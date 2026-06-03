Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатланди

·43·Дунё
Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатланди

Қўшни Тожикистоннинг Хўжанд шаҳрида Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни муносабати билан ташкил этилган байрам тадбири кутилмаган кўнгилсизлик билан якунланди. 1 июнь куни кечқурун шаҳардаги Камоли Хўжандий номидаги театр яқинида тўсатдан бошланган шиддатли шамол маҳаллий «Фаровон» компанияси томонидан байрам муносабати билан Ўзбекистондан махсус олиб келинган улкан ҳаво шарини бошқарувдан чиқариб юборди. Кучли ҳаво оқими таъсирида мувозанатни йўқотган ҳаво шари атрофдаги бир нечта аҳоли хонадонларининг томига қулаган.

Шаҳар Фавқулодда вазиятлар қўмитаси бўлими мазкур ҳодисани глобал табиий офат ёки фавқулодда вазият эмас, балки кутилмаган бахтсиз ҳодиса сифатида баҳолади.

Жабрланганлар орасида ҳамюртимиз ҳам бор

Хўжанд шаҳар 1-сонли шифохонасидан олинган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш воқеа оқибатида уч киши турли даражада тан жароҳати олган. Жабрланувчиларнинг икки нафари зудлик билан касалхонага етказилган:

  • Р.С. (46 ёшли Ўзбекистон фуқароси): Ҳаво шари юқорига кўтарилаётган пайтда унинг савати ичида бўлган. Шарни ерга маҳкамлаб турган занжир-трос кучли кучланишдан узилиб кетгач, у баландликдан ерга йиқилган ва жароҳат олган.

  • Ф.Т. (40 ёшли Хўжанд фуқароси): У шар яқинида томошабин сифатида турган бўлган. Шиддат билан узилган темир занжир унга келиб урилган ва аёлни жароҳатлаган. Айни пайтда у шифохонанинг неврология бўлимида шифокорлар назоратида даволанмоқда.

  • Енгил жароҳат: Манбаларнинг таъкидлашича, жароҳат олган аёлнинг воқеа жойида бўлган тахминан 10‐11 ёшли қизи ҳам енгил шикастланган.

Етказилган зарар бартараф этилди, концерт эса кўчирилди

Ҳаво шарининг Хўжанддаги Аминжон Расулов кўчасида жойлашган иккита хонадон устига қулаши натижасида уйларнинг том қисмига шикаст етган. Бироқ байрам ташкилотчиси бўлган «Фаровон» компанияси вакиллари дарҳол ҳаракатга тушиб, турар жой эгаларига етказилган барча моддий зарарни тўлиқ қоплаб, томларни қайта тиклаб беришган.

Компаниянинг лойиҳалар раҳбари ОАВга берган интервьюсида ушбу ҳаво шари ҳақиқатан ҳам Ўзбекистондан ижарага олиб келинганини ҳамда байрам дастури учун қўшни давлатлардан кўплаб таниқли санъаткорлар ҳам таклиф этилганини тасдиқлади.

Кутилмаган об-ҳаво инжиқлиги сабабли 1 июнь куни ўтказилиши керак бўлган катта байрам концерти хавфсизлик нуқтаи назаридан 2 июнь санасига кўчирилди.

Қўшни ва қардош давлатлардаги энг сўнгги ва муҳим воқеаларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яқин Шарқда вазият кескинлашди: АҚШ ва Эрон бир-бирига зарба бердиБугун, 06:15Халилур Раҳмон БМТ Бош ассамблеясининг янги раиси этиб сайландиБугун, 04:59750 метрлик рекорд сендвич ўғирлаб кетилдиБугун, 23:54Тайванда BTS чиптаси учун ибодат бошландиБугун, 22:29Испанияга учаётган самалёт “Бомба” номли Bluetooth сабаб ортга қайтдиБугун, 20:23АҚШ ва Эроннинг ядровий дастур бўйича музокаралари қайта тикланадими?Бугун, 19:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатланди | Zamin.uz