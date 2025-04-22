Чимкентда ҳоким ўринбосарига суиқасд қилинди: унга уч марта ўқ узилган (видео)

·1.2K·Дунё
Чимкентда ҳоким ўринбосарига суиқасд қилинди: унга уч марта ўқ узилган (видео)
Қисқача

21 апрел куни кечқурун Чимкент шаҳар ҳокими ўринбосари Руслан Берденовга ҳокимият биноси яқинида номаълум шахс томонидан уч марта ўқ узилди. У сони ва елкасидан оғир жароҳат олиб, шифохонага етказилган, шифокорлар унинг ҳаётига хавф йўқлигини, ҳолати оғир, лекин барқарор эканини билдирган. Суиқасдда гумонланган шахс қўлга олиниб, вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган ва жиноят иши бўйича тергов бошланган.

Қозоғистонда сўнгги кунларда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган қотиллик уриниши юз берди. 21 апрель куни кечқурун, Чимкент шаҳрида шаҳар ҳокими ўринбосари Руслан Берденовга қарата номаълум шахс томонидан ўқ узилган, деб хабар берди Tengrinews.

Ҳужум ҳокимият биноси яқинида содир бўлган
Маълумотларга кўра, суиқасд шаҳар ҳокимияти биносига яқин ҳудудда содир этилган. Жабрланувчининг партиядоши Бейбит Алибековнинг айтишича, “замҳоким”га уч марта отишма бўлган.

Берденов танасининг сон ва елка қисмларидан оғир жароҳат олган ҳолда тезда шифохонага олиб кетилган. Табиблар уни операцияга олишди — ҳаётига хавф йўқлиги айтилмоқда, бироқ унинг ҳолати ҳозирда оғир, лекин барқарор деб баҳоланмоқда.

Ташхис: кўплаб ҳаётий аъзолар шикастланган
Расмий тиббий маълумотларга кўра, Берденовда қуйидаги жароҳатлар қайд этилган:
- ўнг кўкрак қафасининг тешиб ўтувчи ўқ жароҳати;
- ўнг ўпканинг пастки қисми, диафрагма, қовурғалар оралиғидаги артериялар шикастланган;
- гемопневмоторакс (ўпка ва кўкрак бўшлиғида қон ва ҳаво тўпланиши);
- жигар ва қорин бўшлиғи жароҳатлари, ички қон кетиши;
- ўнг томондаги буйрак, елка ва билакда ҳам шикастланишлар мавжуд;
- ташқи қон кетиши ва шок ҳолати (геморрагик ва плевропулмонал).

Гумондор қўлга олинди — тергов бошланган
Суиқасдда гумонланувчи шахс қўлга олинган ва ҳозирда вақтинча сақлаш ҳибсхонасига жойлаштирилган.

Мазкур воқеа юзасидан суиқасд уриниши моддаси асосида жиноят иши очилган, тергов ишлари бошланган. Ҳозирча тергов манфаатлари учун қўшимча маълумотлар очиқланмаяпти.

Сиз нима деб ўйлайсиз — бу каби вазиятларда хавфсизлик чоралари етарлича таъминланяптими? Давлат амалдорларига нисбатан бундай ҳужумлар нимадан дарак беради?
Чимкент шаҳриСуиқасд уринишиРуслан БерденовТиббий маълумотларГумондор қўлга олиндиТергув ишлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиПолициячини тишлаб олган маст украиналик аёл Польшадан депортация қилиндиБугун, 17:19«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...«Мусулмонлар бизга католиклардан кўра яқинроқ»: Михалковдан шов-шувли фикр...Бугун, 17:15Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Ҳарбий эксперт Россиянинг «Посейдон» тизимига қандай баҳо берди?Бугун, 17:06АҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиАҚШ давлат қарзи бўйича янги рекорд ўрнатдиБугун, 14:45JD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиJD.com компанияси Пекинда 24 соат ишлайдиган робот-қаҳвахона очдиБугун, 13:10Гренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиГренландияда музлар эриши ортидан юзлаб китлар пайдо бўлдиБугун, 10:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди