Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилди
Дунё нигоҳи қаратилган глобал мундиал арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида Европанинг энг кучли ва машҳур жамоаларидан бири — Нидерландия термасига қарши ниҳоятда шиддатли ва мазмунли назорат учрашувида майдонга тушди. Яшил майдонда кечган кескин курашлар остида тажрибали мутахассис Роналд Куман шогирдлари иккита пенальти имкониятидан унумли фойдаланиб, 2:1 ҳисобида ғалабани илиб кетишди. «Оқ бўрилар» таркибида рақиб дарвозасини аниқ нишонга олган маҳоратли ҳужумчимиз Игорь Сергеев терма жамоамизнинг ушбу учрашувдаги ягона ва чиройли голига муаллифлик қилди.
Бироқ ушбу спорт байрами фақатгина футболдаги шиддатли воқеалар билан чекланиб қолмади. Мазкур тарихий беллашув бошланишидан аввал Нью-Йоркдаги стадионга етиб келган Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси ва футболчилари АҚШ хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан кутилмаганда ўта қатъий ва синчковлик билан махсус кўрикдан ўтказилди. Маҳаллий тартиб посбонларининг бундай хатти-ҳаракати стадион атрофида қисқа муддатли ҳайронлик ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.
Қайд этиш лозимки, миллий терма жамоамиз вакиллари ўз футбол тарихида илк бор хориж сафарлари давомида бундай ўзига хос ва кутилмаган вазиятга дуч келишди. Океан ортидаги хавфсизлик чораларининг нақадар юқори ва кескин даражада эканлиги мана шу воқеа орқали яққол намоён бўлди. Бу ҳолат фақатгина бизнинг вакилларимизга нисбатан қўлланилмаган бўлиб, бундан аввалроқ машҳур Сенегал миллий терма жамоаси аъзолари ҳам АҚШ тупроғида айнан шундай қатъий ва жиддий текширувлар чизиғидан ўтказилган эди.
Мағлубиятга қарамай, ҳамюртларимиз бўлажак йирик мусобақа олдидан ўз куч ва имкониятларини юқори даражада синовдан ўтказиб олишди. Терма жамоамизнинг АҚШ яшил майдонларидаги энг сўнгги тайёргарлик жараёнлари, Жаҳон чемпионатининг расмий кундаликлари ва футбол оламидаги энг шов-шувли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…