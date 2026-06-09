Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволанди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Германиянинг Берлин шаҳридаги “Шарите” клиникаси шифокорлари Конго Демократик Республикасида Эбола вирусини юқтирган америкалик жарроҳни даволади. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.
Маълум қилинишича, 39 ёшли Питер Стаффорд Конгода христиан миссионерлик ташкилоти таркибида фаолият юритган. У операция вақтида Эбола вирусини юқтирган.
Бемор Берлинда 17 кун даволанган ва тўлиқ соғайган. Шифокорлар унга вирусга қарши ҳамда қўллаб-қувватловчи терапия усулларини қўллаган.
Клиника маълумотига кўра, 30 майдан бошлаб бемор танасида вирус аниқланмаган. У билан карантинда бўлган оила аъзоларида ҳам инфекция топилмагани сабаб улар уйига жавоб берилган.
…