Хўжандда кучли шамол ҳаво шарини учириб кетди: ҳамюртимиз жароҳатланди
Қўшни Тожикистоннинг Хўжанд шаҳрида Халқаро болаларни ҳимоя қилиш куни муносабати билан ташкил этилган байрам тадбири кутилмаган кўнгилсизлик билан якунланди. 1 июнь куни кечқурун шаҳардаги Камоли Хўжандий номидаги театр яқинида тўсатдан бошланган шиддатли шамол маҳаллий «Фаровон» компанияси томонидан байрам муносабати билан Ўзбекистондан махсус олиб келинган улкан ҳаво шарини бошқарувдан чиқариб юборди. Кучли ҳаво оқими таъсирида мувозанатни йўқотган ҳаво шари атрофдаги бир нечта аҳоли хонадонларининг томига қулаган.
Шаҳар Фавқулодда вазиятлар қўмитаси бўлими мазкур ҳодисани глобал табиий офат ёки фавқулодда вазият эмас, балки кутилмаган бахтсиз ҳодиса сифатида баҳолади.
Жабрланганлар орасида ҳамюртимиз ҳам бор
Хўжанд шаҳар 1-сонли шифохонасидан олинган расмий маълумотларга кўра, ушбу нохуш воқеа оқибатида уч киши турли даражада тан жароҳати олган. Жабрланувчиларнинг икки нафари зудлик билан касалхонага етказилган:
Р.С. (46 ёшли Ўзбекистон фуқароси): Ҳаво шари юқорига кўтарилаётган пайтда унинг савати ичида бўлган. Шарни ерга маҳкамлаб турган занжир-трос кучли кучланишдан узилиб кетгач, у баландликдан ерга йиқилган ва жароҳат олган.
Ф.Т. (40 ёшли Хўжанд фуқароси): У шар яқинида томошабин сифатида турган бўлган. Шиддат билан узилган темир занжир унга келиб урилган ва аёлни жароҳатлаган. Айни пайтда у шифохонанинг неврология бўлимида шифокорлар назоратида даволанмоқда.
Енгил жароҳат: Манбаларнинг таъкидлашича, жароҳат олган аёлнинг воқеа жойида бўлган тахминан 10‐11 ёшли қизи ҳам енгил шикастланган.
Етказилган зарар бартараф этилди, концерт эса кўчирилди
Ҳаво шарининг Хўжанддаги Аминжон Расулов кўчасида жойлашган иккита хонадон устига қулаши натижасида уйларнинг том қисмига шикаст етган. Бироқ байрам ташкилотчиси бўлган «Фаровон» компанияси вакиллари дарҳол ҳаракатга тушиб, турар жой эгаларига етказилган барча моддий зарарни тўлиқ қоплаб, томларни қайта тиклаб беришган.
Компаниянинг лойиҳалар раҳбари ОАВга берган интервьюсида ушбу ҳаво шари ҳақиқатан ҳам Ўзбекистондан ижарага олиб келинганини ҳамда байрам дастури учун қўшни давлатлардан кўплаб таниқли санъаткорлар ҳам таклиф этилганини тасдиқлади.
Кутилмаган об-ҳаво инжиқлиги сабабли 1 июнь куни ўтказилиши керак бўлган катта байрам концерти хавфсизлик нуқтаи назаридан 2 июнь санасига кўчирилди.
Қўшни ва қардош давлатлардаги энг сўнгги ва муҳим воқеаларни Замин саҳифаларида кузатиб боринг.
…