Зайнаб Дайибекова Осиё ўйинларида кумуш медални қўлга киритди — қиличбозликдаги драма
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Зайнаб Дайибекова ХХ ёзги Осиё ўйинларининг аёллар ўртасидаги сабля йўналишида финалга қадар барча рақибларини мағлуб этиб, олтин медал учун курашди.
- Ҳал қилувчи баҳсда у икки карра жаҳон чемпиони, мезбон япониялик Мисаки Эмурага қарши жанг олиб борди.
- Драматик ва муросасиз кечган финалда Дайибекова кумуш медални қўлга киритди ва Ўзбекистон делегацияси ҳисобига навбатдаги қимматли совринни тақдим этди.
Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарлари мезбонлик қилаётган ХХ ёзги Осиё ўйинларининг қиличбозлик дастурида Ўзбекистон спорт делегацияси навбатдаги юқори натижани расмийлаштирди. Аёллар ўртасида сабля йўналишида мамлакатимизнинг бош умиди ва етакчи вакили ҳисобланган Зайнаб Дайибекова яккалик баҳсларида финалга қадар барча рақибларини кетма-кет таслим этиб, олтин медаль учун ҳал қилувчи жангга йўл олди. Мусобақанинг кульминацион финал баҳсида ҳамюртимизга мезбон мамлакатнинг энг машҳур юлдузи, икки карра жаҳон чемпиони япониялик Мисаки Эмура рақиблик қилди.
Ўз майдонида маҳаллий мухлисларнинг улкан босими ва қўллаб-қувватлови остида ҳаракат қилган жаҳон чемпионига қарши Дайибекова муросасиз ва қаҳрамонона жанг олиб борди. Кескин ва драматик кечган якуний баҳсда Мисаки Эмура тажриба эвазига ғалабани илиб кетиб, олтин медалга сазовор бўлди; Зайнаб Дайибекова эса ушбу нуфузли мусобақани фахрли кумуш медаль билан якунлади. Шу тариқа, ўзбек қиличбозлик мактабининг ёрқин юлдузи «Аичи-Нагоя-2026» мусобақасида Ўзбекистон ҳисобига навбатдаги қимматли кумуш медални тақдим этди.
Хўш, Дайибекованинг икки карра жаҳон чемпиони билан финалдаги жанги қандай кечди, ушбу кумуш медаль Ўзбекистон қиличбозлигига қандай янги нафас бағишлайди ва олдинда кутилаётган жамоавий баҳсларда саблячи қизларимиз Япониядан қасос ола биладими?
«Финал йўли, Мисаки Эмура тўсиғи ва қитъа вице-чемпионлиги»: Баҳснинг 5 та асосий нуқтаси
Зайнаб Дайибекованинг Осиё ўйинларидаги муваффақиятидан энг муҳим фактлар:
Финалга қадар ишончли юриш: Дайибекова сабля бўйича яккалик беллашувларининг барча босқичларида ғалаба қозониб, бош финалга чиқди;
Дунёнинг 2 карра чемпионига қарши жанг: Олтин медаль учун баҳсда ҳамюртимиз мезбон Япония сафидаги икки карра жаҳон чемпиони Мисаки Эмура билан тўқнаш келди;
ХХ Осиё ўйинлари вице-чемпионлиги: Қаттиқ қаршилик кўрсатган Дайибекова кумуш медалга сазовор бўлиб, қитъанинг 2-рақамли саблячиси мақомини тасдиқлади;
Делегация ҳисобига янги кумуш: Ўзбекистон терма жамоасининг «Аичи-Нагоя-2026» медаллар жамғармаси яна бир нуфузли соврин билан бойиди;
Ўзбек сабля мактабининг барқарорлиги: Дайибекова йирик мусобақаларда мунтазам шоҳсупага кўтарилиб, терма жамоамизнинг флагмани эканини яна бир бор исботлади.
«Аичи-Нагоя-2026»: Аёллар сабля яккалик баҳслари ва финал таҳлили
Финалчилар мақоми, йўналиш хусусиятлари ва натижаларнинг қиёсий кўрсаткичлари:
Кўрсаткичлар ва жиҳатлар
Зайнаб Дайибекова (Ўзбекистон)
Мисаки Эмура (Япония)
Спорт йўналиши ва қурол
Сабля (аёллар яккалик дастури)
Сабля (аёллар яккалик дастури)
Спортчиларнинг даражаси
Ўзбекистоннинг 1-рақамли саблячиси, Осиё етакчиси
Икки карра жаҳон чемпиони, мезбон юлдуз
Финалдаги ҳаракат ва тактика
Муросасиз ҳужумкорлик, тезкор қарши зарбалар
Мезбонлик тажрибаси, совуққон якуний ҳимоя
Қайд этилган якуний натижа
Кумуш медаль (Осиё ўйинлари вице-чемпиони)
Олтин медаль (Осиё ўйинлари чемпиони)
Мусобақадаги умумий ўрни
Шоҳсупанинг 2-поғонаси
Шоҳсупанинг 1-поғонаси
Делегацияга қўшган ҳиссаси
Ўзбекистон ғазнасига қимматли кумуш медаль
Япония жамоасига олтин очко
Қиличбозлик экспертизаси ва таҳлил: Нега Дайибекованинг кумуши олтинга тенг ютуқ?
Халқаро спорт шарҳловчилари ва миллий қиличбозлик федерацияси мутахассисларининг хулосалари:
Жаҳоннинг энг кучлиси билан тенгма-тенг кураш: Мисаки Эмура бугунги кунда сабля оламида сайёранинг энг кучли ва мукаммал техникага эга қиличбозларидан бири саналади; бундай номдор рақиб билан унинг ўз ватанида финал беллашувини ўтказиш ва мардонавор жанг кўрсатиш Дайибекованинг даражаси жаҳон грандлари билан тенглашганидан далолат беради;
Сабля дастуридаги тезлик омили: Қиличбозликнинг сабля йўналиши миллисонияларни талаб қиладиган энг тезкор тури ҳисобланади; Зайнабнинг финал йўлида Осиёнинг бошқа номдор спортчиларини осонлик билан ортда қолдиргани унинг жисмоний ва психологик формаси юқорилигини кўрсатди;
Жамоавий баҳслар учун кучли замин: Яккалик дастуридаги ушбу кумуш медаль тез орада бошланадиган аёллар сабля жамоавий баҳслари олдидан қизларимизга катта руҳий ишонч бағишлайди ва реванш олиш учун қўшимча стимул беради;
Олимпия йўлидаги барқарорлик: Ёш ва шижоатли Зайнаб Дайибекованинг нуфузли қитъа мусобақасида финалгача етиб бориши унинг келгуси Лос-Анжелес Олимпия ўйинларида ҳам медаллар учун асосий даъвогарлардан бири бўлиб қолишини кафолатлайди.
Япония майдонларида Ўзбекистон шаънини муносиб ҳимоя қилган Зайнаб Дайибекова миллий спортимиз шон-шуҳратини яна бир бор юксакларга кўтарди.
Сизнингча, икки карра жаҳон чемпионига қарши финалда мардонавор жанг кўрсатган Зайнаб Дайибекова келгуси баҳсларда япон саблячиларидан реванш ола биладими? Спортчимизнинг Осиё ўйинларидаги ушбу кумуш медалига шахсан қандай баҳо берасиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингиз ва қаҳрамонимизга тилакларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда миллий қиличбозлик спортимиз зафарига бағишланган мақолани барча спорт ихлосмандлари билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…