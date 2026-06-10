Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралди

·0·Дунё
Туркияда аёлини пичоқлаб ўлдирган ўзбекистонликка умрбод қамоқ жазоси сўралди

Туркияда Ўзбекистон фуқароси Нигина Сатторованинг кўча ўртасида ҳалок бўлиши билан боғлиқ жиноят иши бўйича тергов ҳаракатлари якунланди. Прокуратура ушбу жиноятни содир этганликда айбланаётган унинг турмуш ўртоғи Умид Сатторовга нисбатан оғирлаштирилган умрбод озодликдан маҳрум этиш жазосини қўллашни сўради. Бу ҳақда Туркиянинг маҳаллий оммавий ахборот воситалари хабар бермоқда.

Шу билан бирга, давлат айбловчиси қотилликни амалга оширган шахсга кўмаклашгани аниқланган иккинчи гумонланувчи — Ўринбой Ботирбековга нисбатан 20 йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси тайинланишини талаб қилган.

Маълум қилинишича, ўтган йилнинг 17 август куни Туркиянинг ўзбекистонликлар энг кўп яшайдиган мегаполиси — Истанбул шаҳрининг Умрания туманида 33 ёшли Нигина Сатторова турмуш ўртоғи Умид Сатторов томонидан бўғзига пичоқ урилган ҳолда ўлдирилган. Марҳума Самарқанд вилоятидан бўлиб, Истанбулда вақтинчалик меҳнат фаолияти билан шуғулланиб келган. Тергов маълумотларига кўра, фожиа рашк сабаб келиб чиққан оилавий жанжал оқибатида содир бўлган.

Истанбул полицияси томонидан олиб борилган қидирув тадбирлари давомида гумондор 2025 йил 18 август куни, яъни воқеадан бир кун ўтгач, Умрания ҳудудида қўлга олинган. Шунингдек, жиноятчини яширишга ёрдам берганликда гумон қилинган, асли Жиззах вилоятидан бўлган Ўринбой Ботирбеков ҳам ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар томонидан ушланган.

Суриштирув ишлари тўлиқ якунланганидан сўнг, 19 август куни гумонланувчиларга нисбатан суд қарори билан қамоққа олиш эҳтиёт чораси қўлланилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Британия оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБритания оролларида 415 миллион йиллик улкан чаён топилдиБугун, 11:11Мехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиМехикода ЖЧ-2026 очилиши олдидан оммавий норозилик намойишлари бошландиБугун, 10:26Теҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиТеҳрон Вашингтонга минтақани тарк этиш ҳақида огоҳлантириш бердиБугун, 09:45Жанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиЖанубий Африкадаги отишмада 12 киши ҳалок бўлдиБугун, 09:37Афғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиАфғонистон Покистонни учта вилоятга зарба беришда айбладиБугун, 09:29Эрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиЭрон Минаб мактаби хотирасига янги банкнота чиқарадиБугун, 09:25
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди