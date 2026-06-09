300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди
Ливияда Буюк Британияга йўл олган 300 дан ортиқ ноқонуний муҳожир жиноий гуруҳлар томонидан ўғирлаб кетилди. Бу ҳақда BBC хабар берди.
Маълумотларга кўра, Ироқ Курдистонидан чиққан муҳожирлар 2025 йил ёзида ушлаб қолинган ва кейинчалик товламачилар қўлига тушган. Жиноятчилар ҳар бир шахс учун 5 минг доллар товон талаб қилган, акс ҳолда уларни аъзоларини олиб ташлаш билан қўрқитган.
Асирлар жуда оғир шароитда сақлангани айтилади. Улар тор хоналарда жойлаштирилган, озиқ-овқат кам берилган ва доимий равишда зўравонликка дуч келган. Айрим ҳолатларда эса қийноқлар тасвирга олиниб, уларнинг яқинларига юборилган.
Камида бир муҳожир ҳалок бўлгани тасдиқланган, яна қанча одам гаровда экани эса номаълумлигича қолмоқда. Айрим қутқарилганларда жарроҳлик излари кузатилгани хавотирларни янада кучайтирган.
Мутахассислар таъкидлашича, бундай ҳолатлар ноқонуний миграция йўлларининг қанчалик хавфли эканини яна бир бор кўрсатмоқда.
…