АҚШ ва Эрон янги зарбалар берди, Қувайт аэропорти нишонга олинди

·186·Дунё
АҚШ ва Эрон янги зарбалар берди, Қувайт аэропорти нишонга олинди
Аудио версияси

АҚШ ҳарбийлари тун давомида Эронга қарши “ўзини ҳимоя қилиш” мақсадида зарбалар берганини маълум қилди. Шунингдек, АҚШ томони Форс кўрфази давлатлари ва кемаларга қарши учирилган баллистик ракеталар ҳамда дронларни йўқ қилганини билдирди.

АҚШ Марказий қўмондонлиги (Centcom) маълумотига кўра, Ҳурмуз бўғозида жойлашган Қешм оролидаги нишонларга берилган зарбалар Эроннинг Яқин Шарқ бўйлаб амалга оширишга уринган ҳужумларига жавоб сифатида ўтказилган.

Centcom Эрон Қувайтга икки, Баҳрайнга эса учта ракета учирганини, уларнинг барчаси йўқ қилингани ёки ҳавода парчаланиб кетганини маълум қилди. Эрон эса жавоб тариқасида минтақадаги бир давлат ҳудудида жойлашган АҚШ базалари ва вертолётларига ракета ҳамда дронлар билан ҳужум қилганини билдирди.

Қувайт расмийларининг маълум қилишича, дронлар зарбаси оқибатида бир киши ҳалок бўлган, 60 дан ортиқ одам жароҳат олган. Ҳужум натижасида халқаро аэропорт ва бошқа биноларга зарар етган.

Қувайт Мудофаа вазирлиги вакиллари ушбу ҳодисани “Эроннинг жиноий тажовузи” деб баҳолади. Мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги эса дипломатик ваколатхоналар ва инфратузилма объектларига ҳам шикаст етганини маълум қилди.

Шу билан бирга, АҚШ Қешм оролидаги Эрон ҳарбийларига тегишли бошқарув марказини нишонга олганини билдирди. Шунингдек, минтақавий сувларда ҳаракатланаётган фуқаролик кемалари томон учирилган учта ҳужумчи дрон ҳам йўқ қилинган.

Бу воқеалар АҚШ ва Эрон ўртасидаги ўт очишни тўхтатиш бўйича музокаралар тўхтаб қолган бир пайтда содир бўлди. Томонлар ўртасидаги келишув бўйича муҳокамалар ҳозирча натижа бермаяпти.

АҚШ президенти Дональд Трамп Эрон келишувга эришишни истаётганини айтди. Унинг сўзларига кўра, Эрон ядровий қуролга эга бўлмасликка розилик билдирган. Шу билан бирга, Эрон Ташқи ишлар вазирлиги Вашингтон музокаралар давомида доимий равишда янги ва қарама-қарши талаблар илгари сураётганини таъкидлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марказий Осиё ёзида кучли ёмғирлар хавфи ортиши мумкинБугун, 04:37Филларнинг ўзига хос “тарбия усули” ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқдаКеча, 17:55Федерал телеканаллар эфирида қайси мавзулар етакчилик қилди?Кеча, 17:47Зеленский Путин билан тўғридан-тўғри музокарага тайёр эканини айтди...Кеча, 16:31“Сен ақлдан озгансан”. Трамп Нетаняхуни кескин ҳақоратладиКеча, 14:23АҚШда кўча пойгаси уюштираётган ўзбекистонликлар қўлга олиндиКеча, 14:13
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Гиннес китоби янгиланди! Бир вақтнинг ўзида тўққизта бола дунёга келди
Шавкат Мирзиёев Хитойдаги фожиа муносабати билан ҳамдардлик билдирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
АҚШ ва Эрон янги зарбалар берди, Қувайт аэропорти нишонга олинди – Zamin.uz, 03.06.2026