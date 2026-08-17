Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойиши
Калифорнияда ҳар йили ўтказиладиган ва дунёдаги энг қимматбаҳо суперкарлар ҳамда коллекциядаги классик спорт автомобилларини жамлайдиган Монтерей Кар Веек ўз ниҳоясига етди. Анъанавий тарзда Пеббле Беач гольф курортида ташкил этилган фестивал дунёнинг энг бадавлат автомобил ишқибозларини бирлаштириб, ўзининг энг муҳим воқеалари билан эсда қолди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, мазкур нуфузли ҳафталикнинг энг кулминацион нуқтаси анъанавий Пеббле Беач Конкоурс дъЭлегансе танлови бўлди. Ушбу нуфузли кўрикда ҳакамлар ҳайъати қарори билан 1935-йилги Дуесенберг ССЖ автомобили ғолиб деб топилди. Бу классик модел ўзининг мукаммал сақлангани ва ноёб дизайни билан барчанинг эътиборини тортди.
Ёрқин Премералар ва СуперкарларФестивал шунчаки эски машиналар кўргазмаси бўлиб қолгани йўқ, балки замонавий автоинженериянинг энг сўнгги ютуқлари намойиш этиладиган майдончага айланди. Хусусан, жамоатчилик эътиборига бир нечта узоқ кутилган премералар тақдим этилди ва улар автомобил ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди.
Кўргазма доирасида намойиш этилган энг диққатга сазовор янгиликлар сирасига қуйидагилар кирди:
- Гордон Муррай S1 суперкари
- Дефендер Дакар махсус версияси
- Lamborghini Ревуелто СВ
- Руф Эҳра спорт модели
Коллекционерлар ва Келажак истиқболлариМонтерей Кар Веек шунчаки шоу эмас, балки дунёдаги энг йирик классик ва эксклюзив автомобиллар савдоси муҳити ҳамдир. Бу ерда миллиардер коллекционерлар ўз гаражларини бойитиш учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр бўлган ноёб машиналарни харид қилишади. Тақдим этилган янги моделлар эса келажакдаги суперкарлар бозори қандай йўналишда ривожланишини яққол кўрсатиб берди.
Тадбир якунланганига қарамай, унинг атрофидаги муҳокамалар ва намойиш этилган ноёб металл дурдоналарининг таъсири узоқ вақт давомида автомобил оламининг асосий янгиликларидан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.
…