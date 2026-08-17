Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқда
Буюк Британиядаги автосервислар ва автомобил усталари мажбурий йиллик техник кўрик (МОТ) нархининг юқори чегарасини деярли 75 фоизга ошириб, амалдаги 54,85 фунт стерлингдан 95 фунт стерлингга етказишни талаб қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда кескин ўсиб кетган операцион харажатлар шароитида жорий нарх нафақат фойда келтирмаяпти, балки бутун тизим барқарорлигини хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
ixbt.com ва бошқа ихтисослашган манбалар тарқатган маълумотларга кўра, МОТ нархининг максимал қиймати охирги марта 2010 йилда Транспорт вазирлиги томонидан белгиланган бўлиб, шундан буён ўзгармасдан қолмоқда. Мамлакат бўйлаб 4500 дан ортиқ бизнес вакилларини бирлаштирган Мустақил гаражлар ассоциацияси (ИГА) бу чекловни зудлик билан кўриб чиқиш ва нархни 73,2 фоизга ошириш зарурлигини талаб қилмоқда.
Нархларни ошириш сабаблари ва иқтисодий босимАсосий муаммо сифатида инфляция даражаси кўрсатилмоқда. Масалан, 2020 йилдаги 54,85 фунт стерлинг бугунги кунга келиб 87 фунт стерлингдан кўпроқ қийматга тенглашади. Шунингдек, автосервислар иш ҳақи, ижара тўловлари, қимматбаҳо жиҳозлар, энергияресурслари, ёқилғи, маъмурий харажатлар ва ходимларни ўқитиш харажатлари кескин ошганидан азият чекмоқда.
Ҳукумат маълумотларига кўра, Британияда 23 мингта гараж ва автосервис фаолият юритиб, уларда 66 мингга яқин назоратчи ишлайди. Ўтган йилнинг ўзида қарийб 33 миллион та автомобил мазкур техник кўрикдан ўтган. Бироқ кўплаб сервислар рақобат сабабли чегирмали нархларда хизмат кўрсатгани боис тармоқнинг умумий даромадини аниқ ҳисоблаб бўлмайди.
Ҳайдовчиларни нима кутмоқда?ИГА ташкилоти аъзолари орасида ушбу нарх сиёсатини ўзгартириш бўйича кучли қўллаб-қувватлаш мавжуд. Молиявий қийинчиликлар туфайли кўплаб гаражлар аллақачон техник кўрик ўтказиш қувватларини қисқартиришни бошлаган. Агар ҳукумат тегишли чоралар кўрмаса, автомобил эгалари хизмат кўрсатиш навбатлари чўзилиб кетиши ва танлов имкониятлари камайишига дуч келишади.
ИГА бош директори Стюарт Джеймснинг таъкидлашича, МОТ нархи 16 йил давомида ўзгармагани ва гараж эгалари ортиб бораётган харажатлар юки остида ўз фаолиятини давом эттира олмаслиги аниқ фактга айланган. Саноат вакиллари ва Транспорт вазирлиги 21 октябрь куни ушбу масалани муҳокама қилиш учун махсус учрашув ўтказиши режалаштирилган.
…