Elon Musk 2026-йилда Grok Имагине ёрдамида “Одиссея” фильмини суратга олишни режалаштирмоқда
Дунёнинг энг бой инсонларидан бири ва технологик магнат Elon Musk сунъий интеллект соҳасида навбатдаги инқилобий қадамни эълон қилди. Унинг хабар беришича, xAI компанияси томонидан ишлаб чиқилган Grok Имагине нейротармоғи 2026-йилнинг охирига қадар Гомернинг машҳур “Одиссея” асари асосида тўлиқ метражли бадиий фильм яратади. Ушбу лойиҳа сунъий интеллектнинг кино саноатидаги имкониятларини намойиш этишда муҳим бурилиш нуқтаси бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Elon Muskнинг таъкидлашича, янги фильм тарихий ҳақиқатларга максимал даражада мос келади ва Гомернинг оригинал адабий меросига содиқ қолган ҳолда тайёрланади. Тадбиркор ушбу баёнотни Grok Имагине имкониятларини кўрсатувчи уч дақиқалик махсус лавҳа намойишидан сўнг берди. Мазкур видеода нейротармоқ нафақат мураккаб визуал саҳналарни, балки қаҳрамонлар ўртасидаги чуқур диалогларни ҳам мустақил равишда генерация қила олишини исботлаган.
Тарихий аниқлик ва анъанавий кино билан рақобатМускнинг ушбу ташаббуси шунчаки технологик тажриба эмас, балки замонавий Голливуд стандартларига ўзига хос жавобдир. Ixbt.com маълумотига кўра, миллиардер ўз лойиҳасида тарихий даврнинг аниқ тасвирланишига алоҳида урғу бермоқчи. Бу борада у анъанавий киностудиялар томонидан йўл қўйилаётган баъзи “эркинликлар”ни кескин танқид қилиб келади.
Эслатиб ўтамиз, 2026-йилнинг июль ойида дунё прокатига режиссёр Чристопҳер Нолан томонидан суратга олинган “Одиссея” блокбастери чиққан эди. Гарчи фильм кассабоп бўлса-да, у Elon Musk ва бир қатор консерватив томошабинларнинг эътирозига сабаб бўлди. Хусусан, афсонавий Елена Троянская ролини Лупита Нёнғо ижро этгани ижтимоий тармоқларда қизғин баҳсларни келтириб чиқарган эди.
Эндиликда Grok Имагине ёрдамида яратиладиган фильм айнан мана шундай “кастинг қарорлари”дан холи бўлиши ва қадимий юнон достонининг классик талқинини тақдим этиши вада қилинмоқда. Мускнинг фикрича, сунъий интеллект инсон омили таъсирида ўзгариб кетадиган бадиий қарашлардан кўра, тарихий манбаларга кўпроқ таяна олади.
Сунъий интеллектнинг кино саноатидаги келажагиАгар ушбу лойиҳа муваффақиятли амалга ошса, 2026-йил кино санъати тарихида янги саҳифа очиши мумкин. Ҳозирга қадар сунъий интеллект фақат қисқа видеолар ёки махсус эффектлар яратишда ёрдамчи восита сифатида ишлатилаётган эди. Grok Имагине томонидан тўлиқ метражли, мантиқий кетма-кетликка эга ва юқори сифатли фильмнинг яратилиши йирик студиялар учун жиддий рақобат туғдиради.
Ўзбекистондаги технология ихлосмандлари ва кино танқидчилари учун ҳам бу воқеа катта қизиқиш уйғотиши табиий. Сунъий интеллект ёрдамида яратилган контентнинг оммалашиши келажакда дубляж ва маҳаллийлаштириш жараёнларини ҳам тубдан ўзгартириб юбориши мумкин. Ҳозирча дунё ҳамжамияти Grok Имагине тақдим этадиган якуний маҳсулотни кутмоқда.
Шуни ҳам айтиб ўтиш жоизки, Elon Muskнинг бундай дадил вадалари кўпинча технологик ҳамжамиятда шубҳа билан қарши олинади. Бироқ, Tesla ва SpaceX лойиҳалари мисолида кўринганидек, у имконсиз туюлган ғояларни ҳаётга татбиқ этишда катта тажрибага эга. “Одиссея”нинг сунъий интеллект талқини қанчалик муваффақиятли чиқишини вақт кўрсатади.
…