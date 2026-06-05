АҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтди
АҚШда олимлар сунъий интеллект ёрдамида ишлаб чиқилган дунёдаги илк вакцинани клиник синовдан ўтказди. BBC маълумотига кўра, мутахассислар вакцина дизайнини яратишда AI технологияларидан фойдаланган.
Тадқиқотчилар вирусларнинг турли вариантларига қарши самарали бўлиши мумкин бўлган оқсил тузилмаларини таҳлил қилган. Шу асосда келажакда кенгроқ ҳимоя бера оладиган вакцина модели ишлаб чиқилган.
Лойиҳа муаллифларининг айтишича, сунъий интеллект анъанавий тадқиқотларга кетадиган вақтни бир неча йилга қисқартириши мумкин. Бу пандемиялар ва тез тарқалувчи юқумли касалликларга қарши курашда катта аҳамиятга эга.
Ҳозирда вакцина инсонларда хавфсизлик ва самарадорлик бўйича синовдан ўтказилмоқда. Агар натижалар ижобий бўлса, ушбу технология грипп, COVID-19 ва бошқа касалликларга қарши янги авлод вакциналарини яратишда қўлланиши мумкин.
…