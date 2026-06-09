Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди

·0·Дунё
Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди

Қирғизистоннинг Меҳнат ва ижтимоий ривожланиш соҳаси бўйича собиқ вазири Улуғбек Қўчқоровнинг АҚШда курьерлик қилаётгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бу ҳақда маҳаллий оммавий ахборот воситалари маълум қилди.

Ижтимоий тармоқларда кенг тарқалаётган видеода акс этган эркакни фойдаланувчилар ва пост муаллифи Қирғизистон Жогорку Кенешининг собиқ депутати Улуғбек Қўчқоров сифатида тилга олмоқда. Кадрларда унинг автомобиль багажига турли пакетларни жойлаштираётганини кўриш мумкин.

Пост муаллифларининг таъкидлашича, Қўчқоров ҳозирда АҚШда Amazon компаниясида курьер сифатида меҳнат қилмоқда.

Мазкур видео ижтимоий тармоқларда фаол муҳокамаларни келтириб чиқарди. Кўплаб фойдаланувчилар ҳар қандай ҳалол меҳнат қадрли ва ҳурматга муносиб эканини таъкидлаган. Айримлар эса унинг сиёсий фаолияти ва давлат бошқарувидаги фаолиятини эсга олган.

Очиқ манбалардаги маълумотларга кўра, Улуғбек Қўчқоров “Ата-Журт” партияси вакили сифатида V чақириқ Жогорку Кенеш депутати бўлган. Шунингдек, у 2017 йилги президентлик сайловларида иштирок этган.

2018 йил октябрь ойида Қўчқоров Қирғизистон Меҳнат ва ижтимоий ривожланиш вазири лавозимига тайинланган. Кейинчалик, 2020 йилда у “Бирдамлик” партиясидан парламент сайловларида қатнашиш учун номзодини илгари сурган.

2020 йил кузида мамлакатда юз берган сиёсий воқеалардан кейин у вазирлик лавозимидан озод қилинган.

Айрим нашрлар келтирган маълумотларга кўра, Улуғбек Қўчқоров кейинги бир неча йилдан буён оиласи билан Чикаго шаҳрида яшаб келмоқда. Бироқ у ҳозирги меҳнат фаолияти юзасидан расмий изоҳ бермаган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиЯпонияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиБугун, 04:35Олимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаОлимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаБугун, 04:30Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиРоссиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиКеча, 18:14АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиКеча, 14:137,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятКеча, 13:53Филиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиФилиппиндаги даҳшатли зилзила оқибатида кўплаб инсонлар ҳалок бўлдиКеча, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди