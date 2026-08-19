Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммоси
Ювентус нидерландиялик яримҳимоячи Теун Копмейнерсни сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. 2024-йилда 54,7 миллион евро (бонуслар билан 61 миллион евро) эвазига харид қилинган футболчи асосий таркибдан жой ола олмай, «ҳашаматли захира» мақомида қолган. Клуб молиявий зарар кўрмаслик учун камида 32,9 миллион евро талаб қилмоқда, бироқ унинг трансфер қиймати ва йиллик 4,5 миллион евро маоши потенсиал харидорларни чўчитмоқда.
Италиянинг Ювентус клубида нидерландиялик яримҳимоячи Теун Копмейнерснинг келажаги мавҳумлигича қолмоқда. Туринликлар таркибида ўз ўрнини топа олмаётган футболчи жамоанинг асосий таркибидан жой ола билмаяпти ва трансфер бозорида энг оғир вазиятлардан бирига айланиб улгурди. GOAL.com хабар беришича, раҳбарият футболчини сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Теун Копмейнерснинг Ювентусдаги саргузашти якунига етган мавсумдаги каби оғир бошланди. Жаҳон чемпионати ҳам 1998-йилда туғилган яримҳимоячининг ҳолатини ижобий томонга ўзгартира олмади. Нидерландия терма жамоаси сафида Япония, Швеция, Тунис ва Марокашга қарши баҳсларда майдонга тушган футболчи ёрқин ўйин кўрсата олмади. Марокашга қарши 1/32 финалдаги ўйинда пеналтини голга айлантиргани ягона ёрқин лаҳза бўлиб қолди, бироқ бу нафақат жамоанинг турнирдан чиқиб кетишининг олдини олди, балки футболчининг трансфер бозоридаги қадрини ҳам оширолмади.
Турдинга қайтгач, Копмейнерс 2025–2026-йилги мавсум якунидаги ҳолатига қайтди. Бош мураббий Лучиано Спаллетти учун у идеал таркибдаги асосий футболчи эмас. Ўтган мавсумда мураббий футболчининг позициясини ўзгартириб кўрди, уни марказий ҳимояда ҳам, таянч зонасида ҳам синаб кўрди. Бироқ бу уринишлар кутилган натижани бермади ва охир-оқибат нидерландиялик футболчи «ҳашаматли захира» мақомида қолди.
Молиявий тўсиқлар ва трансфер бозоридаги қийинчиликларЭслатиб ўтамиз, футболчи 2024-йилда 54,7 миллион евро (бонуслар билан 61 миллион евро) эвазига харид қилинган эди. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиб, ҳозирги кунда ўзини оқламагани тан олинмоқда. Ювентунинг ёзги ўртоқлик ўйинлари ҳам Копмейнерс асосий таркибда эмаслигини тасдиқлади.
Клуб бош директорлари Жованни Карневали ва Фредерик Массара футболчини сотишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ молиявий зарар кўрмаслик учун туринликларга камида 32,9 миллион евро керак бўлади. Чунки унинг трансфер қиймати ва йиллик 4,5 миллион евро маоши потенциал харидорларни чўчитмоқда. Аввалроқ Рома ва Болоня билан музокаралар натижа бермаган эди, Туркия ва Саудия Арабистонидан бўлган қизиқишлар ҳам жиддий босқичга ўтмади.
Копмейнерс кетиши мумкин бўлган сценарийҲозирги шароитда фақатгина ижара асосида сотиш вариантигина ушбу мураккаб вазиятни олдинга силжитиши мумкин. Агар Ювентус футболчини ижарага беришга рози бўлса, трансфер бозори жонланиши эҳтимоли бор.
Копмейнерснинг сотилиши клуб учун яримҳимоя чизиғини тўлиқ шакллантиришда ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Хусусан, унинг кетиши орқали бўшаган молиявий имкониятлар эвазига Франк Кесси трансферини амалга ошириш варианти кўриб чиқилмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида раҳбариятни олдинда оғир қарорлар кутиб турибди.
…