Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?

·104·Дунё
Владимир Путин Зеленскийнинг очиқ хатига қандай муносабат билдирди?

Россия Федерацияси президенти Владимир Путин Санкт-Петербург халқаро иқтисодий форуми (ПМЭФ-2026) доирасида жаҳоннинг етакчи ахборот агентликлари раҳбарлари ва бош муҳаррирлари билан очиқ мулоқот ўтказди. Қизғин кечган учрашув давомида Кремль раҳбари бир кун аввал Украина президенти Владимир Зеленский томонидан унга йўлланган расмий мурожаат ва ундаги таклифлар борасида ўз фикр-мулоҳазаларини баён этди.

Россия раҳбарининг сўзларига кўра, мазкур мактуб мазмунан музокара олиб бориш тамойилларидан йироқ ва унда ўзаро ҳурмат унсурлари етишмайди.

Ёш масъулияти ва қонуний легитимлик масаласи

Владимир Путин матбуот котиби Дмитрий Песков томонидан етказилган ушбу ҳужжат билан батафсил танишганини қайд этар экан, Украина раҳбарининг баёнотларидаги сиёсий жиҳатларга алоҳида тўхталиб ўтди.

  • Ишлаш қобилияти биринчи ўринда: "Эрталаб ушбу қоғозни кўздан кечирдим. Унда менинг ёшим тилга олинган экан. Бироқ сиёсатда асосий мезон ёш эмас, балки раҳбарлик қобилияти ва иш унумдорлигидир", — деди Путин.

  • Ҳокимиятни эгаллаб олиш хавфи: Россия раҳбари Украинада сайловлар ўтказилмаётганини танқид остига олди. Унинг фикрича, Зеленский халқ овозини олишдан ва сайлов жараёнларидан қўрқмаслиги лозим. Демократик сайловларсиз олий лавозимни эгаллаб туриш — сиёсий тилда ҳокимиятни ноқонуний ўзлаштириш деб баҳоланади.

"Бўш идишни бўшатиш" ва музокаралардан бош тортиш сабаби

Кремль раҳбари Киев расмийлари билан бевосита мулоқот қилишдан ҳеч қачон қочмаганини, бироқ бугунги шароитда бундан ҳеч қандай натижа чиқмаслигини таъкидлади. У сиёсий тил билан айтганда, самарасиз суҳбатларни "бўш идишни яна бир бўш идишга бўшатиш" дея таърифлади.

Мулоқот ўрнатишга бўлган уринишлар ва уларнинг ортидан келиб чиққан қуролли тўқнашувлар хронологияси қуйидаги жадвалда келтирилган:

Сўнгги сиёсий воқеалар

Мазмуни ва оқибатлари

Бизнес вакилининг ташрифи

Бундан уч ҳафта олдин Россия ишбилармон доиралари вакили Киевда бўлиб, Зеленский билан учрашган ва унинг мулоқот истагини етказган.

Старобельскка қилинган зарба

Тинчлик сўровлари ортидан Старобельск аҳоли пунктига ҳарбий ҳужум уюштирилган. Натижада бегуноҳ болалар ва ўсмирлар қурбон бўлган.

Зеленскийнинг очиқ хати (4 июнь)

Украина раҳбари расмий мактуб йўллаб, Россия учун ҳарбий ҳаракатлар баҳосини оширишга қодирлигини айтган ва урушни тугатиш учун юзма-юз учрашишга чақирган.

Россия президенти айни пайтда ушбу мактубда қўполлик элементлари мавжудлиги ва мавжуд вазият туфайли Украина етакчиси билан учрашишда ҳеч қандай мантиқ ва маъно кўрмаётганини қатъий билдирди.

Замин шарҳи: Санкт-Петербург иқтисодий форуми доирасидаги ушбу чиқиш икки давлат ўртасидаги дипломатик жарлик нақадар чуқурлашиб кетганини яна бир бор кўрсатди. Зеленскийнинг уруш нархини ошириш ҳақидаги огоҳлантириши ва тинчлик музокаралари бўйича таклифи Кремль томонидан кескин рад этилди. Старобельск фожиаси ва легитимлик мақоми атрофидаги баҳслар яқин орада томонларнинг музокаралар столига ўтирмаслигидан далолат бермоқда.

Глобал геосиёсат майдонидаги энг сўнгги ўзгаришлар, халқаро форумлардаги муҳим баёнотлар ва сиёсий жараёнларнинг эксклюзив таҳлилларини ҳар доим Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Владимир ПутинВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаДмитрий Песков
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Зеленский Владимир Путиннинг сўнгги баёнотига муносабат билдирди...Бугун, 17:56Австралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиАвстралияда 142 минг долларлик сувараклар мусодара қилиндиБугун, 17:26Саҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиСаҳрои Кабирда сувсизлик 49 кишининг ўлимига сабаб бўлдиБугун, 17:16Хитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиХитойлик аёл кўз қовоқлари операцияси сабаб 6 йилдан бери кўзлари очиқ ҳолда ухлаяптиБугун, 16:43Трамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиТрамп федерал идоралардаги юқори лавозимли ходимлар бўйича янги тартиб жорий қилдиБугун, 10:49АҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиАҚШда сунъий интеллект яратган илк вакцина синовдан ўтдиБугун, 10:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
12 йиллик интизорликдан сўнг аёл беш эгизакни дунёга келтирди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди
Саудия Арабистонида Қурбон Ҳайити санаси маълум қилинди