларда япон саблячиларидан реванш ола биладими? Спортчимизнинг Осиё ўйинларидаги ушбу кумуш медалига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва қаҳрамонимизга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий қиличбозлик спортимиз зафарига бағишланган мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!

Зайнаб ДайибековаМисаки ЭмураАичи-Нагоя-2026Осиё ўйинлари
Улашиш:
Telegram каналGoogle'да кузатиш
Шуҳрат Раззақов
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз мусобақани шоҳсупада якунладиБугун 17:24Шаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиШаҳзод Нурматов ва Собиржон Сафаралиев Осиё ўйинларида олтин медални қўлга киритдиБугун 17:10Феруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиФеруза Казакова «Аичи-Нагоя-2026» Осиё ўйинларини шов-шувли ғалаба билан бошладиБугун 11:28Шоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиШоҳсанам Шерзодовадан олтин марра»: Осиё ўйинларида Ўзбекистон байроғи баланд кўтарилдиБугун 10:59Осиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиОсиё ўйинларида академик эшкак эшувчиларимиз шоҳсупани эгалладиБугун 10:57XX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олдиXX ёзги Осиё ўйинлари: Фирдавс Атамурадов Аичи-Нагояда кумуш медаль олди22 сентябр 14:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
«Манчестер Юнайтед» собиқ скаути Абдуқодир Ҳусанов бўйича шов-шувли сирни очди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
Криштиану Роналду Саудия Арабистонидаги энг йирик мағлубиятини қабул қилиб олди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
Абдуқодир Ҳусанов «Манчестер Сити» мухлисларининг олқишлари остида майдонни тарк этди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Бир уйда яшардик»: Қозоғистонлик ҳужумчи Абдуқодир Ҳусанов ҳақида бор ҳақиқатни айтди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?
Манчестер дербиси олдидан «Сити» мухлислари орасида катта баҳс: Ҳусановми ё Нуньеш?