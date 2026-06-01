АҚШ Ҳормуз бўғозидан кемалар ўтишини таъминламоқда

·116·Дунё
АҚШ Ҳормуз бўғозидан кемалар ўтишини таъминламоқда

АҚШ ҳарбийлари сўнгги уч ҳафта ичида Эрон блокадасига қарамай, Ҳормуз бўғози орқали 70 га яқин кеманинг хавфсиз ўтишига кўмаклашгани айтилмоқда. Бу ҳақда The New York Times манбаларга таяниб хабар берди.

Маълумотларга кўра, АҚШ Марказий қўмондонлиги савдо кемаларининг стратегик муҳим сув йўлидан ўтишини осонлаштирган. Айрим кемалар кўринишни камайтириш мақсадида бўғозга киришдан олдин транспондерларини ўчирган.

Баъзи ҳолатларда кемалар йўналиши Эрон қирғоқларидан узоқроқ ҳудудлар орқали белгиланган. Бу чоралар хавфни камайтириш ва юк ташиш жараёнини давом эттириш учун амалга оширилгани айтилмоқда.

NYT қайд этишича, Вашингтон ва Теҳрон ўртасидаги музокараларда сезиларли силжиш йўқлиги сабаб минтақадаги вазият ҳамон таранглигича қолмоқда. Ҳормуз бўғози орқали ҳаракатланиш эса савдо кемалари учун хавфли бўлиб қолмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради