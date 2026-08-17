Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришди

·7·Спорт
Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришди
Қисқача

Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан ҳужжатлар алмашинуви босқичига етиб келди. Келишувга кўра, Рома 25 миллион евро кафолатланган тўлов ва бонуслар билан жами 30 миллион евро таклиф қилган, Порту эса футболчининг кейинги сотувидан 50 фоизлик улуш олади. 2007-йилда туғилган Родриго Мора яқин кунларда Римга келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва беш йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Унинг йиллик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади.

Италиянинг Рома клуби таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим трансферни якунлашга яқин турибди. Goal.com хабар беришича, римликлар Порту жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Родриго Морани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳужжатлар алмашинуви босқичига етиб келишган. 2007-йилда туғилган ёш футболчи трансфери бўлиб ўтиши кутилмоқда ва у пойтахт клуби таркибида муҳим ўрин эгаллаши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартлар

Корриере делло Sport нашрининг ёзишича, дастлаб Порту ўз футболчиси учун 50 миллион евро талаб қилган эди. Бироқ трансфер бозоридаги молиявий эҳтиёжлар ва ўйинчининг трансфер нархи борасидаги музокаралар якунда бошқа келишувга олиб келди. Рома 25 миллион евро кафолатланган тўлов ва бонуслар билан бирга умумий қиймати 30 миллион еврога етувчи таклифни илгари сурди.

Битимнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу кейинги сотувдан 50 фоизлик улуш берилиши шарти ҳисобланади. Португалия клуби трансфер бозорида фаол бўлиши ва ўзига керакли ҳужоҳчиларни сотиб олиши учун нақд пулга муҳтож эди. Ушбу молиявий вазият ва таниқли агент Жорже Мендешнинг иштироки келишувнинг ижобий якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнади.

Футболчининг ҳолати ва шартнома шартлари

Музокаралар давомида томонлар ўртасида бироз тушунмовчиликлар юзага келганига қарамай, вазият тезда ўз ечимини топди. Родриго Мора яқин кунларда Римга келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Футболчи билан беш йиллик шартнома тузилиши режалаштирилган бўлиб, унинг йиллик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади.

Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам ушбу трансфер тезроқ якунланишини истаган ва юзага келган мураккаб вазиятдан чарчаган эди. Португалия чемпионатида захирада қолиб кетаётган ва етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган ярим ҳимоячи Италия А сериясида ўзини кўрсатишга интилмоқда. Рома раҳбарияти эса ёш иқтидорли ўйинчини ўз сафига қўшиб олиб, келажак учун пойдевор яратмоқда.

РомаПортуРодриго МораТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Диетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаДиетмар Хаман Брэдли Барколя курашида Арсеналга устунлик бермоқдаБугун, 20:19Рома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиРома Родриго Мора трансфери бўйича Porto билан келишувга эришдиБугун, 19:34Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиМарк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишдиБугун, 18:35Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиИнтер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиБугун, 17:58Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди