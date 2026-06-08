Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот берди

·46·Дунё
Дональд Трамп Эрон билан тинчлик келишуви бўйича қатъий баёнот берди

Яқин Шарқ минтақасидаги геосиёсий вазият ва йирик давлатлар ўртасидаги дипломатик курашлар бутун дунё жамоатчилиги диққат-эътиборида бўлиб турибди. АҚШ раҳбари Дональд Трамп Исроил бош вазири Биньямин Нетаньяҳу Вашингтон ва Теҳрон ўртасида эришиладиган ҳар қандай тинчлик битимини сўзсиз қабул қилишга мажбур бўлишини қатъий тарзда маълум қилди. Дунёнинг энг нуфузли нашрларидан бири ҳисобланган Financial Times газетасига эксклюзив интервью берган Оқ уй раҳбари, Эрон билан боғлиқ халқаро муносабатларда ҳал қилувчи сўз ва муҳим қарорлар фақатгина Америка Қўшма Штатлари томонидан қабул қилинишини алоҳида урғулади.

Минтақадаги вазият, Оқ уйнинг сиёсий позицияси ва Теҳрон билан олиб борилаётган яширин музокараларнинг асосий деталлари билан қуйидаги махсус интеграциялашган жадвал орқали батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

ЯҚИН ШАРҚДАГИ ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТ ВА АҚШ ПОЗИЦИЯСИ

Давлатлар ва етакчилар

Олиб борилаётган ҳаракатлар ва баёнотлар

Дипломатик музокараларнинг бош шартлари

Дональд Трамп


(АҚШ Президенти)

«Барча қарорларни шахсан мен қабул қиламан. Исроил раҳбари (Нетаньяҳу) бу жараёнда қарор қабул қилувчи эмас.»

Агар музокаралар муваффақиятсиз тугаса, Вашингтон ҳарбий куч ишлатиш вариантини ҳам инкор этмайди.

Биньямин Нетаньяҳу


(Исроил Бош вазири)

Вашингтон ва Теҳрон ўртасида имзоланиши кутилаётган ҳар қандай тинчлик шартномасига бўйсунишга мажбур.

Исроил Ливандаги «Ҳизбуллоҳ» позицияларига зарба бергани ортидан Эрон ҳужумига учраган эди.

Эрон Ислом Республикаси

Исроилга қилинган ракета ҳужумларини шунчаки «огоҳлантириш» деб атади ва уруш истамаслигини билдирди.

АҚШ Теҳрондан ядровий қурол яратиш дастуридан бутунлай ва қайта тикланмайдиган тарзда воз кечишни талаб қилмоқда.

Трампнинг фикрича, яқинда Эрон томонидан Исроил ҳудудига уюштирилган ракета зарбалари амалда ҳеч қандай натижа бермади ва бу ҳолат Вашингтоннинг дипломатик мулоқот орқали тинчликка эришиш режаларини асло ўзгартира олмайди.

Катта саҳна ортидаги келишувлар ва кутилаётган натижа

Маълумотларга кўра, жорий йилнинг май ойи сўнггида АҚШ ва Эрон вакиллари қуролли тўқнашувларни тўхтатиш бўйича дастлабки тинчлик шартномаси лойиҳасини ишлаб чиқишга жуда яқин келишган. Нуфузли Axios нашрининг америкалик юқори мартабали мулозимларга таяниб хабар беришича, томонлар кўплаб баҳсли масалаларда умумий тушунчага эриша олганлар. Бироқ, ҳали якуний ҳужжат имзолангани йўқ. Вазиятнинг бундай ривожланиши нафақат икки давлат, балки бутун Яқин Шарқ минтақасида хавфсизлик ва барқарорлик муҳитини қарор топтиришда бош омил бўлиб хизмат қилади.

Замин шарҳи: Дональд Трампнинг бу галги баёноти унинг ташқи сиёсатда нақадар қатъий ва ўз сўзида турадиган етакчи эканини яна бир бор кўрсатди. Исроил каби энг яқин иттифоқчисига ҳам келишувларни қабул қилиш мажбуриятини юклаши Оқ уйнинг минтақада катта уруш келиб чиқишини олдини олишга жиддий киришганидан далолат беради. Эроннинг ракета ҳужумлари фонида ҳам дипломатик музокаралар эшигини ёпмаслик — катта сиёсий ирода маҳсулидир. Яқин Шарқдаги тинчлик эса дунё иқтисодиёти ва хавфсизлиги учун сув ва ҳаводек зарур. Умид қиламизки, томонлар тез орада якуний битимга келишади ва минтақада тинчлик байроғи ҳилпирайди. Зеро, урушнинг ҳеч қачон ғолиби бўлмайди!

Жаҳон сиёсатидаги энг шов-шувли баёнотлар, АҚШ ва Эрон ўртасидаги яширин келишувлар тафсилотлари ҳамда халқаро майдондаги энг қайноқ янгиликларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан бирга кузатиб боринг!

Дональд ТрампЭронИсроилБиньямин НетаньяҳуFinancial Times
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Президент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиПрезидент отган тўп ортидан югуриб, журналист йиқилиб тушдиБугун, 06:4380 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқда80 минг одам яшайдиган кема-шаҳар: келажак аллақачон бошланмоқдаБугун, 06:36Трамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиТрамп Эронга қўйилган санкциялар бўйича кутилмаган баёнот бердиБугун, 06:32Англияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиАнглияда ота ва қиз тиббиёт олийгоҳини бирга тамомладиКеча, 13:23Дунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганДунёдаги энг чуқур бассейн: сув остида бутун бир шаҳар яширинганКеча, 12:52Хитойда робот болакайни тепиб юбордиХитойда робот болакайни тепиб юбордиКеча, 12:36
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди