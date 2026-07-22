Jeff Bezos Ливерпул акциядорига айланиши мумкин: Дунёнинг энг бой одамларидан бири музокараларда
Англия Премер-лигасининг энг номдор клубларидан бири бўлмиш Ливерпул яқин орада улкан молиявий ўзгаришлар остонасида турибди. Amazon асосчиси ва дунёнинг энг бой инсонларидан бири Jeff Bezos Мерсисайд клубининг акцияларини сотиб олиш бўйича тузилган консорциумга қўшилиши кутилмоқда. Ушбу келашув амалга ошса, клубнинг молиявий қудрати янги босқичга кўтарилиши шубҳасиз. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашри тарқатган маълумотларга кўра, Jeff Bezos билан музокараларни Қуеенс Парк Rangers клубининг собиқ ҳаммуаллифи Амит Бҳатиа бошчилигидаги инвесторлар гуруҳи олиб бормоқда. Форбес журнали томонидан бойлиги 257 миллиард долларга баҳоланган Безос ҳозирда дунёнинг энг бой тўртинчи кишиси ҳисобланади. Унинг футбол оламига кириб келиши нафақат Ливерпул, балки бутун Англия футболи учун тарихий воқеа бўлиши мумкин.
Инвестиция тафсилотлари ва Амит Бҳатиа ролиЛойиҳа ташаббускори бўлган Амит Бҳатиа таниқли пўлат магнати Лакшми Митталнинг куёви ҳисобланади. У яқинда Қуеенс Парк Rangers клубидаги улушларини сотиб, бор эътиборини юқори дивизион вакили бўлган Ливерпулга қаратишга қарор қилган. Бҳатиа бошчилигидаги гуруҳ аллақачон Фенвай Sportс Груп (ФСГ) билан стратегик ҳамкорлик бўйича маслаҳатчиларни ёллаган.
Ливерпул хўжайини Джон В. Генри бошчилигидаги ФСГ компанияси анча вақтдан бери ташқи инвестицияларни жалб қилишга тайёр эканлигини билдириб келади. Бу маблағлар клубнинг банк қарздорликларини ёпиш ва инфратузилмани ривожлантириш учун зарур. Хусусан, "Энфилд" стадионини кенгайтириш ва АХА ўқув марказини модернизация қилиш каби лойиҳалар айнан шундай инвестициялар ҳисобига амалга оширилмоқда.
Клубнинг бозор қиймати ва келажагиФинансиал Times нашрининг тахминига кўра, ушбу келашув доирасида Ливерпул клубининг умумий қиймати 6 миллиард доллардан (тахминан 4,5 миллиард фунт) ошиши мумкин. Бу рақамлар клубнинг жаҳон футбол бозоридаги нуфузи нақадар юқори эканлигини яна бир бор исботлайди. Ҳозирча Jeff Bezosнинг ушбу таклифга якуний розилиги олинмаган бўлса-да, музокаралар жадал давом этмоқда.
Мутахассисларнинг фикрича, Amazon асосчисининг клуб таркибига кириши Ливерпулга Манчестер Сити ва Нюкасл Юнайтед каби молиявий жиҳатдан чексиз имкониятга эга жамоалар билан тенгма-тенг рақобатлашиш имконини беради. Айни дамда жамоа Англия Премер-лигасида юқори ўринлар учун курашмоқда ва янги сармоядорлар таркибни кучайтиришда муҳим рол ўйнаши мумкин.
Goal.com хабарига кўра, кутилаётган келашув 2023-йилда Дйнастй Эқуитй билан тузилган шартномага ўхшаш бўлиши кутилмоқда. Ўшанда ФСГ клубнинг кичик бир қисмини 164 миллион фунтга сотган эди. Бу сафарги келашув эса кўлами ва иштирокчиларининг нуфузи билан аввалгиларидан тубдан фарқ қилади.
…