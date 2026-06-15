Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди

·0·Дунё
Парашютда учган эшак: видео тармоқларда шов-шувга сабаб бўлди

Туркиялик Эмраҳ Байбура ижтимоий тармоқларда ноодатий видеони улашди. Унда у эшак билан бирга парашютда учгани акс этган. Мазкур кадрлар қисқа вақт ичида кенг тарқалиб, фойдаланувчилар орасида қизғин муҳокамаларга сабаб бўлди.

Видеода йигит эшакни махсус тарзда жиҳозлаб, ўзи билан бирга ҳавога кўтарилгани тасвирланган. Бу ҳолат кўпчиликни ҳайратга солган бўлса, айримлар буни ҳайвонларга нисбатан шафқатсизлик сифатида баҳоламоқда.

Шу билан бирга, ижтимоий тармоқ фойдаланувчиларининг бир қисми видеонинг ҳақиқийлигига шубҳа билдириб, уни сунъий интеллект ёрдамида яратилган бўлиши мумкинлигини тахмин қилмоқда.

Ҳозирча ушбу видео ҳақиқий ёки монтаж экани расман тасдиқланмаган. Бироқ у аллақачон интернетда энг кўп муҳокама қилинаётган лавҳалардан бирига айланган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Швейцария аҳоли сонини 10 миллион билан чекламоқчими?Бугун, 07:12Туркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиТуркия Президенти АҚШ ва Эрон ўртасида эришилган келишувни олқишладиБугун, 07:00Хитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиХитойда робот илонлар электр тармоқларини назорат қилишга киришдиБугун, 06:57Трамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиТрамп Эрон билан “улкан келишув” якунланганини маълум қилдиБугун, 06:57Рио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиРио-де-Жанейродаги фожиа: машҳур қўшиқчи ҳалок бўлдиБугун, 06:47Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Ноодатий ҳодиса: Бу балиқ сузмайди, у океан тубида уч оёқдек туради!Бугун, 00:12
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди