Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этди
Хитойнинг технологик гигантларидан бири Honor компанияси ўз ички бозори учун кутилмаган янгиликни эълон қилди. Компания ўзининг энг сўнгги флагманларидан бири бўлган Honor 600 Pro моделининг чекланган миқдордаги Флаш Limited Эдитион Гифт Бох махсус тўпламини сотувга чиқарди. Ушбу нашр нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки бойитилган комплектацияси билан ҳам технология ишқибозлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур махсус нашр 21-июльдан 31-июльга қадар компаниянинг расмий ҳамкорлари орқали сотилади. Тўплам таркибига нафис Sky Блуе рангидаги Honor 600 Pro смартфони, ўзига хос "суюқ қум" эффектига эга ғилоф, 10 000 мАс сиғимли ташқи аккумулятор, бренд сумкаси, коллекцион стикерлар ва эксклюзив карта киритилган. Бу каби ёндашув Honor брендининг содиқ мижозлари учун ҳақиқий совға бўлиши кутилмоқда.
Техник имкониятлар ва ички бозор учун фарқларШуни таъкидлаш жоизки, Honor 600 Pro моделининг Хитой учун мўлжалланган версияси глобал бозордаги аналогларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Хусусан, Хитой варианти Медиатек Dimensity 8550 Элите чипига асосланган бўлиб, унинг энг асосий устунлиги 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятордир. Таққослаш учун, глобал версияда Qualcomm Snapdragon 8 Элите процессори ва бозорга қараб 6400 ёки 7000 мАс сиғимли батарея қўлланилади.
Смартфоннинг ўзида 8000 мАс қувват бўлишига қарамай, комплектга яна 10 000 мАс сиғимли Повер Банк қўшилиши фойдаланувчига узоқ сафарларда ёки интенсив фойдаланишда мисли кўрилмаган автономликни тақдим этади. 12/256 GB хотира конфигурациясига эга ушбу қурилма чегирмалар билан тахминан 545 АҚШ доллари (3700 юан) қийматида баҳоланмоқда.
Харидорлар учун қўшимча имтиёзларHonor компанияси ушбу акция доирасида харидорларни рағбатлантиришнинг бир қанча усулларини таклиф этмоқда. Махсус тўпламни сотиб олганларга қуйидаги имтиёзлар тақдим этилади:
- Honor Эарбудс X9 сиmsиз қулоқчинлари мутлақо бепул совға қилинади;
- Эски қурилмани топшириш (траде-ин) орқали 145 долларгача қўшимча чегирма олиш имконияти;
- 24 ойлик фоизсиз муддатли тўлов режаси.
…