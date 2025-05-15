Трамп оиласи миллиардлаб доллар ишламоқда: крипто, виллалар ва голф

·446·Дунё
Трамп оиласи миллиардлаб доллар ишламоқда: крипто, виллалар ва голф
АҚШ президенти Доналд Трамп сўнгги ойларда шахсий бойлигини сезиларли даражада оширишга эришган. The New York Times таҳлилчилари апрель ойи давомида Трамп оиласига мансуб компаниялар камида 2 миллиард доллар даромад кўрганини ҳисоблаб чиқди.

Молиявий ўсишга оила қўлидаги турли манбалар туртки бўлмоқда. Жумладан, ҳозирда битта токени 13 доллардан баҳоланаётган $TRUMP криптовалютаси орқали ҳам катта фойда олинмоқда. Ушбу токенни харид қилганлар орасида Оқ уйга саёҳат қилиш имкониятига эга бўлаётганлар ҳам бор.

Трамп оиласининг криптовалютага оид фаолиятини World Liberty Financial компанияси юритмоқда. Мазкур компанияга БАА ҳукумати аллақачон 2 миллиард доллар сармоя киритган ва ушбу инвестиция орқали ҳар йили ўнлаб миллион доллар даромад қайтарилиши кутилмоқда.

Бошқа томондан, Қатар Трамп бизнесига боғлиқ бўлган голф клублари ва люкс виллалар қурилиши учун 5,5 миллиард долларлик катта маблағ йўналтирмоқда. Саудия компаниялари эса Дубайда Trump International меҳмонхонаси ва қатор тижорат иншоотларини барпо этиш учун 1 миллиард доллар сармоя киритган.

The New York Times таъкидлашича, ушбу компаниялар асосан Трампнинг ўғиллари номига расман расмийлаштирилган. Бу орқали формал жиҳатдан манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилмаётгандек кўриниши мумкин. Бироқ таҳлилчилар бу ҳолатда очиқ ахлоқий зиддият борлигини таъкидлашмоқда.

Президентлик лавозимида бўлган Трамп ҳозирда Сербия, БАА, Уммон ва бошқа давлатлар ҳукуматлари билан бизнес алоқаларни ривожлантирмоқда. Мутахассислар фикрича, бу ҳамкорликлар орқали у шахсий манфаатлари учун сиёсий қарорлар қабул қилишга уриниши мумкин. АҚШ қонунларига кўра, бундай ҳолатлар коррупция деб баҳоланади.

Ҳозирча бу масалада расмий тергов ёки жавобгарлик белгиланмаган. Аммо жамоатчилик орасида бу каби бизнес-сиёсий боғланишлар юзасидан саволлар тобора кўпаймоқда.

Сиз нима деб ўйлайсиз: давлат раҳбари ўз бизнеси орқали миллиардлар ишлаши мумкинми? Бу одилонами?
Трамп ОиласиКриптовалюта ФаолиятиАҚШ ПрезидентиМолиявий ЎсишБизнес-СиёсатКоррупция Масаласи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиБугун, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганБугун, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиБугун, 12:36“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олинди“Сувараклар партияси” намойиши ортидан олти киши ҳибсга олиндиБугун, 12:09Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Ҳижобсиз юрган аёллар қамоққа олиниши мумкин — “Толибон”Бугун, 11:40Ҳиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиҲиндистондаги меҳмонхона ёнғинида ўзбекистонлик ҳалок бўлдиБугун, 08:28
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди