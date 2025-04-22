Чимкентда ҳоким ўринбосарига суиқасд қилинди: унга уч марта ўқ узилган (видео)
Қисқача
21 апрел куни кечқурун Чимкент шаҳар ҳокими ўринбосари Руслан Берденовга ҳокимият биноси яқинида номаълум шахс томонидан уч марта ўқ узилди. У сони ва елкасидан оғир жароҳат олиб, шифохонага етказилган, шифокорлар унинг ҳаётига хавф йўқлигини, ҳолати оғир, лекин барқарор эканини билдирган. Суиқасдда гумонланган шахс қўлга олиниб, вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган ва жиноят иши бўйича тергов бошланган.
Қозоғистонда сўнгги кунларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган қотиллик уриниши юз берди. 21 апрель куни кечқурун, Чимкент шаҳрида шаҳар ҳокими ўринбосари Руслан Берденовга қарата номаълум шахс томонидан ўқ узилган, деб хабар берди Tengrinews.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ҳужум ҳокимият биноси яқинида содир бўлган
Маълумотларга кўра, суиқасд шаҳар ҳокимияти биносига яқин ҳудудда содир этилган. Жабрланувчининг партиядоши Бейбит Алибековнинг айтишича, “замҳоким”га уч марта отишма бўлган.
Берденов танасининг сон ва елка қисмларидан оғир жароҳат олган ҳолда тезда шифохонага олиб кетилган. Табиблар уни операцияга олишди — ҳаётига хавф йўқлиги айтилмоқда, бироқ унинг ҳолати ҳозирда оғир, лекин барқарор деб баҳоланмоқда.
Ташхис: кўплаб ҳаётий аъзолар шикастланган
Расмий тиббий маълумотларга кўра, Берденовда қуйидаги жароҳатлар қайд этилган:
- ўнг кўкрак қафасининг тешиб ўтувчи ўқ жароҳати;
- ўнг ўпканинг пастки қисми, диафрагма, қовурғалар оралиғидаги артериялар шикастланган;
- гемопневмоторакс (ўпка ва кўкрак бўшлиғида қон ва ҳаво тўпланиши);
- жигар ва қорин бўшлиғи жароҳатлари, ички қон кетиши;
- ўнг томондаги буйрак, елка ва билакда ҳам шикастланишлар мавжуд;
- ташқи қон кетиши ва шок ҳолати (геморрагик ва плевропулмонал).
Гумондор қўлга олинди — тергов бошланган
Суиқасдда гумонланувчи шахс қўлга олинган ва ҳозирда вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган.
Мазкур воқеа юзасидан суиқасд уриниши моддаси асосида жиноят иши очилган, тергов ишлари бошланган. Ҳозирча тергов манфаатлари учун қўшимча маълумотлар очиқланмаяпти.
Сиз нима деб ўйлайсиз — бу каби вазиятларда хавфсизлик чоралари етарлича таъминланяптими? Давлат амалдорларига нисбатан бундай ҳужумлар нимадан дарак беради?
Ҳужум ҳокимият биноси яқинида содир бўлган
Маълумотларга кўра, суиқасд шаҳар ҳокимияти биносига яқин ҳудудда содир этилган. Жабрланувчининг партиядоши Бейбит Алибековнинг айтишича, “замҳоким”га уч марта отишма бўлган.
Берденов танасининг сон ва елка қисмларидан оғир жароҳат олган ҳолда тезда шифохонага олиб кетилган. Табиблар уни операцияга олишди — ҳаётига хавф йўқлиги айтилмоқда, бироқ унинг ҳолати ҳозирда оғир, лекин барқарор деб баҳоланмоқда.
Ташхис: кўплаб ҳаётий аъзолар шикастланган
Расмий тиббий маълумотларга кўра, Берденовда қуйидаги жароҳатлар қайд этилган:
- ўнг кўкрак қафасининг тешиб ўтувчи ўқ жароҳати;
- ўнг ўпканинг пастки қисми, диафрагма, қовурғалар оралиғидаги артериялар шикастланган;
- гемопневмоторакс (ўпка ва кўкрак бўшлиғида қон ва ҳаво тўпланиши);
- жигар ва қорин бўшлиғи жароҳатлари, ички қон кетиши;
- ўнг томондаги буйрак, елка ва билакда ҳам шикастланишлар мавжуд;
- ташқи қон кетиши ва шок ҳолати (геморрагик ва плевропулмонал).
Гумондор қўлга олинди — тергов бошланган
Суиқасдда гумонланувчи шахс қўлга олинган ва ҳозирда вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган.
Мазкур воқеа юзасидан суиқасд уриниши моддаси асосида жиноят иши очилган, тергов ишлари бошланган. Ҳозирча тергов манфаатлари учун қўшимча маълумотлар очиқланмаяпти.
Сиз нима деб ўйлайсиз — бу каби вазиятларда хавфсизлик чоралари етарлича таъминланяптими? Давлат амалдорларига нисбатан бундай ҳужумлар нимадан дарак беради?
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг
…