Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқда

·0·Техно
Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқда

Электромобиллар бозорининг етакчиси Tesla 2026-йилнинг иккинчи чорагида автомобилларни етказиб бериш бўйича Уолл-стрит таҳлилчиларининг прогнозларидан ўзиб кетди. Шунга қарамай, мазкур ижобий кўрсаткичлар эълон қилинганидан сўнг компания акциялари қиймати пасайишни бошлади. Бозорнинг бундай реакцияси инвесторларнинг ишлаб чиқарувчига нисбатан талаблари ўта юқори эканлигини ва шунчаки прогнозларни янгилаш энди котировкалар ўсиши учун етарли эмаслигини кўрсатмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, Tesla жорий чоракда 480 126 дона автомобил сотишга муваффақ бўлган. Бу натижа компания учун рекорд ҳисобланса-да, бозор иштирокчилари эътиборни кўпроқ ўсиб бораётган рақобат ва молиявий барқарорликка қаратмоқда. Хусусан, Rivian каби янги ўйинчиларнинг фаоллашуви Tesla эгаллаб турган энг даромадли сегментларга хавф сола бошлади.

Рақобатнинг кучайиши ва бозор улуши учун кураш

Ҳозирда Tesla компаниясининг асосий даромади (96 фоиздан ортиғи) Модел 3 ва Модел Й моделларига тўғри келади. Бироқ рақиб Rivian компанияси 45-60 минг доллар атрофидаги нарх сегментида янги R2 СУВ моделини тақдим этди. Гарчи Rivian ҳозирча ишлаб чиқариш қуввати бўйича Tesla билан тенглаша олмаса-да, янги моделга бўлган юқори қизиқиш инвесторларни хавотирга солмоқда. Бу ҳолат Tesla учун энг муҳим даромад манбаи бўлган ўрта нархдаги электромобиллар сегментида маржиналликнинг пасайишига олиб келиши мумкин.

Шу билан бирга, Илон Маск бошчилигидаги компания 2026-йил учун капитал харажатлар прогнозини 20 миллиард доллардан 25 миллиард долларгача оширди. Қўшимча маблағлар технологик устунликни сақлаб қолиш ва янги ишланмаларни жорий этишга йўналтирилади. Бироқ инвесторлар бундай улкан харажатлар фонида соф фойда камайишидан хавфсирамоқда.

Сунъий интеллект ва келажак вадалари

Tesla акцияларининг ҳозирги юқори баҳоси кўп жиҳатдан компаниянинг келажакдаги лойиҳалари билан боғлиқ. Буларга Optimus гуманоид роботи, Фулл Сельф-Дривинг (ФСД) тўлиқ автоном бошқарув тизими ва SpaceX билан ҳамкорликдаги технологиялар киради. Аммо бозорнинг кайфияти аста-секин узоқ муддатли вадалардан кўра, бугунги кунда аниқ даромад келтираётган аппарат воситалари ва тайёр маҳсулотларга қараб ўзгармоқда.

ФСД тизимини тўлиқ ишга тушириш муддатлари бир неча бор ортга сурилгани ва роботаксилар лойиҳасидаги техник чекловлар инвесторларнинг ишончига таъсир ўтказмоқда. Ҳозирда трейдерлар чораклик ҳисоботдан сўнг акциялар нархи тахминан 7 фоиз атрофида тебранишини кутмоқдалар, бу эса аввалги даврлардаги 9 фоизлик ўртача кўрсаткичдан пастроқдир.

Хулоса қилиб айтганда, Tesla учун сотувлар бўйича прогнозларни ортиғи билан бажариш энди етарли эмас. Бозор компаниядан нафақат рекордлар, балки янги рақобат муҳитида юқори фойда даражасини сақлаб қолишни ҳамда вада қилинган инновацион лойиҳаларни тезроқ тижорийлаштиришни талаб қилмоқда. Акцияларнинг арзонлашиши компания учун инқироз эмас, балки инвесторларнинг ўта юқори кутувлари натижасидир.

TeslaElon MuskЭлектромобилАкцияларТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Бугун, 08:21Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаҚуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаБугун, 07:24Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди