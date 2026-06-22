Келинни кўриб ҳушидан кетган куёв: тўйда кутилмаган ҳолат (видео)
Индонезияда ўтказилган тўй маросими давомида кутилмаган ва бироз кулгили ҳолат юз берди — куёв келинни илк бор кўрган заҳоти ҳушидан кетиб йиқилди.
Воқеа жараёнида келин орқа томони билан турган куёвга аста-секин яқинлашади. Маросимнинг энг ҳаяжонли лаҳзаларидан бири — куёвнинг келинни биринчи бор кўриш пайти келганда, у аста ўгирилиб, келиннинг юзига қарайди. Шу заҳоти куёв кўзларини рўмолча билан ёпади ва бир неча сониядан сўнг бирданига ерга йиқилиб тушади.
Атрофдагилар бу ҳолатдан ҳайратга тушиб қолишади, баъзилар эса куёвга ёрдам беришга шошилади. Воқеа қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, турли мунозараларга сабаб бўлди.
Изоҳларда эса фикрлар турлича бўлди: айрим фойдаланувчилар куёвнинг озғин эканини таъкидлаб, у камқонлик ёки ҳолсизлик сабаб ҳушидан кетган бўлиши мумкинлигини ёзишди. Яна бошқалар эса ҳазиломуз тарзда: “Келин ҳали юзини ювмасдан шунақа бўлса, юзини ювганидан кейин нима бўларкан?” дея кулгили изоҳлар қолдиришди.
Ҳар ҳолда, ушбу ноодатий ҳолат тўй меҳмонлари учун ҳам, интернет фойдаланувчилари учун ҳам узоқ вақт эсда қоладиган воқеалардан бирига айланди.
…