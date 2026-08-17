Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойиши

·1·Авто
Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойиши

Калифорнияда ҳар йили ўтказиладиган ва дунёдаги энг қимматбаҳо суперкарлар ҳамда коллекциядаги классик спорт автомобилларини жамлайдиган Монтерей Кар Веек ўз ниҳоясига етди. Анъанавий тарзда Пеббле Беач гольф курортида ташкил этилган фестивал дунёнинг энг бадавлат автомобил ишқибозларини бирлаштириб, ўзининг энг муҳим воқеалари билан эсда қолди. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур нуфузли ҳафталикнинг энг кулминацион нуқтаси анъанавий Пеббле Беач Конкоурс дъЭлегансе танлови бўлди. Ушбу нуфузли кўрикда ҳакамлар ҳайъати қарори билан 1935-йилги Дуесенберг ССЖ автомобили ғолиб деб топилди. Бу классик модел ўзининг мукаммал сақлангани ва ноёб дизайни билан барчанинг эътиборини тортди.

Ёрқин Премералар ва Суперкарлар

Фестивал шунчаки эски машиналар кўргазмаси бўлиб қолгани йўқ, балки замонавий автоинженериянинг энг сўнгги ютуқлари намойиш этиладиган майдончага айланди. Хусусан, жамоатчилик эътиборига бир нечта узоқ кутилган премералар тақдим этилди ва улар автомобил ихлосмандларида катта қизиқиш уйғотди.

Кўргазма доирасида намойиш этилган энг диққатга сазовор янгиликлар сирасига қуйидагилар кирди:

  • Гордон Муррай S1 суперкари
  • Дефендер Дакар махсус версияси
  • Lamborghini Ревуелто СВ
  • Руф Эҳра спорт модели
Ушбу янги автомобиллар ўзларининг юқори қуввати, аэродинамик хусусиятлари ва замонавий технологиялари билан ажралиб туради. Айниқса, спортавтомобиллар ихлосмандлари учун бу премералар ҳақиқий байрамга айланди.

Коллекционерлар ва Келажак истиқболлари

Монтерей Кар Веек шунчаки шоу эмас, балки дунёдаги энг йирик классик ва эксклюзив автомобиллар савдоси муҳити ҳамдир. Бу ерда миллиардер коллекционерлар ўз гаражларини бойитиш учун миллионлаб доллар сарфлашга тайёр бўлган ноёб машиналарни харид қилишади. Тақдим этилган янги моделлар эса келажакдаги суперкарлар бозори қандай йўналишда ривожланишини яққол кўрсатиб берди.

Тадбир якунланганига қарамай, унинг атрофидаги муҳокамалар ва намойиш этилган ноёб металл дурдоналарининг таъсири узоқ вақт давомида автомобил оламининг асосий янгиликларидан бири бўлиб қолиши шубҳасиз.

Монтерей Кар ВеекСуперкарДуесенбергLamborghiniАвтомобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБугун, 20:56Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиБугун, 19:53Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилБугун, 14:52Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиБугун, 12:55Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди