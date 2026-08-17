Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этди

·3·Техно
Хитой 800 кишилик “учувчи қанот” лойиҳасини тақдим этди
Қисқача

Хитойлик тадқиқотчилар 800 дан ортиқ йўловчини ташишга мўлжалланган "учувчи қанот" схемасидаги йўловчи самолётининг аеродинамик моделини намойиш этди. Самолётнинг кенглиги тахминан 85 метр, узунлиги эса 43 метр бўлиши кутилмоқда, унинг қанот ёйилиши Б-2 Спиритдан 1,6 баробар катта бўлади.

Хитойлик тадқиқотчилар келажакда 800 дан ортиқ йўловчини таши оладиган истиқболли “учувчи қанот” схемасидаги йўловчи самолётининг аэродинамик моделини намойиш этди. Ixbt.com маълумотига кўра, ушбу лойиҳа мамлакатнинг ўз йирик фуқаролик ҳаво кемаларини яратиш дастуридаги энг улкан йўналишлардан бирига айланиши мумкин. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Анъанавий авиация лайнерларидан фарқли ўлароқ, янги ҳаво кемаси аниқ ажратилган фузеляж, қанотлар ва дум қисмига эга эмас, балки ягона кенг тешувчи корпусдан иборат. Янги самолётнинг кенглиги тахминан 85 метрни, узунлиги эса 43 метрни ташкил этиши кутилмоқда. Мазкур ўлчамлар уни машҳур ҳарбий техника намуналари билан қиёслаш имконини беради.

Техник кўрсаткичлар ва таққослашлар

Хитойлик мутахассислар лойиҳалаштираётган ҳаво кемасининг қанот ёйилиши Америка стратегик бомбардимончиси Б-2 Спиритдан тахминан 1,6 баробар катта. Йўловчи сиғими бўйича эса у ҳозирги кундаги энг йирик серияли йўловчи самолёти Аирбус А380'дан ҳам сезиларли даражада ўзиб кетади. Маълумки, Аирбус A380 одатда 555 нафаргача йўловчини сиғдира олса, янги хитойча концепция 800 дан ортиқ кишига мўлжалланган.

Мазкур лойиҳа ортида Хитойнинг КАРДК аэродинамика тадқиқот ва ишланмалар маркази турибди. Ушбу миллий институт аввалроқ КОМАК C919 йўловчи самолёти ва Й-20 транспорт авиацияси каби йирик миллий дастурларда ҳам фаол қатнашган эди. Мутахассисларнинг фикрича, “учувчи қанот” схемасининг асосий афзаллиги юқори аэродинамик самарадорликдир.

Муҳандислик муаммолари ва инфратузилма

Анъанавий лайнерларда фузеляжнинг катта қисми фақат ҳаво қаршилигини юзага келтиради, холос. Янги схемада эса бутун майдон кўтариш кучини ҳосил қилишда қатнашиб, кўп сонли йўловчиларни ташишда ёқилғи сарфини назарий жиҳатдан камайтириш имконини беради. Шунга қарамай, бундай шаклдаги фуқаролик самолётини яратиш қатор мураккаб муҳандислик муаммоларини келтириб чиқаради.

Жумладан, юзлаб одамларни фавқулодда эвакуация қилиш, улкан корпусни герметизация қилиш, бошқарувни таъминлаш ҳамда йўловчилар қулайлигини сақлаш масалаларини қайта ҳал қилиш талаб этилади. Қолаверса, 85 метрлик кенглик ИКАО Ф аэродром кодининг 80 метрлик стандарт чекловидан ошиб кетади. Бу эса келгусида аэропорт инфратузилмасини ўзгартиришни талаб қилиши мумкин.

Ҳозирги кунда Хитойда фуқаролик авиацияси дастурлари жадал кенгайиб бормоқда. Ишлаб чиқарилаётган C919 лайнеридан ташқари, Хитой 2030-йил атрофида илк парвозини амалга ошириши кутилаётган, 280 ўринли C929 кенг фюзеляжли самолётини ҳам ривожлантирмоқда. Шунингдек, NASA X-59 тажриба самолёти технологияларига таянувчи C949 товушдан тез учувчи йўловчи лайнери концепцияси ҳам ишлаб чиқилмоқда.

АвиасияХитойСамолётТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиХитой паст орбитали интернет-спутникларнинг навбатдаги туркумини учирдиБугун, 19:54Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиХитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқардиБугун, 18:57Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади