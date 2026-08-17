Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан келишувга эришди
Рома Родриго Мора трансфери бўйича Порту билан ҳужжатлар алмашинуви босқичига етиб келди. Келишувга кўра, Рома 25 миллион евро кафолатланган тўлов ва бонуслар билан жами 30 миллион евро таклиф қилган, Порту эса футболчининг кейинги сотувидан 50 фоизлик улуш олади. 2007-йилда туғилган Родриго Мора яқин кунларда Римга келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва беш йиллик шартнома имзолаши кутилмоқда. Унинг йиллик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади.
Италиянинг Рома клуби таркибни кучайтириш йўлидаги муҳим трансферни якунлашга яқин турибди. Goal.com хабар беришича, римликлар Порту жамоасининг иқтидорли ярим ҳимоячиси Родриго Морани ўз сафига қўшиб олиш учун ҳужжатлар алмашинуви босқичига етиб келишган. 2007-йилда туғилган ёш футболчи трансфери бўлиб ўтиши кутилмоқда ва у пойтахт клуби таркибида муҳим ўрин эгаллаши тахмин қилинмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер тафсилотлари ва молиявий шартларКорриере делло Sport нашрининг ёзишича, дастлаб Порту ўз футболчиси учун 50 миллион евро талаб қилган эди. Бироқ трансфер бозоридаги молиявий эҳтиёжлар ва ўйинчининг трансфер нархи борасидаги музокаралар якунда бошқа келишувга олиб келди. Рома 25 миллион евро кафолатланган тўлов ва бонуслар билан бирга умумий қиймати 30 миллион еврога етувчи таклифни илгари сурди.
Битимнинг энг диққатга сазовор жиҳатларидан бири бу кейинги сотувдан 50 фоизлик улуш берилиши шарти ҳисобланади. Португалия клуби трансфер бозорида фаол бўлиши ва ўзига керакли ҳужоҳчиларни сотиб олиши учун нақд пулга муҳтож эди. Ушбу молиявий вазият ва таниқли агент Жорже Мендешнинг иштироки келишувнинг ижобий якунланишида ҳал қилувчи рол ўйнади.
Футболчининг ҳолати ва шартнома шартлариМузокаралар давомида томонлар ўртасида бироз тушунмовчиликлар юзага келганига қарамай, вазият тезда ўз ечимини топди. Родриго Мора яқин кунларда Римга келиб, тиббий кўрикдан ўтиши ва янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда. Футболчи билан беш йиллик шартнома тузилиши режалаштирилган бўлиб, унинг йиллик соф маоши 2 миллион еврони ташкил қилади.
Маълумотларга кўра, футболчининг ўзи ҳам ушбу трансфер тезроқ якунланишини истаган ва юзага келган мураккаб вазиятдан чарчаган эди. Португалия чемпионатида захирада қолиб кетаётган ва етарли ўйин амалиётига эга бўлмаган ярим ҳимоячи Италия А сериясида ўзини кўрсатишга интилмоқда. Рома раҳбарияти эса ёш иқтидорли ўйинчини ўз сафига қўшиб олиб, келажак учун пойдевор яратмоқда.
…