Эбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқда

·0·Дунё
Эбола вируси бўйича шошилинч вазият: тарқалиш тез, чоралар кучайтирилмоқда

Марказий Африкада Эбола вирусининг тарқалиши хавотирли тус олмоқда. Хабарларга кўра, касаллик рекорд даражада тез ёйилаётган бўлиб, тиббиёт ходимлари беморлар билан мулоқотда бўлган шахсларни кузатишга улгурмаяпти. Мутахассислар бу ҳолатни вирусли касалликлар учун энг хавфли сценарийлардан бири сифатида баҳоламоқда.

Маълум қилинишича, вазиятнинг жиддийлашуви ортидан қатор давлатлар хавф юқори бўлган ҳудудлардан келувчиларга нисбатан чегара назоратини кучайтирмоқда. Айрим мамлакатлар эса хавф зонаси билан боғлиқ қўшимча чеклов чораларини жорий этган.

Эбола вируси дунёдаги энг хавфли инфекциялардан бири ҳисобланади. Мутахассислар маълумотларига кўра, айрим ҳолатларда касалликдан ўлим кўрсаткичи 90 фоизгача етиши мумкин. Шунингдек, вирус оғир асоратлар ва кучли жисмоний азобларни келтириб чиқариши билан ҳам хавфли саналади.

Соғлиқни сақлаш соҳаси вакиллари аҳолини расмий манбалар орқали тарқатилаётган маълумотларни кузатиб боришга чақирмоқда. Айни пайтда вирус тарқалишининг олдини олиш ва уни назорат остига олиш бўйича ишлар давом этмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

АҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиАҚШ–Эрон музокаралари Исроилни ташвишга солдиБугун, 07:48“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқда“Сочга ўхшаш” таом: Хитойдаги ноодатий деликатес ҳайрат уйғотмоқдаБугун, 07:19Хитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаХитойда роботлар одамлардан пул сўраб, тиланчилик қилмоқдаБугун, 05:17Сохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиСохта диплом билан 17 йил парвоз қилган учувчи қўлга олиндиБугун, 05:02Олимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиОлимлар ҳайратда: Антарктида музлари остида улкан сирли тузилма топилдиБугун, 20:42Эрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиЭрон АҚШ тинчлик келишуви: уруш тугаши яқинлашяптимиБугун, 20:22
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди