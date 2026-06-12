Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсон
У бутун бошли мамлакатлардан ҳам кўпроқ ёрдам бераётган инсон бўлиши мумкин, аммо уни ҳеч ким танимайди — у ниқоб остидаги хайрия қилувчи шахс.
У аноним тарзда одамларга ёрдам бериб, оилаларни қийин вазиятдан қутқаради ва кўплаб инсонлар тақдирини ўзгартиради. Ҳеч қандай мукофот ёки шуҳрат кутмасдан, катта маблағларни хайрия қилади.
Унинг бу йўли ҳаётидаги оғир бурилишдан кейин бошланган. Отаси инсултга учраган пайтда у унга қайта яшашни, ҳаракат қилишни ўргатишга мажбур бўлган. Айнан ўша даврда у ўзининг ҳақиқий мақсадини — бошқаларга ёрдам беришни англаб етган.
Шундан бери у мутлақо яширин тарзда яхшилик қилиб келади: қиммат тиббий муолажалар харажатларини қоплайди, муҳтож оилаларга уй-жой совға қилади ва ёрдамга муҳтож инсонларни қўллаб-қувватлайди.
Бир неча йил ичида у юзлаб инсонларнинг ҳаётини ўзгартирди. Унинг қилган ишлари интернетда миллионлаб томошалар йиғиб, кўплаб одамларни ҳайратга солмоқда ва таъсирлантирмоқда. Аммо у ҳанузгача ўз юзини яшириб келади. Унинг фикрича, ҳақиқий яхшилик шов-шувсиз, шуҳратсиз ва кўз-кўз қилмасдан амалга оширилиши керак.
…