Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)

·0·Дунё
Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)

Ҳиндистонлик Даулат Гири Жи Маҳараж қалбан покланиш ва Шива маъбудига яқинлашиш мақсадида беш йилдан буён бир дақиқа ҳам ўтирмасдан ҳаёт кечирмоқда. Бу ҳақда Taaza TV хабар берди.

У қадимий “кхада тапасья” руҳий амалиётига амал қилмоқда. Қасамга кўра, у кетма-кет 12 йил давомида тик турган ҳолда яшаши керак. Ҳиндуилик анъаналарига кўра, бундай оғир таркидунёчилик инсонга руҳий куч бағишлайди ва маъбудга яқинлашишга ёрдам беради.

Маҳараж ушбу амалиётни бошлаганидан буён ҳеч қачон ўтирмаган ва оёқларини узатмаган. Ҳатто уйқуни ҳам тик турган ҳолда амалга оширади. Бунинг учун унга махсус тиргак қурилмаси мувозанатни сақлашга ёрдам беради.

Бироқ узоқ йиллик жисмоний босим унинг саломатлигига жиддий таъсир кўрсатган. Оёқлари қаттиқ шишиб, қорайиб кетган, қон айланиши эса сезиларли даражада ёмонлашган.

Шунга қарамай, у ўз қасамига содиқ қолмоқда. Маҳаллий ибодатхона қошидаги кўнгиллилар унинг аҳволини мунтазам кузатиб, оёқларига шифобахш малҳамлар суртиш ва зарур парвариш ишларини амалга ошириб келмоқда.

Маълум қилинишича, ушбу руҳий амалиёт тўлиқ якунланиши учун Даулат Гири Жи Маҳараж яна етти йил давомида тик туриши керак бўлади.

Даулат Гири Жи МахаражҲиндистонШиваТааза ТВ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиПолиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиБугун, 13:21Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:015 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотдиБугун, 12:51Зеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиЗеленский Украинанинг Европа хавфсизлигидаги ўрни ҳақида баёнот бердиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди