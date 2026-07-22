Соқолларини нуқсон деб билмайдиган аёл бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Гормонал номутаносиблик сабаб ташқи кўриниши ўзгарган аёл бу ҳолатни камчилик сифатида қабул қилмади. У тукларини олиб ташлаш ёки бошқалардан яшириш ўрнига, уларни ўстиришни танлади. Бу ҳақда "Ганжа Пост" хабар берди.
Унинг бу қарори ижтимоий тармоқларда тез тарқалиб, кўплаб муҳокамаларга сабаб бўлди. Аёл янги кўринишини яширмай, сурат ва видеоларини кузатувчилари билан бўлишди.
Фойдаланувчиларнинг бир қисми унинг ўзига бўлган ишончини қўллаб-қувватлади. Бошқалар эса бундай қиёфага қизиқиш билан муносабат билдирди.
Аёлнинг одатий гўзаллик қарашларига бўйсунмасдан, ўзини қандай бўлса, шундай қабул қилгани уни тармоқларда танитди. Ҳозир унинг ташқи кўриниши ва шахсий танлови ҳақидаги баҳслар давом этмоқда.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…