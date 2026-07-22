Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?

·0·Техно
Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?

Сунъий интеллект (AI) бозорида етакчилик учун курашаётган Anthropic ва OpenAI компаниялари ўртасидаги рақобат янги босқичга чиқмоқда. Сўнгги кунларда технология оламида Anthropic компанияси робототехника соҳасидаги энг истиқболли стартаплардан бири — Пҳйсикал Intelligence'ни сотиб олиши ҳақидаги хабарлар кенг тарқалди. Гарчи томонлар бу маълумотни расман тасдиқламаган бўлса-да, ушбу миш-мишлар ортида жиддий стратегик режалар ётгани тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Пҳйсикал Intelligence оддий лойиҳа эмас. Унга таниқли инвестор Лачй Гроом ҳамда Google, Станфорд ва Беркелей университетларининг собиқ тадқиқотчилари асос солган. Компания роботлар учун мўлжалланган π0.5 (пи-зеро-поинт-фиве) универсал моделини ишлаб чиққан бўлиб, у робототехника соҳасида энг кўп қўлланиладиган “мия” тизимларидан бири ҳисобланади. Стартап аллақачон 1 миллиард доллардан ортиқ инвестиция жалб қилган ва унинг бозор қиймати 11 миллиард долларга баҳоланмоқда.

Те Информатион нашрининг хабар беришича, Anthropic ва Пҳйсикал Intelligence вакиллари жорий йилнинг баҳорида сотиб олиш бўйича музокаралар ўтказишган. Бу эса технологик блогер Роберт Скобле томонидан тарқатилган миш-мишлар мутлақо асоссиз эмаслигини кўрсатади. Anthropic жорий йилнинг ўзида тўртта йирик харидни амалга оширган бўлса, OpenAI 2023-йилдан буён 17 та турли стартапларни ўз таркибига қўшиб олди.

Нега айнан робототехника?

Мутахассисларнинг фикрича, ҳақиқий “суперинтеллект” яратиш учун фақат интернетдаги матнлар билан ишлаш етарли эмас. Сунъий интеллект ташқи дунёни, физик қонуниятларни ва ҳаракатларни тушуниши шарт. OpenAI аллақачон бу йўналишда ўзининг “OpenAI Роботикс” лабораториясини қайта тиклади ва келажакда ҳар бир инсон учун шахсий робот яратишни мақсад қилган.

Anthropic ҳозирча ўзининг шахсий аппарат лабораториясига эга эмас, бироқ компания Claude модели ёрдамида роботларни бошқариш бўйича муваффақиятли тадқиқотлар ўтказиб келмоқда. Масалан, Прожект Фетч лойиҳаси доирасида мутахассис бўлмаган фойдаланувчилар Claude ёрдамида робот-итларни дастурлашни ўрганишган. Пҳйсикал Intelligence каби тайёр жамоани сотиб олиш Anthropic учун робототехника соҳасидаги кўп йиллик тадқиқотларни четлаб ўтиб, дарҳол натижага эришиш имконини беради.

Шуни ҳам таъкидлаш жоизки, ҳар икки гигант — Anthropic ва OpenAI ҳозирда биржа савдоларига (IPO) чиқишга тайёргарлик кўрмоқда. Anthropic июн ойи бошида IPO учун махфий тарзда ариза топширган. Бундай йирик харидлар компанияларнинг бозор қийматини оширишга ва инвесторлар кўз ўнгида уларнинг имкониятларини кенгайтиришга хизмат қилади.

Бироқ келишув йўлида айрим мураккабликлар ҳам мавжуд. Пҳйсикал Intelligence стартапининг инвесторлари орасида OpenAI лойиҳасини қўллаб-қувватлаётган Хосла Вентурес ва Триве Капитал каби жамғармалар бор. Бу эса манфаатлар тўқнашувини келтириб чиқариши мумкин. Шунга қарамай, Anthropic ўзининг Claude моделини жисмоний дунё билан боғлашга қарор қилса, бу сунъий интеллект эволюциясида янги даврни бошлаб беради.

AnthropicOpenAIРобототехникаСунъий ИнтеллектСтартап
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаҚуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаБугун, 07:24Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди