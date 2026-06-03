АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?

·43·Дунё
АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?

Жаҳон ҳамжамиятининг диққат-эътибори Яқин Шарқдаги геосиёсий жараёнларга қаратилган бир пайтда, халқаро дипломатия майдонида муҳим янгиликлар кузатилмоқда. АҚШ давлат котиби Марко Рубио Сенатнинг Ташқи ишлар қўмитасида ўтказилган эшитувлар давомида Эрон томони ўз ядровий дастурининг муҳим жиҳатларини Америка вакиллари билан муҳокама қилишга розилик берганини маълум қилди. Бироқ Расмий Вашингтон ушбу музокараларнинг муваффақиятли бошланиши учун бош шарт сифатида Эроннинг Ҳўрмуз бўғозини кемалар қатнови учун тўлиқ очиши лозимлигини илгари сурмоқда.

АҚШ Давлат департаменти раҳбарининг ҳисоб-китобларига кўра, ядровий келишувга оид музокараларнинг навбатдаги босқичи бир неча ойга чўзилиши мумкин.

Экспертлар учрашуви ва юқори даражада бойитилган уран масаласи

Марко Рубио Сенатдаги чиқишида жараённинг мураккаблиги ва техник жиҳатларига алоҳида тўхталиб ўтди:

«Бу, шубҳасиз, жуда техник масала ҳисобланади ва мен уни атиги беш кун ичида ҳал этиш мумкин деб ўйламайман. Барча майда тафсилотларни батафсил келишиб олиш учун икки томон экспертлар гуруҳининг 30, 60 ёки 90 кун давомида мунтазам учрашувлар ўтказиши талаб этилади», — дея баёнот берди Давлат котиби.

Унинг сўзларига кўра, бўлажак мулоқотнинг иккинчи босқичида асосий эътибор Эрон ихтиёридаги юқори даражада бойитилган уран захираларини утилизация қилиш (йўқ қилиш) масаласига қаратилади.

Санкцияларнинг юмшатилиши шартлари қандай?

АҚШ маъмурияти Эронга нисбатан қўлланилган иқтисодий чекловларни фақатгина Ҳўрмуз бўғозининг очилиши эвазига юмшатиш ниятида эмаслигини аниқлаштириб ўтди. Маълумки, Теҳрон расмийлари ўз ядровий фаолияти сабабли халқаро санкциялар остида қолиб келмоқда.

Давлат котибининг қўшимча қилишича, агар Эрон раҳбарияти ядровий амбицияларидан бутунлай воз кечишга рози бўлса, уларнинг зиммасига юкланадиган халқаро мажбуриятлар ва ушбу жараёнга мос равишда санкциялар босқичма-босқич юмшатиб борилади.

Сулҳ ва геосиёсий вазиятнинг мураккаблашуви

Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг апрель ойи бошидан буён АҚШ ва Эрон ўртасида вақтинчалик тинчлик ришталари (сулҳ) амал қилмоқда. Мазкур келишувга кўра, томонлар якуний тинчлик битимини ишлаб чиқишлари лозим эди.

Бироқ Эроннинг Tasnim ахборот агентлиги тарқатган хабарга кўра, Исроил томонидан Ливан ҳудудига берилаётган ҳарбий зарбалар қайта бошланганидан сўнг, Теҳрон Вашингтон билан олиб борилаётган музокаралар жараёнини вақтинча тўхтатиб қўйган. Шундай бўлса-да, АҚШ Президенти Дональд Трамп икки давлат ўртасидаги дипломатик мулоқотлар ҳамон давом этаётганини таъкидламоқда.

Яқин Шарқдаги ушбу йирик сиёсий учрашувлар ва тинчликка эришиш йўлидаги қадамлар тафсилотини Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатландиБугун, 06:09Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради