БАА Эроннинг Қувайтга қилинган ҳужумларини қоралади
Бирлашган Араб Амирликлари Эрон томонидан Қувайтга қарши амалга оширилган дрон ва ракета ҳужумларини кескин қоралади. Бу ҳақда мамлакат Ташқи ишлар вазирлиги расмий баёнот билан чиқди.
Баёнотда мазкур ҳаракатлар Қувайт суверенитетига қарши қўпол қоидабузарлик экани ва мамлакат хавфсизлиги ҳамда барқарорлигига жиддий таҳдид туғдириши таъкидланган.
БАА Қувайт билан тўлиқ ҳамжиҳат эканини билдириб, унинг хавфсизлигини таъминлашга қаратилган барча чораларни қўллаб-қувватлашини маълум қилди.
Шунингдек, вазирлик минтақада хавфсизликни сақлаш, вазиятнинг янада кескинлашувига йўл қўймаслик ва халқаро ҳуқуқ меъёрларига қатъий амал қилиш муҳимлигини қайд этди.
Эслатиб ўтамиз, 3 июнь куни Қувайт халқаро аэропорти ва бир қатор фуқаровий объектларга дрон ҳамда ракета ҳужумлари уюштирилгани хабар қилинган эди. Ҳодиса оқибатида бир киши ҳалок бўлган, бир неча киши жароҳат олган ва инфратузилмага зарар етган.
…