Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсон

·0·Дунё
Ниқобдаги хайриячи: бутун дунёга яширин ёрдам бераётган инсон

У бутун бошли мамлакатлардан ҳам кўпроқ ёрдам бераётган инсон бўлиши мумкин, аммо уни ҳеч ким танимайди — у ниқоб остидаги хайрия қилувчи шахс.

У аноним тарзда одамларга ёрдам бериб, оилаларни қийин вазиятдан қутқаради ва кўплаб инсонлар тақдирини ўзгартиради. Ҳеч қандай мукофот ёки шуҳрат кутмасдан, катта маблағларни хайрия қилади.

Унинг бу йўли ҳаётидаги оғир бурилишдан кейин бошланган. Отаси инсултга учраган пайтда у унга қайта яшашни, ҳаракат қилишни ўргатишга мажбур бўлган. Айнан ўша даврда у ўзининг ҳақиқий мақсадини — бошқаларга ёрдам беришни англаб етган.

Шундан бери у мутлақо яширин тарзда яхшилик қилиб келади: қиммат тиббий муолажалар харажатларини қоплайди, муҳтож оилаларга уй-жой совға қилади ва ёрдамга муҳтож инсонларни қўллаб-қувватлайди.

Бир неча йил ичида у юзлаб инсонларнинг ҳаётини ўзгартирди. Унинг қилган ишлари интернетда миллионлаб томошалар йиғиб, кўплаб одамларни ҳайратга солмоқда ва таъсирлантирмоқда. Аммо у ҳанузгача ўз юзини яшириб келади. Унинг фикрича, ҳақиқий яхшилик шов-шувсиз, шуҳратсиз ва кўз-кўз қилмасдан амалга оширилиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириИнсониятнинг илк излари сақланган 9 минг йиллик ғор сириБугун, 10:14Илон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаИлон Маск тарихдаги биринчи триллионерга айлангани айтилмоқдаБугун, 08:56Жанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиЖанубий Кореянинг собиқ президенти 30 йилга қамалдиБугун, 08:33Эрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиЭрдоған журналист қизга турмуш қуришни кечиктирмасликни тавсия қилдиБугун, 06:54Трамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиТрамп Эроннинг асосий нефть терминалини эгаллаш режасини эълон қилдиКеча, 18:48Кот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКот-д’Ивуар мухлислари виза чеклови сабаб АҚШга бора олмайдиган бўлдиКеча, 14:46
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди