Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этди

·0·Техно
Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этди

Хитойнинг технологик гигантларидан бири Honor компанияси ўз ички бозори учун кутилмаган янгиликни эълон қилди. Компания ўзининг энг сўнгги флагманларидан бири бўлган Honor 600 Pro моделининг чекланган миқдордаги Флаш Limited Эдитион Гифт Бох махсус тўпламини сотувга чиқарди. Ушбу нашр нафақат ўзининг техник кўрсаткичлари, балки бойитилган комплектацияси билан ҳам технология ишқибозлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур махсус нашр 21-июльдан 31-июльга қадар компаниянинг расмий ҳамкорлари орқали сотилади. Тўплам таркибига нафис Sky Блуе рангидаги Honor 600 Pro смартфони, ўзига хос "суюқ қум" эффектига эга ғилоф, 10 000 мАс сиғимли ташқи аккумулятор, бренд сумкаси, коллекцион стикерлар ва эксклюзив карта киритилган. Бу каби ёндашув Honor брендининг содиқ мижозлари учун ҳақиқий совға бўлиши кутилмоқда.

Техник имкониятлар ва ички бозор учун фарқлар

Шуни таъкидлаш жоизки, Honor 600 Pro моделининг Хитой учун мўлжалланган версияси глобал бозордаги аналогларидан сезиларли даражада фарқ қилади. Хусусан, Хитой варианти Медиатек Dimensity 8550 Элите чипига асосланган бўлиб, унинг энг асосий устунлиги 8000 мАс сиғимли улкан аккумулятордир. Таққослаш учун, глобал версияда Qualcomm Snapdragon 8 Элите процессори ва бозорга қараб 6400 ёки 7000 мАс сиғимли батарея қўлланилади.

Смартфоннинг ўзида 8000 мАс қувват бўлишига қарамай, комплектга яна 10 000 мАс сиғимли Повер Банк қўшилиши фойдаланувчига узоқ сафарларда ёки интенсив фойдаланишда мисли кўрилмаган автономликни тақдим этади. 12/256 GB хотира конфигурациясига эга ушбу қурилма чегирмалар билан тахминан 545 АҚШ доллари (3700 юан) қийматида баҳоланмоқда.

Харидорлар учун қўшимча имтиёзлар

Honor компанияси ушбу акция доирасида харидорларни рағбатлантиришнинг бир қанча усулларини таклиф этмоқда. Махсус тўпламни сотиб олганларга қуйидаги имтиёзлар тақдим этилади:

  • Honor Эарбудс X9 сиmsиз қулоқчинлари мутлақо бепул совға қилинади;
  • Эски қурилмани топшириш (траде-ин) орқали 145 долларгача қўшимча чегирма олиш имконияти;
  • 24 ойлик фоизсиз муддатли тўлов режаси.
Ўзбекистон смартфон бозорида ҳам Honor бренди ўз ўрнига эга бўлиб бораётганини ҳисобга олсак, ушбу моделнинг глобал версияси келажакда маҳаллий дўконлар пештахталарида пайдо бўлиши мумкин. Бироқ, айнан 8000 мАс батареяли ва бойитилган комплектли версия ҳозирча фақат Хитой бозори учун эксклюзив бўлиб қолмоқда. Бу каби қадамлар бренднинг премиум сегментдаги позициясини мустаҳкамлашга хизмат қилади.

HonorСмартфонТехнологияГаджетХитой
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаҚуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаБугун, 07:24Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23Samsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиSamsung кутилмаган қарорга келди: янги смартфонлар учун текин хотира акцияси тугадиБугун, 05:59NASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивNASA иқлим маълумотлари Швейцария суперкомпьютерига кўчирилди: 100 петабайтлик архивБугун, 05:30OpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиOpenAI лабораториясидаги янги AI моделлари Hugging Face платформасига ҳужум қилдиБугун, 05:25
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди