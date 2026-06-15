Рафа Мир зўрлаш жинояти сабаб 8,5 йилга озодликдан маҳрум этилди...
Европа футболи оламида навбатдаги даҳшатли ва шов-шувли суд жараёни ўз якунига етди. Испаниянинг таниқли “Эльче” клуби ҳужумчиси Рафа Мир оғир жиноят содир этганликда айбдор деб топилиб, узоқ муддатли қамоқ жазосига маҳкум қилинди. Бу ҳақда Пиреней ярим оролининг энг нуфузли ва ишончли спорт нашрларидан бири — “Marca” газетаси хабар тарқатди. Тарқатилган расмий маълумотларга кўра, маҳоратли форвард суд томонидан жинсий зўравонлик ва ўзганинг соғлиғига жиддий шикаст (тан жароҳати) етказиш каби жиноий қисми бўйича буткул айбдор деб топилган.
Миллион евролик жарима ва шикоят қилиш ҳуқуқи
Маълум қилинишича, чиқарилган мазкур қатъий ҳукм ҳали расман тўлиқ кучга киргани йўқ. Амалдаги қонунчиликка асосан, Рафа Мир ва унинг адвокатлари юқори турувчи суд органларига ушбу қарор устидан апелляция (шикоят) аризасини киритиш ҳуқуқини сақлаб қолишган.
Суд ҳайъати футболчини нафақат 8 ярим йилга панжара ортига жўнатиш, балки жабрланувчи томон ва давлат фойдасига нақд 64 минг евро миқдорида йирик пул жаримасини тўлаб беришга ҳам мажбур қилган.
Қуйидаги таҳлилий маълумотлар жадвали орқали испаниялик таниқли футболчи Рафа Мирнинг суд иши ва унинг бой фаолияти хронологияси билан яқиндан танишиб чиқишингиз мумкин:
Айбланувчи футболчининг исми
Жорий жамоаси ва ёши
Суд томонидан берилган жазо
Молиявий мажбурият (Жарима)
Дастлабки ҳибсга олинган сана
Футболчи тўп сурган машҳур клублар
Рафа Мир
“Эльче”
(28 ёшда)
8 йилу 6 ойлик қамоқ
(Ҳукм ҳали кучга кирмади)
64 000 евро
2024 йил
(Уйидаги базмдан сўнг)
• “Валенсия”, “Севилья”
• “Вулверхэмптон”, “Ноттингем”
Ҳашаматли уйдаги базм ва тергов тафсилотлари
Испаниялик ҳужумчининг иши бўйича олиб борилган мураккаб жиноий тергов жараёнлари бир неча йил давомида чўзилди. Тартибот посбонлари Рафа Мирни илк бор 2024 йилда расман қўлга олишган эди. Оммавий ахборот воситаларининг тергов органларига таяниб ёзишича, ушбу мудҳиш зўравонлик ҳолати футболчининг шахсий ҳашаматли ҳовлисида ташкил этилган хусусий кеча (базм) вақтида содир бўлган. Унда спортчи ва унинг яқин таниши икки нафар қизга нисбатан куч ишлатиш ҳамда жинсий тажовуз қилишда гумонланиб, айблов эълон қилинганди.
Афсуски, бундай хунук воқеалар футболчининг порлоқ карьерасига буткул нуқта қўйиши мумкин. Эслатиб ўтамиз, 28 ёшли Рафа Мир ўз фаолияти давомида Европанинг кўплаб номдор жамоалари — “Валенсия”, “Севилья”, Англиянинг “Вулверхэмптон” ва “Ноттингем Форест” каби гранд клублари сафида тўп суриб, мухлислар меҳрини қозонган эди.
Европа ва жаҳон футболидаги энг қайноқ воқеалар, юлдуз футболчиларнинг майдон ташқарисидаги ҳаёти, суд жараёнлари ҳамда спорт оламига оид энг ишончли эксклюзив хабарларни ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…