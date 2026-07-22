Макаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахт

·0·Дунё
Макаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахт

Макаодаги машҳур иншоотлардан бири 98 мингта олтин қопламали япроқдан ташкил топган. Улкан дарахт кўринишида ишланган бу конструкциянинг қиймати тахминан 256 миллион долларга баҳоланади.

Иншоот фаровонлик рамзи сифатида лойиҳалаштирилган. Минглаб япроқлар бир бутун ҳолда улкан олтин дарахтни ҳосил қилади. Унинг ҳажми, тайёрланиш услуби ва ишлатилган материаллар қиймати Макаодаги энг кўп эътибор тортадиган манзиллардан бирига айланишига сабаб бўлган.

Олтин дарахт фақат безак вазифасини бажармайди. У Макаонинг қимматбаҳо меҳмонхоналар, кўнгилочар масканлар ва сайёҳларни жалб қилишга қаратилган йирик меъморий лойиҳалар билан боғлиқ қиёфасини ҳам акс эттиради.

Бир қарашда у оддий декоратив ҳайкалга ўхшайди. Аммо қиймати ва унда қўлланган олтин миқдори жиҳатидан дунёдаги энг қиммат оммавий намойиш объектларидан бири сифатида тилга олинади.

Мазкур иншоот шаҳарнинг сайёҳлик имижини шакллантириш учун ҳам хизмат қилади. Макаога келган кўплаб меҳмонлар олтин дарахтни кўриш ва уни суратга олиш учун ушбу манзилга ташриф буюради.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!Бугун, 09:33Нима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиНима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 09:25Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиМурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиБугун, 06:22Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиТрамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиБугун, 06:15Сунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиСунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиБугун, 05:47 Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юбордиБугун, 05:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?