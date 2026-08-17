Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқда

·0·Авто
Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқда

Буюк Британиядаги автосервислар ва автомобил усталари мажбурий йиллик техник кўрик (МОТ) нархининг юқори чегарасини деярли 75 фоизга ошириб, амалдаги 54,85 фунт стерлингдан 95 фунт стерлингга етказишни талаб қилмоқда. Мутахассисларнинг фикрича, сўнгги йилларда кескин ўсиб кетган операцион харажатлар шароитида жорий нарх нафақат фойда келтирмаяпти, балки бутун тизим барқарорлигини хавф остига қўймоқда. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

ixbt.com ва бошқа ихтисослашган манбалар тарқатган маълумотларга кўра, МОТ нархининг максимал қиймати охирги марта 2010 йилда Транспорт вазирлиги томонидан белгиланган бўлиб, шундан буён ўзгармасдан қолмоқда. Мамлакат бўйлаб 4500 дан ортиқ бизнес вакилларини бирлаштирган Мустақил гаражлар ассоциацияси (ИГА) бу чекловни зудлик билан кўриб чиқиш ва нархни 73,2 фоизга ошириш зарурлигини талаб қилмоқда.

Нархларни ошириш сабаблари ва иқтисодий босим

Асосий муаммо сифатида инфляция даражаси кўрсатилмоқда. Масалан, 2020 йилдаги 54,85 фунт стерлинг бугунги кунга келиб 87 фунт стерлингдан кўпроқ қийматга тенглашади. Шунингдек, автосервислар иш ҳақи, ижара тўловлари, қимматбаҳо жиҳозлар, энергияресурслари, ёқилғи, маъмурий харажатлар ва ходимларни ўқитиш харажатлари кескин ошганидан азият чекмоқда.

Ҳукумат маълумотларига кўра, Британияда 23 мингта гараж ва автосервис фаолият юритиб, уларда 66 мингга яқин назоратчи ишлайди. Ўтган йилнинг ўзида қарийб 33 миллион та автомобил мазкур техник кўрикдан ўтган. Бироқ кўплаб сервислар рақобат сабабли чегирмали нархларда хизмат кўрсатгани боис тармоқнинг умумий даромадини аниқ ҳисоблаб бўлмайди.

Ҳайдовчиларни нима кутмоқда?

ИГА ташкилоти аъзолари орасида ушбу нарх сиёсатини ўзгартириш бўйича кучли қўллаб-қувватлаш мавжуд. Молиявий қийинчиликлар туфайли кўплаб гаражлар аллақачон техник кўрик ўтказиш қувватларини қисқартиришни бошлаган. Агар ҳукумат тегишли чоралар кўрмаса, автомобил эгалари хизмат кўрсатиш навбатлари чўзилиб кетиши ва танлов имкониятлари камайишига дуч келишади.

ИГА бош директори Стюарт Джеймснинг таъкидлашича, МОТ нархи 16 йил давомида ўзгармагани ва гараж эгалари ортиб бораётган харажатлар юки остида ўз фаолиятини давом эттира олмаслиги аниқ фактга айланган. Саноат вакиллари ва Транспорт вазирлиги 21 октябрь куни ушбу масалани муҳокама қилиш учун махсус учрашув ўтказиши режалаштирилган.

Техник кўрикАвтосервисБуюк БританияАвтомобилИқтисодиёт
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиБугун, 20:52Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиБугун, 19:53Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилБугун, 14:52Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиБугун, 12:55Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52Mini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинMini Коопер афсонавий хатчбеки орқа тортиш кучига ўтиши мумкинБугун, 10:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди