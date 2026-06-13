Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирланди

·30·Дунё
Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирланди

NOIRLab астрономлари NGC 1514, яъни “Кристал шар туманлиги”нинг янги ва аниқ тасвирини тақдим этди. Ушбу космик объект аслида икки юлдуздан иборат тизим бўлиб, улардан бири ҳаётининг сўнгги босқичига етиб, ўз ташқи қатламларини коинотга сочмоқда. Бу ҳақда CNN маълум қилди.

Натижада юлдуз атрофида газ ва чангдан иборат улкан туманлик ҳосил бўлган. Бу жараёнда иккинчи юлдуз муҳим рол ўйнаб, чиқаётган моддаларга таъсир кўрсатади ва уларга тартибли, спиралга ўхшаш шакл беради. Шу сабабли туманлик оддий булут эмас, балки мураккаб геометрик тузилишга эга ноёб космик манзарага айланган.

Тасвир Гавайидаги Маунакеа тоғида жойлашган Gemini North телескопи ёрдамида Gemini Multi-Object Spectrograph орқали олинган бўлиб, ундаги ранглар ҳам илмий аҳамиятга эга. Қизғиш ранглар водород газини, мовий туслар эса кислород элементини англатади.

Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай туманликлар ўлаётган юлдузларнинг сўнгги босқичида пайдо бўлади ва бу жараён тахминан 10 минг йил давом этади. Натижада юлдуздан фақат жуда зич ядро — оқ митти қолади.

Олимлар фикрича, бу каби объектларни кузатиш юлдузларнинг ҳаёт айланишини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Янги тасвир эса коинотнинг нақадар мураккаб ва бир вақтнинг ўзида ҳайратланарли эканини яна бир бор намойиш этди.

НОИРЛабСи-Эн-ЭнМаунакеаГавайи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиХоманаий дафн маросими саналари эълон қилиндиБугун, 14:45Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Москвада ёқилғи чеклови жорий этилди — сабаб нимада?Бугун, 14:21Журналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиЖурналистнинг Шакира билан сурат учун қилган иши интернетни кулдирдиБугун, 11:56Покистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиПокистон бош вазири АҚШ ва Эрон келишувга яқинлигини айтдиБугун, 11:51Ниқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаНиқоб ортидаги хайриячи юзлаб инсонлар ҳаётини ўзгартирмоқдаБугун, 11:28Адам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиАдам Қодиров иккинчи марта “Чеченистон қаҳрамони” унвонига сазовор бўлдиБугун, 07:21
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди