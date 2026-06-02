БМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқда

·302·Дунё
БМТ огоҳлантирди: Марказий Осиёда кучли ёмғирлар кутилмоқда

БМТнинг метеорология бўйича агентлиги яқин ойларда дунё миқёсида об-ҳаво кескин ўзгариши мумкинлиги ҳақида огоҳлантирди. Мутахассислар фикрича, кучайиб бораётган Эль-Ниньо ҳодисаси бир қатор минтақаларда ҳароратнинг ошиши, кучли ёғингарчиликлар ва қурғоқчиликларни келтириб чиқариши мумкин. Марказий Осиё ҳам ушбу жараёнлар таъсиридан четда қолмайди.

Маълум қилинишича, Эль-Ниньо Тинч океанидаги доимий шамоллар кучсизланиши натижасида шаклланади. Бу эса океаннинг марказий ва шарқий қисмларида иссиқ сув қатламларининг тўпланишига олиб келади. Натижада атмосферада намлик ва ҳаво оқимлари ўзгариб, сайёранинг турли нуқталарида об-ҳаво мувозанати издан чиқади.

Жаҳон метеорология ташкилоти маълумотларига кўра, океан сувларининг исиши аллақачон Эль-Ниньонинг фаоллашишига туртки бермоқда. Ташкилот прогнозларига қараганда, июнь-август ойларида кўплаб ҳудудларда ҳаво ҳарорати меъёрий кўрсаткичлардан юқори бўлади. Табиий ҳодиса йил охиригача сақланиб қолиши эҳтимол қилинмоқда.

ЖМТ бош котиби Селесте Саулонинг таъкидлашича, мамлакатлар эҳтимолий хавфларга олдиндан тайёргарлик кўриши лозим.

Унинг сўзларига кўра, Эль-Ниньо қурғоқчиликлар ва кучли ёғингарчиликларни янада кучайтириши, шунингдек, қуруқлик ва океанларда аномал иссиқлик тўлқинлари хавфини ошириши мумкин.

Мутахассислар Марказий Осиё, АҚШнинг жанубий ҳудудлари, Жанубий Американинг айрим қисмлари ҳамда Африка бурнида ёғингарчиликлар кўпайишини кутмоқда. Шу билан бирга, Австралия, Индонезия, Марказий Америка ва Жанубий Осиёнинг баъзи ҳудудларида қурғоқчилик хавфи кучайиши мумкин.

Қайд этилишича, 2024 йилда кузатилган Эль-Ниньо ер юзида рекорд даражадаги иссиқлик кузатилишига таъсир қилган асосий омиллардан бири бўлган. Айни пайтда Тинч океанининг экваториал қисмида сув ҳароратининг тез суръатларда ошиб бораётгани қайд этилмоқда. Баъзи ҳудудларда бу кўрсаткич меъёрдан 6 даражагача юқори экани айтилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради