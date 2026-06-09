Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволанди

·0·Дунё
Берлинда Эбола юқтирган америкалик шифокор даволанди

Германиянинг Берлин шаҳридаги “Шарите” клиникаси шифокорлари Конго Демократик Республикасида Эбола вирусини юқтирган америкалик жарроҳни даволади. Бу ҳақда Deutsche Welle хабар берди.

Маълум қилинишича, 39 ёшли Питер Стаффорд Конгода христиан миссионерлик ташкилоти таркибида фаолият юритган. У операция вақтида Эбола вирусини юқтирган.

Бемор Берлинда 17 кун даволанган ва тўлиқ соғайган. Шифокорлар унга вирусга қарши ҳамда қўллаб-қувватловчи терапия усулларини қўллаган.

Клиника маълумотига кўра, 30 майдан бошлаб бемор танасида вирус аниқланмаган. У билан карантинда бўлган оила аъзоларида ҳам инфекция топилмагани сабаб улар уйига жавоб берилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилди300 дан ортиқ муҳожир ўғирлаб кетилдиБугун, 07:50АҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиАҚШнинг Apache вертолёти Ҳормуз яқинида ҳалокатга учрадиБугун, 07:45Эрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиЭрон ва Исроил ўртасида ракета ҳужумлари авж олдиБугун, 06:49Ўзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиЎзбекистон терма жамоаси кутилмаган хавфсизлик текширувидан ўтказилдиБугун, 05:04Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди (видео)Собиқ вазир Қўчқоров АҚШда курьер бўлиб ишлаётгани очиқланди (видео)Бугун, 05:01Японияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиЯпонияда бир айиқ сабаб 94 та мактаб ёпилдиБугун, 04:35
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди