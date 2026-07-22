Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқда
Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla 2026-йилнинг иккинчи чорагида автомобилларни етказиб бериш бўйича Уолл-стрит таҳлилчиларининг прогнозларидан ўзиб кетди. Шунга қарамай, мазкур ижобий кўрсаткичлар эълон қилинганидан сўнг компания акциялари қиймати пасайишни бошлади. Бозорнинг бундай реакцияси инвесторларнинг ишлаб чиқарувчига нисбатан талаблари ўта юқори эканлигини ва шунчаки прогнозларни янгилаш энди котировкалар ўсиши учун етарли эмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, Tesla жорий чоракда 480 126 дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. Бу натижа компания учун рекорд ҳисобланса-да, бозор иштирокчилари эътиборни кўпроқ ўсиб бораётган рақобат ва молиявий барқарорликка қаратмоқда. Хусусан, Rivian каби янги ўйинчиларнинг фаоллашуви Tesla эгаллаб турган энг даромадли сегментларга хавф сола бошлади.
Рақобатнинг кучайиши ва бозор улуши учун курашҲозирда Tesla компаниясининг асосий даромади (96 фоиздан ортиғи) Модел 3 ва Модел Й моделларига тўғри келади. Бироқ рақиб Rivian компанияси 45-60 минг доллар атрофидаги нарх сегментида янги R2 СУВ моделини тақдим этди. Гарчи Rivian ҳозирча ишлаб чиқариш қуввати бўйича Tesla билан тенглаша олмаса-да, янги моделга бўлган юқори қизиқиш инвесторларни хавотирга солмоқда. Бу ҳолат Tesla учун энг муҳим даромад манбаи бўлган ўрта нархдаги электромобиллар сегментида маржиналликнинг пасайишига олиб келиши мумкин.
Шу билан бирга, Илон Маск бошчилигидаги компания 2026-йил учун капитал харажатлар прогнозини 20 миллиард доллардан 25 миллиард долларгача оширди. Қўшимча маблағлар технологик устунликни сақлаб қолиш ва янги ишланмаларни жорий этишга йўналтирилади. Бироқ инвесторлар бундай улкан харажатлар фонида соф фойда камайишидан хавфсирамоқда.
Сунъий интеллект ва келажак вадалариTesla акцияларининг ҳозирги юқори баҳоси кўп жиҳатдан компаниянинг келажакдаги лойиҳалари билан боғлиқ. Буларга Optimus гуманоид роботи, Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тўлиқ автоном бошқарув тизими ва SpaceX билан ҳамкорликдаги технологиялар киради. Аммо бозорнинг кайфияти аста-секин узоқ муддатли вадалардан кўра, бугунги кунда аниқ даромад келтираётган аппарат воситалари ва тайёр маҳсулотларга қараб ўзгармоқда.
ФСД тизимини тўлиқ ишга тушириш муддатлари бир неча бор ортга сурилгани ва роботаксилар лойиҳасидаги техник чекловлар инвесторларнинг ишончига таъсир ўтказмоқда. Ҳозирда трейдерлар чораклик ҳисоботдан сўнг акциялар нархи тахминан 7 фоиз атрофида тебранишини кутмоқдалар, бу эса аввалги даврлардаги 9 фоизлик ўртача кўрсаткичдан пастроқдир.
Хулоса қилиб айтганда, Tesla учун сотувлар бўйича прогнозларни ортиғи билан бажариш энди етарли эмас. Бозор компаниядан нафақат рекордлар, балки янги рақобат муҳитида юқори фойда даражасини сақлаб қолишни ҳамда вада қилинган инновацион лойиҳаларни тезроқ тижорийлаштиришни талаб қилмоқда. Акцияларнинг арзонлашиши компания учун инқироз эмас, балки инвесторларнинг ўта юқори кутувлари натижасидир.
…