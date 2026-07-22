Макаодаги 98 минг япроқли дунёдаги энг қиммат олтин дарахт
Макаодаги машҳур иншоотлардан бири 98 мингта олтин қопламали япроқдан ташкил топган. Улкан дарахт кўринишида ишланган бу конструкциянинг қиймати тахминан 256 миллион долларга баҳоланади.
Иншоот фаровонлик рамзи сифатида лойиҳалаштирилган. Минглаб япроқлар бир бутун ҳолда улкан олтин дарахтни ҳосил қилади. Унинг ҳажми, тайёрланиш услуби ва ишлатилган материаллар қиймати Макаодаги энг кўп эътибор тортадиган манзиллардан бирига айланишига сабаб бўлган.
Олтин дарахт фақат безак вазифасини бажармайди. У Макаонинг қимматбаҳо меҳмонхоналар, кўнгилочар масканлар ва сайёҳларни жалб қилишга қаратилган йирик меъморий лойиҳалар билан боғлиқ қиёфасини ҳам акс эттиради.
Бир қарашда у оддий декоратив ҳайкалга ўхшайди. Аммо қиймати ва унда қўлланган олтин миқдори жиҳатидан дунёдаги энг қиммат оммавий намойиш объектларидан бири сифатида тилга олинади.
Мазкур иншоот шаҳарнинг сайёҳлик имижини шакллантириш учун ҳам хизмат қилади. Макаога келган кўплаб меҳмонлар олтин дарахтни кўриш ва уни суратга олиш учун ушбу манзилга ташриф буюради.
…