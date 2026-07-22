Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!

·0·Дунё
Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!

Гормонал номутаносиблик сабаб ташқи кўриниши ўзгарган аёл бу ҳолатни камчилик сифатида қабул қилмади. У тукларини олиб ташлаш ёки бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади. Бу ҳақда "Ганжа Пост" хабар берди.

Унинг бу қарори ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Аёл янги кўринишини яширмай, сурат ва видеоларини кузатувчилари билан бўлишди.

Фойдаланувчиларнинг бир қисми унинг ўзига бўлган ишончини қўллаб-қувватлади. Бошқалар эса бундай қиёфага қизиқиш билан муносабат билдирди.

Аёлнинг одатий гўзаллик қарашларига бўйсунмасдан, ўзини қандай бўлса, шундай қабул қилгани уни тармоқларда танитди. Ҳозир унинг ташқи кўриниши ва шахсий танлови ҳақидаги баҳслар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиНима сабабдан Ламин Ямал иштонини пастроқ тушуриб ўйнайди? Бу кўпчиликнинг қизиқишини уйғотдиБугун, 09:25Мурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиМурманск вилоятида кечаси −2 даражагача совуқ тушадиБугун, 06:22Трамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиТрамп Канада товарларига 50 фоизлик бож жорий қилдиБугун, 06:15Сунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиСунъий интеллект актрисаси катта кинода илк бор бош ролни ижро этадиБугун, 05:47 Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юборди Ферран Торрес Жаҳон чемпионати кубоги нусхасини ерга тушириб юбордиБугун, 05:43178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилди178 миллион долларлик соат рекорд нархда сотилдиБугун, 05:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?
Антарктидадаги "Қон шаршараси" нега қизил рангда оқади?