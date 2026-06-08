Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот берди
Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий вазият ва йирик давлатлар ўртасидаги дипломатик курашлар бутун дунё жамоатчилиги диққат-эътиборида бўлиб турибди. АҚШ раҳбари Дональд Трамп Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяҳу Вашингтон ва Теҳрон ўртасида эришиладиган ҳар қандай тинчлик битимини сўзсиз қабул қилишга мажбур бўлишини қатъий тарзда маълум қилди. Дунёнинг энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган Financial Times газетасига эксклюзив интервью берган Оқ уй раҳбари, Эрон билан боғлиқ халқаро муносабатларда ҳал қилувчи сўз ва муҳим қарорлар фақатгина Америка Қўшма Штатлари томонидан қабул қилинишини алоҳида урғулади.
Минтақадаги вазият, Оқ уйнинг сиёсий позицияси ва Теҳрон билан олиб борилаётган яширин музокараларнинг асосий деталлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
ЯҚИН ШАРҚДАГИ ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТ ВА АҚШ ПОЗИЦИЯСИ
Давлатлар ва етакчилар
Олиб борилаётган ҳаракатлар ва баёнотлар
Дипломатик музокараларнинг бош шартлари
Дональд Трамп
(АҚШ Президенти)
«Барча қарорларни шахсан мен қабул қиламан. Исроил раҳбари (Нетаньяҳу) бу жараёнда қарор қабул қилувчи эмас.»
Агар музокаралар муваффақиятсиз тугаса, Вашингтон ҳарбий куч ишлатиш вариантини ҳам инкор этмайди.
Биньямин Нетаньяҳу
(Исроил Бош вазири)
Вашингтон ва Теҳрон ўртасида имзоланиши кутилаётган ҳар қандай тинчлик шартномасига бўйсунишга мажбур.
Исроил Ливандаги «Ҳизбуллоҳ» позицияларига зарба бергани ортидан Эрон ҳужумига учраган эди.
Эрон Ислом Республикаси
Исроилга қилинган ракета ҳужумларини шунчаки «огоҳлантириш» деб атади ва уруш истамаслигини билдирди.
АҚШ Теҳрондан ядровий қурол яратиш дастуридан бутунлай ва қайта тикланмайдиган тарзда воз кечишни талаб қилмоқда.
Трампнинг фикрича, яқинда Эрон томонидан Исроил ҳудудига уюштирилган ракета зарбалари амалда ҳеч қандай натижа бермади ва бу ҳолат Вашингтоннинг дипломатик мулоқот орқали тинчликка эришиш режаларини асло ўзгартира олмайди.
Катта саҳна ортидаги келишувлар ва кутилаётган натижа
Маълумотларга кўра, жорий йилнинг май ойи сўнггида АҚШ ва Эрон вакиллари қуролли тўқнашувларни тўхтатиш бўйича дастлабки тинчлик шартномаси лойиҳасини ишлаб чиқишга жуда яқин келишган. Нуфузли Axios нашрининг америкалик юқори мартабали мулозимларга таяниб хабар беришича, томонлар кўплаб баҳсли масалаларда умумий тушунчага эриша олганлар. Бироқ, ҳали якуний ҳужжат имзолангани йўқ. Вазиятнинг бундай ривожланиши нафақат икки давлат, балки бутун Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик ва барқарорлик муҳитини қарор топтиришда бош омил бўлиб хизмат қилади.
Замин шарҳи: Дональд Трампнинг бу галги баёноти унинг ташқи сиёсатда нақадар қатъий ва ўз сўзида турадиган етакчи эканини яна бир бор кўрсатди. Исроил каби энг яқин иттифоқчисига ҳам келишувларни қабул қилиш мажбуриятини юклаши Оқ уйнинг минтақада катта уруш келиб чиқишини олдини олишга жиддий киришганидан далолат беради. Эроннинг ракета ҳужумлари фонида ҳам дипломатик музокаралар эшигини ёпмаслик — катта сиёсий ирода маҳсулидир. Яқин Шарқдаги тинчлик эса дунё иқтисодиёти ва хавфсизлиги учун сув ва ҳаводек зарур. Умид қиламизки, томонлар тез орада якуний битимга келишади ва минтақада тинчлик байроғи ҳилпирайди. Зеро, урушнинг ҳеч қачон ғолиби бўлмайди!
Жаҳон сиёсатидаги энг шов-шувли баёнотлар, АҚШ ва Эрон ўртасидаги яширин келишувлар тафсилотлари ҳамда халқаро майдондаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!
…