Украина ҳудудларни қайтаролмайди — Залужнийдан кескин баёнот!

·4.6K·Дунё
Украина ҳудудларни қайтаролмайди — Залужнийдан кескин баёнот!
Украина армиясининг собиқ бош қўмондони Валерий Залужний мамлакатнинг ҳозирги ҳарбий ва иқтисодий салоҳияти билан 1991 йилдаги давлат чегараларини тўлиқ қайтариб олиш ҳақида орзу қилиш реал эмаслигини кескин таъкидлади. У бу ҳақда яқинда ўтказилган "Хавфсизлик экспорти: дунёдаги Украина қуроллари" форумида сўзлаган нутқида айтиб ўтди.

Айни пайтда Буюк Британияда Украинанинг элчиси лавозимида фаолият юритаётган Залужнийга кўра, Россия ўзининг ҳарбий имкониятларини кенгайтириш ва урушни узоқ муддат давом эттириш учун етарли куч ва воситаларга эга. Унинг таъкидлашича, Россия ҳудудларга зарбалар бериш ва стратегик ҳужумларни амалга ошириш учун ҳам ресурслардан фойдаланиш имкониятига эга.

"Бу ердаги иштирокчилар орасида бирор мўжизани кутаётганлар бор деб ўйламайман. Қандайдир қудратли кучнинг пайдо бўлиб, 1991 ёки 2022 йил чегараларини қайтариб беришини кутиш — бу хомхаёлдан бошқа нарса эмас. Чунки душман бизнинг ҳудудимизга зарбалар бериш ва алоҳида ҳужумлар амалга ошириш имкониятига эга экан, тўлиқ ҳудудни қайтариш ҳақида гапириш ҳали эртадир", — деди Валерий Залужний.

У собиқ бош қўмондон сифатида, Россия бу урушда “чарчаш” усулини танлаганини алоҳида қайд этиб ўтди. Унга кўра, Москва 2023 йил охиридан буён ҳарбий ҳаракатларни секинлаштириш ва Украина ресурсларини тугатиш орқали узоқ муддатли стратегияни танлаган. Залужнийнинг фикрича, Украина учун бу шароитда фақат юқори технологияларга асосланган мудофаа уруши олиб бориш энг мақбул ечим ҳисобланади.

Украинанинг собиқ бош қўмондони мамлакатдаги демографик ва иқтисодий шароитларни ҳам эътибордан четда қолдирмади. У Украинанинг инсон ресурслари етарли эмаслиги ва иқтисодий вазиятнинг оғирлиги ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтди:

"Биз фақат технологик жиҳатдан юқори даражадаги уруш олиб бора оламиз. Бу борада минимал инсон ресурсларини ва иқтисодий воситаларни ишлатган ҳолда максимал натижаларга эришишимиз керак. Ҳозирги демографик ва иқтисодий вазиятда Украина бошқа кўринишдаги ҳарбий ҳаракатларга тайёр эмас ва бу ҳақда орзу қилиш ҳам бефойдадир."

Залужнийнинг бу баёноти 2023 йил ноябрида Украина президенти Владимир Зеленский томонидан айтилган сўзлар билан ҳамоҳангдир. Ўшанда Зеленский Украина ҳозирча 1991 йилги чегараларни қайтариб олиш учун етарли кучга эга эмаслигини тан олган ва Қримни дипломатик йўл билан қайтариш мумкинлиги ҳақида гапирган эди.

Собиқ бош қўмондоннинг ушбу чиқиши Украинада ва халқаро ҳамжамиятда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай реалистик ёндашув мамлакат келажаги учун самаралироқ сиёсий стратегияларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.

Zamin.uz таҳририяти мазкур мавзудаги барча ривожларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Украина собиқ бош қўмондонининг баёноти ҳақида қандай фикрдасиз? Ҳудудларни қайтариш реалми ёки дипломатия ягона йўлми?
Украина АрмиясиВалерий ЗалужнийҲарбий ИмкониятларИқтисодий ВазиятТехнологик Жиҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиЖЧ-2026 даги илк сенсация: Испания Кабо-Вердени мағлуб эта олмадиКеча, 18:35Итамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиИтамар Бен-Гвир АҚШ ва Эрон ўртасидаги келишувга кескин эътироз билдирдиКеча, 16:58“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдалади“Толибон” янги қоида: телефон ишлатганлар ишдан ҳайдаладиКеча, 16:45Стармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиСтармер 16 ёшгача бўлган болалар учун ижтимоий тармоқларни тақиқлашини эълон қилдиКеча, 16:15Хитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиХитой мактабида даҳшатли фожиа олди олиндиКеча, 16:015 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа берди5 ой давомида ювилмаган шим: тажриба кутилмаган натижа бердиКеча, 15:52
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди