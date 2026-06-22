Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)

·61·Дунё
Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)

Индонезияда ўтказилган тўй маросими давомида кутилмаган ва бироз кулгили ҳолат юз берди — куёв келинни илк бор кўрган заҳоти ҳушидан кетиб йиқилди.

Воқеа жараёнида келин орқа томони билан турган куёвга аста-секин яқинлашади. Маросимнинг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бири — куёвнинг келинни биринчи бор кўриш пайти келганда, у аста ўгирилиб, келиннинг юзига қарайди. Шу заҳоти куёв кўзларини рўмолча билан ёпади ва бир неча сониядан сўнг бирданига ерга йиқилиб тушади.

Атрофдагилар бу ҳолатдан ҳайратга тушиб қолишади, баъзилар эса куёвга ёрдам беришга шошилади. Воқеа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, турли мунозараларга сабаб бўлди.

Изоҳларда эса фикрлар турлича бўлди: айрим фойдаланувчилар куёвнинг озғин эканини таъкидлаб, у камқонлик ёки ҳолсизлик сабаб ҳушидан кетган бўлиши мумкинлигини ёзишди. Яна бошқалар эса ҳазиломуз тарзда: “Келин ҳали юзини ювмасдан шунақа бўлса, юзини ювганидан кейин нима бўларкан?” дея кулгили изоҳлар қолдиришди.

Ҳар ҳолда, ушбу ноодатий ҳолат тўй меҳмонлари учун ҳам, интернет фойдаланувчилари учун ҳам узоқ вақт эсда қоладиган воқеалардан бирига айланди.

Индонезия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Масжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиМасжид яқинидаги болтали ҳужум жамоатчиликни ларзага солдиБугун, 11:45Қозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиҚозоғистонда дўкон ходимасидан русча гапиришни талаб қилган аёл жаримага тортилдиБугун, 11:42Осмонўпар бинода барпо этилган ўрмонОсмонўпар бинода барпо этилган ўрмонБугун, 10:48Испания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиИспания Бош вазирининг рафиқаси коррупция иши бўйича суд қилинадиКеча, 21:16Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Ҳиндистонлик эркак ўзига атаб сохта дафн маросими ўтказди (видео)Кеча, 20:35Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Ню-Ёркда Ўзбекистон байроғи туширилган поезд кўпчиликни ҳайратга солди (видео)Кеча, 19:17
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни ҳайратга солган лойиҳа: ҳайвонсиз гўшт етиштириладиган илк ферма ишга туширилди
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди