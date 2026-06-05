Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?
Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026) доирасида жаҳоннинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарлари ва бош муҳаррирлари билан очиқ мулоқот ўтказди. Қизғин кечган учрашув давомида Кремль раҳбари бир кун аввал Украина президенти Владимир Зеленский томонидан унга йўлланган расмий мурожаат ва ундаги таклифлар борасида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этди.
Россия раҳбарининг сўзларига кўра, мазкур мактуб мазмунан музокара олиб бориш тамойилларидан йироқ ва унда ўзаро ҳурмат унсурлари етишмайди.
Ёш масъулияти ва қонуний легитимлик масаласи
Владимир Путин матбуот котиби Дмитрий Песков томонидан етказилган ушбу ҳужжат билан батафсил танишганини қайд этар экан, Украина раҳбарининг баёнотларидаги сиёсий жиҳатларга алоҳида тўхталиб ўтди.
Ишлаш қобилияти биринчи ўринда: "Эрталаб ушбу қоғозни кўздан кечирдим. Унда менинг ёшим тилга олинган экан. Бироқ сиёсатда асосий мезон ёш эмас, балки раҳбарлик қобилияти ва иш унумдорлигидир", — деди Путин.
Ҳокимиятни эгаллаб олиш хавфи: Россия раҳбари Украинада сайловлар ўтказилмаётганини танқид остига олди. Унинг фикрича, Зеленский халқ овозини олишдан ва сайлов жараёнларидан қўрқмаслиги лозим. Демократик сайловларсиз олий лавозимни эгаллаб туриш — сиёсий тилда ҳокимиятни ноқонуний ўзлаштириш деб баҳоланади.
"Бўш идишни бўшатиш" ва музокаралардан бош тортиш сабаби
Кремль раҳбари Киев расмийлари билан бевосита мулоқот қилишдан ҳеч қачон қочмаганини, бироқ бугунги шароитда бундан ҳеч қандай натижа чиқмаслигини таъкидлади. У сиёсий тил билан айтганда, самарасиз суҳбатларни "бўш идишни яна бир бўш идишга бўшатиш" дея таърифлади.
Мулоқот ўрнатишга бўлган уринишлар ва уларнинг ортидан келиб чиққан қуролли тўқнашувлар хронологияси қуйидаги жадвалда келтирилган:
Сўнгги сиёсий воқеалар
Мазмуни ва оқибатлари
Бизнес вакилининг ташрифи
Бундан уч ҳафта олдин Россия ишбилармон доиралари вакили Киевда бўлиб, Зеленский билан учрашган ва унинг мулоқот истагини етказган.
Старобельскка қилинган зарба
Тинчлик сўровлари ортидан Старобельск аҳоли пунктига ҳарбий ҳужум уюштирилган. Натижада бегуноҳ болалар ва ўсмирлар қурбон бўлган.
Зеленскийнинг очиқ хати (4 июнь)
Украина раҳбари расмий мактуб йўллаб, Россия учун ҳарбий ҳаракатлар баҳосини оширишга қодирлигини айтган ва урушни тугатиш учун юзма-юз учрашишга чақирган.
Россия президенти айни пайтда ушбу мактубда қўполлик элементлари мавжудлиги ва мавжуд вазият туфайли Украина етакчиси билан учрашишда ҳеч қандай мантиқ ва маъно кўрмаётганини қатъий билдирди.
Замин шарҳи: Санкт-Петербург иқтисодий форуми доирасидаги ушбу чиқиш икки давлат ўртасидаги дипломатик жарлик нақадар чуқурлашиб кетганини яна бир бор кўрсатди. Зеленскийнинг уруш нархини ошириш ҳақидаги огоҳлантириши ва тинчлик музокаралари бўйича таклифи Кремль томонидан кескин рад этилди. Старобельск фожиаси ва легитимлик мақоми атрофидаги баҳслар яқин орада томонларнинг музокаралар столига ўтирмаслигидан далолат бермоқда.
Глобал геосиёсат майдонидаги энг сўнгги ўзгаришлар, халқаро форумлардаги муҳим баёнотлар ва сиёсий жараёнларнинг эксклюзив таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…