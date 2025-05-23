Украина ҳудудларни қайтаролмайди — Залужнийдан кескин баёнот!
Украина армиясининг собиқ бош қўмондони Валерий Залужний мамлакатнинг ҳозирги ҳарбий ва иқтисодий салоҳияти билан 1991 йилдаги давлат чегараларини тўлиқ қайтариб олиш ҳақида орзу қилиш реал эмаслигини кескин таъкидлади. У бу ҳақда яқинда ўтказилган "Хавфсизлик экспорти: дунёдаги Украина қуроллари" форумида сўзлаган нутқида айтиб ўтди.Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Айни пайтда Буюк Британияда Украинанинг элчиси лавозимида фаолият юритаётган Залужнийга кўра, Россия ўзининг ҳарбий имкониятларини кенгайтириш ва урушни узоқ муддат давом эттириш учун етарли куч ва воситаларга эга. Унинг таъкидлашича, Россия ҳудудларга зарбалар бериш ва стратегик ҳужумларни амалга ошириш учун ҳам ресурслардан фойдаланиш имкониятига эга.
"Бу ердаги иштирокчилар орасида бирор мўжизани кутаётганлар бор деб ўйламайман. Қандайдир қудратли кучнинг пайдо бўлиб, 1991 ёки 2022 йил чегараларини қайтариб беришини кутиш — бу хомхаёлдан бошқа нарса эмас. Чунки душман бизнинг ҳудудимизга зарбалар бериш ва алоҳида ҳужумлар амалга ошириш имкониятига эга экан, тўлиқ ҳудудни қайтариш ҳақида гапириш ҳали эртадир", — деди Валерий Залужний.
У собиқ бош қўмондон сифатида, Россия бу урушда “чарчаш” усулини танлаганини алоҳида қайд этиб ўтди. Унга кўра, Москва 2023 йил охиридан буён ҳарбий ҳаракатларни секинлаштириш ва Украина ресурсларини тугатиш орқали узоқ муддатли стратегияни танлаган. Залужнийнинг фикрича, Украина учун бу шароитда фақат юқори технологияларга асосланган мудофаа уруши олиб бориш энг мақбул ечим ҳисобланади.
Украинанинг собиқ бош қўмондони мамлакатдаги демографик ва иқтисодий шароитларни ҳам эътибордан четда қолдирмади. У Украинанинг инсон ресурслари етарли эмаслиги ва иқтисодий вазиятнинг оғирлиги ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтди:
"Биз фақат технологик жиҳатдан юқори даражадаги уруш олиб бора оламиз. Бу борада минимал инсон ресурсларини ва иқтисодий воситаларни ишлатган ҳолда максимал натижаларга эришишимиз керак. Ҳозирги демографик ва иқтисодий вазиятда Украина бошқа кўринишдаги ҳарбий ҳаракатларга тайёр эмас ва бу ҳақда орзу қилиш ҳам бефойдадир."
Залужнийнинг бу баёноти 2023 йил ноябрида Украина президенти Владимир Зеленский томонидан айтилган сўзлар билан ҳамоҳангдир. Ўшанда Зеленский Украина ҳозирча 1991 йилги чегараларни қайтариб олиш учун етарли кучга эга эмаслигини тан олган ва Қримни дипломатик йўл билан қайтариш мумкинлиги ҳақида гапирган эди.
Собиқ бош қўмондоннинг ушбу чиқиши Украинада ва халқаро ҳамжамиятда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай реалистик ёндашув мамлакат келажаги учун самаралироқ сиёсий стратегияларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.
Zamin.uz таҳририяти мазкур мавзудаги барча ривожларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Украина собиқ бош қўмондонининг баёноти ҳақида қандай фикрдасиз? Ҳудудларни қайтариш реалми ёки дипломатия ягона йўлми?
Айни пайтда Буюк Британияда Украинанинг элчиси лавозимида фаолият юритаётган Залужнийга кўра, Россия ўзининг ҳарбий имкониятларини кенгайтириш ва урушни узоқ муддат давом эттириш учун етарли куч ва воситаларга эга. Унинг таъкидлашича, Россия ҳудудларга зарбалар бериш ва стратегик ҳужумларни амалга ошириш учун ҳам ресурслардан фойдаланиш имкониятига эга.
"Бу ердаги иштирокчилар орасида бирор мўжизани кутаётганлар бор деб ўйламайман. Қандайдир қудратли кучнинг пайдо бўлиб, 1991 ёки 2022 йил чегараларини қайтариб беришини кутиш — бу хомхаёлдан бошқа нарса эмас. Чунки душман бизнинг ҳудудимизга зарбалар бериш ва алоҳида ҳужумлар амалга ошириш имкониятига эга экан, тўлиқ ҳудудни қайтариш ҳақида гапириш ҳали эртадир", — деди Валерий Залужний.
У собиқ бош қўмондон сифатида, Россия бу урушда “чарчаш” усулини танлаганини алоҳида қайд этиб ўтди. Унга кўра, Москва 2023 йил охиридан буён ҳарбий ҳаракатларни секинлаштириш ва Украина ресурсларини тугатиш орқали узоқ муддатли стратегияни танлаган. Залужнийнинг фикрича, Украина учун бу шароитда фақат юқори технологияларга асосланган мудофаа уруши олиб бориш энг мақбул ечим ҳисобланади.
Украинанинг собиқ бош қўмондони мамлакатдаги демографик ва иқтисодий шароитларни ҳам эътибордан четда қолдирмади. У Украинанинг инсон ресурслари етарли эмаслиги ва иқтисодий вазиятнинг оғирлиги ҳақида алоҳида таъкидлаб ўтди:
"Биз фақат технологик жиҳатдан юқори даражадаги уруш олиб бора оламиз. Бу борада минимал инсон ресурсларини ва иқтисодий воситаларни ишлатган ҳолда максимал натижаларга эришишимиз керак. Ҳозирги демографик ва иқтисодий вазиятда Украина бошқа кўринишдаги ҳарбий ҳаракатларга тайёр эмас ва бу ҳақда орзу қилиш ҳам бефойдадир."
Залужнийнинг бу баёноти 2023 йил ноябрида Украина президенти Владимир Зеленский томонидан айтилган сўзлар билан ҳамоҳангдир. Ўшанда Зеленский Украина ҳозирча 1991 йилги чегараларни қайтариб олиш учун етарли кучга эга эмаслигини тан олган ва Қримни дипломатик йўл билан қайтариш мумкинлиги ҳақида гапирган эди.
Собиқ бош қўмондоннинг ушбу чиқиши Украинада ва халқаро ҳамжамиятда кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Экспертларнинг фикрича, бундай реалистик ёндашув мамлакат келажаги учун самаралироқ сиёсий стратегияларни шакллантиришда муҳим аҳамият касб этади.
Zamin.uz таҳририяти мазкур мавзудаги барча ривожларни диққат билан кузатиб боради. Сиз Украина собиқ бош қўмондонининг баёноти ҳақида қандай фикрдасиз? Ҳудудларни қайтариш реалми ёки дипломатия ягона йўлми?
…