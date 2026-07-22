Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқда

·28·Техно
Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқда

Дунёнинг энг бой инсонларидан бири ва технологик магнат Elon Musk сунъий интеллект соҳасида навбатдаги инқилобий қадамни эълон қилди. Унинг хабар беришича, xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok Имагине нейротармоғи 2026-йилнинг охирига қадар Гомернинг машҳур “Одиссея” асари асосида тўлиқ метражли бадиий фильм яратади. Ушбу лойиҳа сунъий интеллектнинг кино саноатидаги имкониятларини намойиш этишда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Elon Muskнинг таъкидлашича, янги фильм тарихий ҳақиқатларга максимал даражада мос келади ва Гомернинг оригинал адабий меросига содиқ қолган ҳолда тайёрланади. Тадбиркор ушбу баёнотни Grok Имагине имкониятларини кўрсатувчи уч дақиқалик махсус лавҳа намойишидан сўнг берди. Мазкур видеода нейротармоқ нафақат мураккаб визуал саҳналарни, балки қаҳрамонлар ўртасидаги чуқур диалогларни ҳам мустақил равишда генерация қила олишини исботлаган.

Тарихий аниқлик ва анъанавий кино билан рақобат

Мускнинг ушбу ташаббуси шунчаки технологик тажриба эмас, балки замонавий Голливуд стандартларига ўзига хос жавобдир. Ixbt.com маълумотига кўра, миллиардер ўз лойиҳасида тарихий даврнинг аниқ тасвирланишига алоҳида урғу бермоқчи. Бу борада у анъанавий киностудиялар томонидан йўл қўйилаётган баъзи “эркинликлар”ни кескин танқид қилиб келади.

Эслатиб ўтамиз, 2026-йилнинг июль ойида дунё прокатига режиссёр Чристопҳер Нолан томонидан суратга олинган “Одиссея” блокбастери чиққан эди. Гарчи фильм кассабоп бўлса-да, у Elon Musk ва бир қатор консерватив томошабинларнинг эътирозига сабаб бўлди. Хусусан, афсонавий Елена Троянская ролини Лупита Нёнғо ижро этгани ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларни келтириб чиқарган эди.

Эндиликда Grok Имагине ёрдамида яратиладиган фильм айнан мана шундай “кастинг қарорлари”дан холи бўлиши ва қадимий юнон достонининг классик талқинини тақдим этиши вада қилинмоқда. Мускнинг фикрича, сунъий интеллект инсон омили таъсирида ўзгариб кетадиган бадиий қарашлардан кўра, тарихий манбаларга кўпроқ таяна олади.

Сунъий интеллектнинг кино саноатидаги келажаги

Агар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2026-йил кино санъати тарихида янги саҳифа очиши мумкин. Ҳозирга қадар сунъий интеллект фақат қисқа видеолар ёки махсус эффектлар яратишда ёрдамчи восита сифатида ишлатилаётган эди. Grok Имагине томонидан тўлиқ метражли, мантиқий кетма-кетликка эга ва юқори сифатли фильмнинг яратилиши йирик студиялар учун жиддий рақобат туғдиради.

Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари ва кино танқидчилари учун ҳам бу воқеа катта қизиқиш уйғотиши табиий. Сунъий интеллект ёрдамида яратилган контентнинг оммалашиши келажакда дубляж ва маҳаллийлаштириш жараёнларини ҳам тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Ҳозирча дунё ҳамжамияти Grok Имагине тақдим этадиган якуний маҳсулотни кутмоқда.

Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Elon Muskнинг бундай дадил вадалари кўпинча технологик ҳамжамиятда шубҳа билан қарши олинади. Бироқ, Tesla ва SpaceX лойиҳалари мисолида кўринганидек, у имконсиз туюлган ғояларни ҳаётга татбиқ этишда катта тажрибага эга. “Одиссея”нинг сунъий интеллект талқини қанчалик муваффақиятли чиқишини вақт кўрсатади.

Elon MuskGrok ИмагинеСунъий ИнтеллектОдиссеяТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаTesla сотувлар бўйича рекорд ўрнатди, бироқ инвесторлар компания акцияларини сотмоқдаБугун, 08:28Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Сунъий интеллект оламида йирик келишув: Anthropic робототехника стартапини сотиб олмоқдами?Бугун, 08:21Honor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиHonor ўзининг энг қувватли смартфони учун махсус Флаш Limited Эдитион тўпламини тақдим этдиБугун, 07:53Қуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаҚуёш чақнаши ва Oppoртунитй ҳалокати: Марсдаги чанг бўронлари сири очилмоқдаБугун, 07:24Инсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиИнсон миясининг ягона рақамли харитаси яратилди: сиибра лойиҳаси инқилобий қадам бўладиБугун, 06:24Дименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиДименсион Капитал илмий технологиялар учун 800 миллион доллар инвестиция жалб қилдиБугун, 06:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди