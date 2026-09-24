Нотинч дунёдаги тинч мамлакат: Шавкат Мирзиёевнинг уйқусиз туни ва тинчлик формуласи
ҚисқачаAI ёрдамида тайёрланганКўрсатиш
- Президент Шоукат Мирзиёев Андижонда бўлиб ўтган йиғилишда нотинч дунёда Ўзбекистоннинг тинч мамлакат эканлиги ҳақидаги маҳаллий нуронийнинг сўзларидан мамнунлигини билдирди.
- Давлат раҳбари Андижондаги кўплаб масалалар сабаб кечалари уйқу кам бўлганини тан олиб, тинчликни сақлаш ортида катта масъулият турганини таъкидлади.
- Ушбу самимий эътирофлар ижтимоий тармоқларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлди.
Бугунги кунда сайёрамизнинг турли бурчакларида қонли урушлар, геосиёсий бўлинишлар ва иқтисодий нотинчликлар кучайган бир даврда Ўзбекистондаги осойишталик ва халқ бирдамлигининг қадри ҳар қачонгидан ҳам ёрқинроқ намоён бўлмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Андижон вилояти фаоллари, зиёлилар ва маҳалла масъуллари иштирокида ўтказилган йиғилишда кутилмаган, очиқ ва чинакам юракдан чиққан самимий эътирофлари билан барчанинг диққатини тортди.
Давлатимиз раҳбари ташриф давомида маҳаллий нуронийлардан бири билан кечган қисқа, аммо фалсафий маънога бой мулоқотни алоҳида ёдга олди: «Агар мендан қанча ухладингиз деб сўрасангиз, кечаси Андижонда ухлаш яхши, ҳавоси жуда зўр, лекин ўй қийнайди — уйқу кам бўлди! Нимага десангиз, Андижонда масалалар кўп, қилинадиган ишлар кўп. Ана кеча битта оқсоқол жуда тўғри гапирдилар: «Нотинч дунёда тинч мамлакат бор — бу Ўзбекистон!», дедилар. Мен бу сўзлардан жуда хурсанд бўлдим. Бу инсон сиёсатдан мутлақо йироқ одам, лекин юрагидаги бор гапни айтди!».
Президентнинг ҳудудлар ривожи йўлидаги уйқусиз тунлари ва оддий фуқароларнинг юртимиздаги тинчликка берган самимий баҳоси ижтимоий тармоқларда кенг резонанс уйғотди. Хўш, сиёсатдан йироқ оқсоқолнинг бу фикрида қандай катта ҳаётий ҳақиқат мужассам, нотинч дунёда тинчликни сақлаб қолиш ортида қандай оғир масъулият ётибди ва нима учун Андижон муаммолари Давлат раҳбарининг уйқусига йўл бермаяпти?
«Уйқусиз тун, оқсоқолнинг ҳақиқати ва барқарорлик баҳоси»: Президент нутқининг 5 та асосий нуқтаси
Шавкат Мирзиёевнинг Андижондаги йиғилишда билдирган энг таъсирли ва муҳим фикрлари:
«Нотинч дунёдаги тинч макон»: Андижонлик нуронийнинг дунёдаги можаролар фонида Ўзбекистоннинг тинчлик ороли эканига берган холис баҳоси Президентни чуқур тўлқинлантирди;
Самимий ва сиёсатдан холи эътироф: Давлатимиз раҳбари бу сўзлар расмий ҳисобот эмас, балки оддий фуқаронинг юрагидан чиққан соф ҳақиқат эканини алоҳида таъкидлади;
Масъулият ва уйқусиз тунлар: Шавкат Мирзиёев Андижон ҳавоси мусаффо бўлса-да, аҳоли муаммолари ва ҳал этилиши керак бўлган кўплаб масалалар сабаб кечаси уйқу кам бўлганини очиқ тан олди;
Тинчлик — энг олий неъмат: Глобал миқёсда қарама-қаршиликлар авж олаётган паллада мамлакатимиздаги осойишталик ва ижтимоий тотувликнинг стратегик қиймати яна бир карра кўрсатиб берилди;
Халқ билан тирик мулоқот: Раҳбарнинг далаларда, кўчаларда ва маҳаллаларда бевосита одамлар дардини тинглаб қарор қабул қилиши янги бошқарув тизимининг асосий мезонига айланмоқда.
Замонавий геосиёсий муҳит ва Ўзбекистон: Глобал беқарорлик ва миллий осойишталик таққоси
Дунёдаги умумий вазият ва юртимиздаги барқарор ривожланиш омиллари таҳлили:
Мезонлар ва йўналишлар
Нотинч глобал макон ҳолати
Ўзбекистондаги бугунги реаллик
Ҳарбий-сиёсий вазият
Минтақавий урушлар, қуролланиш пойгаси ва вайронагарчиликлар
Барқарор тинчлик, ҳарбий хавфсизлик ва нейтрал дипломатия
Халқаро муносабатлар
Блокларга бўлиниш, санкциялар ва ўзаро ишончсизлик
Очиқлик, яхши қўшничилик ва барча билан тенг ҳуқуқли мулоқот
Ички ижтимоий кайфият
Қўрқув, гуманитар инқирозлар ва хавотир
Эртанги кунга ишонч, барқарор турмуш ва бунёдкорлик руҳи
Раҳбариятнинг бош диққати
Ҳарбий харажатлар ва сиёсий курашлар
Аҳоли бандлиги, таълим, саноат ва муаммоларни ҳал этиш
Халқнинг тинчликка муносабати
Тинчликни йўқотиш хавфи остида яшаш
«Нотинч дунёда тинч мамлакат» деган юксак миннатдорлик
Ижтимоий-фалсафий ва сиёсий экспертиза: Нега оқсоқолнинг сўзи ва Президентнинг уйқусизлиги боғлиқ?
Сиёсатшунослар, жамоатчилик фаоллари ва социологларнинг таҳлилий хулосалари:
«Халқ баҳоси — энг олий баҳо»: Сиёсат ва геосиёсий анализлардан йироқ бўлган оддий инсоннинг дунёдаги ҳолатни кўриб: «Биз тинч мамлакатдамиз», дейиши — давлат сиёсатининг тўғрилигини кўрсатувчи энг катта индикатордир; бу мураккаб даврда сақлаб қолинаётган барқарорликка халқ томонидан берилган энг холис баҳодир;
«Тинчлик ўз-ўзидан келмайди»: Президентнинг «ўй қийнайди, Андижонда масалалар кўп, уйқу кам бўлди» деган сўзлари тинчлик ва фаровонлик тинимсиз меҳнат, оғир қарорлар ва ҳар бир фуқаронинг муаммосини ичига ютиш эвазига таъминланишини англатади; иқтисодий муаммолар ечилмаган жойда тинчлик ҳам узоқ турмайди, шу боис раҳбарнинг асосий ташвиши иқтисодиётни кўтаришдир;
Мураккаб геосиёсатда мувозанат сақлаш санъати: Ўзбекистон бугунги кунда йирик давлатларнинг қарама-қаршилигига аралашмасдан, фақат ўз миллий манфаатлари ва халқининг тинчлигини кўзлаб мустақил сиёсат олиб бормоқда; айнан шу мувозанат мамлакатни глобал тўфонлардан асраб турибди;
Халқ ва етакчи бирдамлиги омили: Президентнинг оддий оқсоқол фикридан чин дилдан қувониши ва уни катта минбарларда ғурур билан эслаши давлат ва жамият ўртасидаги самимий ишонч ришталари мустаҳкамлигини кўрсатади.
Шавкат Мирзиёевнинг Андижондаги ушбу очиқ дил изҳори миллий тинчлик ва осойишталик нақадар буюк неъмат эканини ҳамда уни кўз қорачиғидек асраш барчамизнинг муқаддас бурчимиз эканини яна бир бор ёдга солди.
Сизнингча, дунёдаги бугунги мураккаб урушлар ва кескинликлар даврида Ўзбекистондаги тинчлик ва осойишталикни асраб қолиш учун биз — оддий фуқаролар қандай ҳисса қўшишимиз керак? Президентнинг Андижондаги самимий фикрлари ва оқсоқолнинг «тинч мамлакат» ҳақидаги сўзларига сиз қандай қарайсиз? Шахсий фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва юртимиздаги энг буюк неъмат — тинчликни мадҳ этувчи ушбу тўлқинлантирувчи мақолани барча юртдошларимиз билан баҳам кўринг!
Изоҳлар 0
…