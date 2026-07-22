“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмди

·0·Маданият
“Годзилла Конгга қарши” филми қаҳрамони Кайли Хоттл 18 ёшида ҳаётдан кўз юмди

"Годзилла Конгга қарши" картинасининг Жиа образи орқали танилган актриса Кайли Хоттл 18 ёшида автоҳалокатда ҳалок бўлди. Эшитиш имконияти чекланган ёш актриса Мэриленд штатида содир бўлган йўл-транспорт ҳодисасидан кейин шифохонага етказилган.

Ҳодиса сешанба куни тунги соат 03:00 ларда Ижамсвиллда юз берган. Кайли ўтирган машина йўлдан чиқиб кетиб, сув ўтказгичга урилган. У оғир аҳволда вертолёт орқали шифохонага олиб борилган, бироқ кўрсатилган ёрдамга қарамай вафот этган.

Автомобилни бошқарган 19 ёшли ҳайдовчи енгил жароҳатланган. Машинадаги бошқа йўловчи тиббий ёрдам олишни истамаган. Полиция тезлик меъёрдан оширилган бўлиши мумкинлигини айтмоқда.

Кайлининг отаси Жошуа Хоттл ҳайдовчини кечирганини билдириб, бу фожиа унинг бутун ҳаётини барбод қилмаслиги кераклигини айтди. Кайли "Годзилла ва Конг: Янги империя" фильмида ҳам Жиа ролини ижро этган. У экранда Конг билан имо-ишора тили орқали мулоқот қилган қаҳрамон сифатида мухлислар хотирасида қолди. Ёш актрисанинг кутилмаган ўлими ҳақидаги хабар кино мухлислари орасида қайғу уйғотди. Ҳуқуқни муҳофаза қилувчи идоралар ҳодисани текширишни давом эттирмоқда. Ва қўшимча далилларни ҳам ўрганмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Адиз Ражабов ва Айсанем Юсупова “Гулайим ва Қирқ қиз” янги тарихий филми учун синовдан ўтмоқда!Бугун, 05:52Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Хонзода Дўстова: “Сабр қилган оиланинг пойдевори мустаҳкам бўлади”Бугун, 05:25Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Том Ҳолланд ва Зендаяга Ўргимчак одам тасвирли махсус байроқ совға қилинди (видео)Бугун, 04:02Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Шаҳло ва Вейсел тўйда куйлаган махсус дуэт барчанинг эътиборини тортди (видео)Бугун, 03:04Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Кичкина Ясминанинг оши ижтимоий тармоқларни забт этди (видео)Бугун, 02:19Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Нодир Зоитов янги автомобил харид қилди (видео)Бугун, 02:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Аббосбек Файзуллаев қайси вилоятга куёв бўлаётгани маълум бўлди
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
Шоҳруҳ Мирзо ва Ойшахон илк бор фарзандли бўлишди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
140 килодан 70 килога озган Муборак Абдуллаева ижодга қайтди
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаев тўйидаги оналарга гул бериш ва куёв отиш анъанаси диққатни тортди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Аббосбек Файзуллаевнинг тўйидан илк лавҳалар тарқалди (видео)
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)
Юлдуз Турдиева ва афғон хонандаси Қаис Улфат дуэти яна эътибор марказида (видео)