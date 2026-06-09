Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилди

·0·Дунё
Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилди

Дунё нигоҳи қаратилган глобал мундиал арафасида Ўзбекистон миллий терма жамоаси АҚШнинг Нью-Йорк шаҳрида Европанинг энг кучли ва машҳур жамоаларидан бири — Нидерландия термасига қарши ниҳоятда шиддатли ва мазмунли назорат учрашувида майдонга тушди. Яшил майдонда кечган кескин курашлар остида тажрибали мутахассис Роналд Куман шогирдлари иккита пенальти имкониятидан унумли фойдаланиб, 2:1 ҳисобида ғалабани илиб кетишди. «Оқ бўрилар» таркибида рақиб дарвозасини аниқ нишонга олган маҳоратли ҳужумчимиз Игорь Сергеев терма жамоамизнинг ушбу учрашувдаги ягона ва чиройли голига муаллифлик қилди.

Бироқ ушбу спорт байрами фақатгина футболдаги шиддатли воқеалар билан чекланиб қолмади. Мазкур тарихий беллашув бошланишидан аввал Нью-Йоркдаги стадионга етиб келган Ўзбекистон миллий терма жамоаси делегацияси ва футболчилари АҚШ хавфсизлик хизмати ходимлари томонидан кутилмаганда ўта қатъий ва синчковлик билан махсус кўрикдан ўтказилди. Маҳаллий тартиб посбонларининг бундай хатти-ҳаракати стадион атрофида қисқа муддатли ҳайронлик ва баҳс-мунозараларга сабаб бўлди.

Қайд этиш лозимки, миллий терма жамоамиз вакиллари ўз футбол тарихида илк бор хориж сафарлари давомида бундай ўзига хос ва кутилмаган вазиятга дуч келишди. Океан ортидаги хавфсизлик чораларининг нақадар юқори ва кескин даражада эканлиги мана шу воқеа орқали яққол намоён бўлди. Бу ҳолат фақатгина бизнинг вакилларимизга нисбатан қўлланилмаган бўлиб, бундан аввалроқ машҳур Сенегал миллий терма жамоаси аъзолари ҳам АҚШ тупроғида айнан шундай қатъий ва жиддий текширувлар чизиғидан ўтказилган эди.

Мағлубиятга қарамай, ҳамюртларимиз бўлажак йирик мусобақа олдидан ўз куч ва имкониятларини юқори даражада синовдан ўтказиб олишди. Терма жамоамизнинг АҚШ яшил майдонларидаги энг сўнгги тайёргарлик жараёнлари, Жаҳон чемпионатининг расмий кундаликлари ва футбол оламидаги энг шов-шувли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқландиСобиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқландиБугун, 05:01Японияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиЯпонияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиБугун, 04:35Олимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаОлимлар янги хавф ҳақида огоҳлантирди: Ер вақти ўзгармоқдаБугун, 04:30Россиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиРоссиялик машҳур блогер Роналдунинг қимматбаҳо суперкарини сотиб олдиКеча, 18:14АҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиАҚШ Марказий Осиё давлатлари учун савдо чекловларини бекор қилмоқчиКеча, 14:137,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазият7,8 баллли зилзила: Филиппинда фавқулодда вазиятКеча, 13:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди