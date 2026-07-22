Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокараларда

·0·Спорт
Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокараларда

Англия Премер-лигасининг энг номдор клубларидан бири бўлмиш Ливерпул яқин орада улкан молиявий ўзгаришлар остонасида турибди. Amazon асосчиси ва дунёнинг энг бой инсонларидан бири Jeff Bezos Мерсисайд клубининг акцияларини сотиб олиш бўйича тузилган консорциумга қўшилиши кутилмоқда. Ушбу келашув амалга ошса, клубнинг молиявий қудрати янги босқичга кўтарилиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Jeff Bezos билан музокараларни Қуеенс Парк Rangers клубининг собиқ ҳаммуаллифи Амит Бҳатиа бошчилигидаги инвесторлар гуруҳи олиб бормоқда. Форбес журнали томонидан бойлиги 257 миллиард долларга баҳоланган Безос ҳозирда дунёнинг энг бой тўртинчи кишиси ҳисобланади. Унинг футбол оламига кириб келиши нафақат Ливерпул, балки бутун Англия футболи учун тарихий воқеа бўлиши мумкин.

Инвестиция тафсилотлари ва Амит Бҳатиа роли

Лойиҳа ташаббускори бўлган Амит Бҳатиа таниқли пўлат магнати Лакшми Митталнинг куёви ҳисобланади. У яқинда Қуеенс Парк Rangers клубидаги улушларини сотиб, бор эътиборини юқори дивизион вакили бўлган Ливерпулга қаратишга қарор қилган. Бҳатиа бошчилигидаги гуруҳ аллақачон Фенвай Sportс Груп (ФСГ) билан стратегик ҳамкорлик бўйича маслаҳатчиларни ёллаган.

Ливерпул хўжайини Джон В. Генри бошчилигидаги ФСГ компанияси анча вақтдан бери ташқи инвестицияларни жалб қилишга тайёр эканлигини билдириб келади. Бу маблағлар клубнинг банк қарздорликларини ёпиш ва инфратузилмани ривожлантириш учун зарур. Хусусан, "Энфилд" стадионини кенгайтириш ва АХА ўқув марказини модернизация қилиш каби лойиҳалар айнан шундай инвестициялар ҳисобига амалга оширилмоқда.

Клубнинг бозор қиймати ва келажаги

Финансиал Times нашрининг тахминига кўра, ушбу келашув доирасида Ливерпул клубининг умумий қиймати 6 миллиард доллардан (тахминан 4,5 миллиард фунт) ошиши мумкин. Бу рақамлар клубнинг жаҳон футбол бозоридаги нуфузи нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлайди. Ҳозирча Jeff Bezosнинг ушбу таклифга якуний розилиги олинмаган бўлса-да, музокаралар жадал давом этмоқда.

Мутахассисларнинг фикрича, Amazon асосчисининг клуб таркибига кириши Ливерпулга Манчестер Сити ва Нюкасл Юнайтед каби молиявий жиҳатдан чексиз имкониятга эга жамоалар билан тенгма-тенг рақобатлашиш имконини беради. Айни дамда жамоа Англия Премер-лигасида юқори ўринлар учун курашмоқда ва янги сармоядорлар таркибни кучайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.

Goal.com хабарига кўра, кутилаётган келашув 2023-йилда Дйнастй Эқуитй билан тузилган шартномага ўхшаш бўлиши кутилмоқда. Ўшанда ФСГ клубнинг кичик бир қисмини 164 миллион фунтга сотган эди. Бу сафарги келашув эса кўлами ва иштирокчиларининг нуфузи билан аввалгиларидан тубдан фарқ қилади.

ЛиверпулJeff BezosАнглия Премер-лигасиИнвестицияФутбол Янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?117 млн фунтлик трансфер: Рожерс нега «Челси»ни танлади?Бугун, 14:26Маттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиМаттеус Мессининг финалда нега йўқолиб қолганини айтдиБугун, 14:20«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошлади«Ал-Ҳилол» Гарри Кейн трансфери учун ҳаракатни бошладиБугун, 14:16Трамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиТрамп ЖЧ–2026ни тарихдаги энг муваффақиятли турнир деб атадиБугун, 13:55Челси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиЧелси рекорд нархга Морган Роджерсни сотиб олди: Хаби Алонсо ва Коул Палмер омилиБугун, 13:50Белгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБелгияда янги давр: Ван Боммелга 2028 йилгача ишонч бериладиБугун, 13:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"