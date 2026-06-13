Сўнаётган юлдузнинг сўнгги лаҳзалари илк бор аниқ тасвирланди
NOIRLab астрономлари NGC 1514, яъни “Кристал шар туманлиги”нинг янги ва аниқ тасвирини тақдим этди. Ушбу космик объект аслида икки юлдуздан иборат тизим бўлиб, улардан бири ҳаётининг сўнгги босқичига етиб, ўз ташқи қатламларини коинотга сочмоқда. Бу ҳақда CNN маълум қилди.
Натижада юлдуз атрофида газ ва чангдан иборат улкан туманлик ҳосил бўлган. Бу жараёнда иккинчи юлдуз муҳим рол ўйнаб, чиқаётган моддаларга таъсир кўрсатади ва уларга тартибли, спиралга ўхшаш шакл беради. Шу сабабли туманлик оддий булут эмас, балки мураккаб геометрик тузилишга эга ноёб космик манзарага айланган.
Тасвир Гавайидаги Маунакеа тоғида жойлашган Gemini North телескопи ёрдамида Gemini Multi-Object Spectrograph орқали олинган бўлиб, ундаги ранглар ҳам илмий аҳамиятга эга. Қизғиш ранглар водород газини, мовий туслар эса кислород элементини англатади.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бундай туманликлар ўлаётган юлдузларнинг сўнгги босқичида пайдо бўлади ва бу жараён тахминан 10 минг йил давом этади. Натижада юлдуздан фақат жуда зич ядро — оқ митти қолади.
Олимлар фикрича, бу каби объектларни кузатиш юлдузларнинг ҳаёт айланишини тушунишда муҳим аҳамиятга эга. Янги тасвир эса коинотнинг нақадар мураккаб ва бир вақтнинг ўзида ҳайратланарли эканини яна бир бор намойиш этди.
…