Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...

·1·Дунё
Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...

Европа футболи оламида навбатдаги даҳшатли ва шов-шувли суд жараёни ўз якунига етди. Испаниянинг таниқли “Эльче” клуби ҳужумчиси Рафа Мир оғир жиноят содир этганликда айбдор деб топилиб, узоқ муддатли қамоқ жазосига маҳкум қилинди. Бу ҳақда Пиреней ярим оролининг энг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири — “Marca” газетаси хабар тарқатди. Тарқатилган расмий маълумотларга кўра, маҳоратли форвард суд томонидан жинсий зўравонлик ва ўзганинг соғлиғига жиддий шикаст (тан жароҳати) етказиш каби жиноий қисми бўйича буткул айбдор деб топилган.

Миллион евролик жарима ва шикоят қилиш ҳуқуқи

Маълум қилинишича, чиқарилган мазкур қатъий ҳукм ҳали расман тўлиқ кучга киргани йўқ. Амалдаги қонунчиликка асосан, Рафа Мир ва унинг адвокатлари юқори турувчи суд органларига ушбу қарор устидан апелляция (шикоят) аризасини киритиш ҳуқуқини сақлаб қолишган.

Суд ҳайъати футболчини нафақат 8 ярим йилга панжара ортига жўнатиш, балки жабрланувчи томон ва давлат фойдасига нақд 64 минг евро миқдорида йирик пул жаримасини тўлаб беришга ҳам мажбур қилган.

Қуйидаги таҳлилий маълумотлар жадвали орқали испаниялик таниқли футболчи Рафа Мирнинг суд иши ва унинг бой фаолияти хронологияси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:

Айбланувчи футболчининг исми

Жорий жамоаси ва ёши

Суд томонидан берилган жазо

Молиявий мажбурият (Жарима)

Дастлабки ҳибсга олинган сана

Футболчи тўп сурган машҳур клублар

Рафа Мир

“Эльче”


(28 ёшда)

8 йилу 6 ойлик қамоқ


(Ҳукм ҳали кучга кирмади)

64 000 евро

2024 йил


(Уйидаги базмдан сўнг)

• “Валенсия”, “Севилья”


• “Вулверхэмптон”, “Ноттингем”

Ҳашаматли уйдаги базм ва тергов тафсилотлари

Испаниялик ҳужумчининг иши бўйича олиб борилган мураккаб жиноий тергов жараёнлари бир неча йил давомида чўзилди. Тартибот посбонлари Рафа Мирни илк бор 2024 йилда расман қўлга олишган эди. Оммавий ахборот воситаларининг тергов органларига таяниб ёзишича, ушбу мудҳиш зўравонлик ҳолати футболчининг шахсий ҳашаматли ҳовлисида ташкил этилган хусусий кеча (базм) вақтида содир бўлган. Унда спортчи ва унинг яқин таниши икки нафар қизга нисбатан куч ишлатиш ҳамда жинсий тажовуз қилишда гумонланиб, айблов эълон қилинганди.

Афсуски, бундай хунук воқеалар футболчининг порлоқ карьерасига буткул нуқта қўйиши мумкин. Эслатиб ўтамиз, 28 ёшли Рафа Мир ўз фаолияти давомида Европанинг кўплаб номдор жамоалари — “Валенсия”, “Севилья”, Англиянинг “Вулверхэмптон” ва “Ноттингем Форест” каби гранд клублари сафида тўп суриб, мухлислар меҳрини қозонган эди.

Европа ва жаҳон футболидаги энг қайноқ воқеалар, юлдуз футболчиларнинг майдон ташқарисидаги ҳаёти, суд жараёнлари ҳамда спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)Ҳиндистондаги шок ҳолат: эркак 5 йилдан бери тик ҳолда яшамоқда (Видео)Бугун, 14:09Полиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиПолиция адашиб 9 ёшли қизалоқни отиб қўйдиБугун, 13:21Британия 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБритания 16 ёшгача бўлган болаларга ижтимоий тармоқларни чеклайдиБугун, 13:14Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиАнглияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солдиБугун, 13:09Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Лавров: “Барча жаҳон урушларини Европа бошлаган”Бугун, 13:015 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотди5 йилдан бери ўтирмаган эркак: ноодатий қасам ҳайрат уйғотдиБугун, 12:51
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди
40 йил сукут сақлаган “Луноход” яна сигнал юборди