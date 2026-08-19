Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммоси

·16·Спорт
Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммоси
Қисқача

Ювентус нидерландиялик яримҳимоячи Теун Копмейнерсни сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. 2024-йилда 54,7 миллион евро (бонуслар билан 61 миллион евро) эвазига харид қилинган футболчи асосий таркибдан жой ола олмай, «ҳашаматли захира» мақомида қолган. Клуб молиявий зарар кўрмаслик учун камида 32,9 миллион евро талаб қилмоқда, бироқ унинг трансфер қиймати ва йиллик 4,5 миллион евро маоши потенсиал харидорларни чўчитмоқда.

Италиянинг Ювентус клубида нидерландиялик яримҳимоячи Теун Копмейнерснинг келажаги мавҳумлигича қолмоқда. Туринликлар таркибида ўз ўрнини топа олмаётган футболчи жамоанинг асосий таркибидан жой ола билмаяпти ва трансфер бозорида энг оғир вазиятлардан бирига айланиб улгурди. GOAL.com хабар беришича, раҳбарият футболчини сотишда жиддий қийинчиликларга дуч келмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Теун Копмейнерснинг Ювентусдаги саргузашти якунига етган мавсумдаги каби оғир бошланди. Жаҳон чемпионати ҳам 1998-йилда туғилган яримҳимоячининг ҳолатини ижобий томонга ўзгартира олмади. Нидерландия терма жамоаси сафида Япония, Швеция, Тунис ва Марокашга қарши баҳсларда майдонга тушган футболчи ёрқин ўйин кўрсата олмади. Марокашга қарши 1/32 финалдаги ўйинда пеналтини голга айлантиргани ягона ёрқин лаҳза бўлиб қолди, бироқ бу нафақат жамоанинг турнирдан чиқиб кетишининг олдини олди, балки футболчининг трансфер бозоридаги қадрини ҳам оширолмади.

Турдинга қайтгач, Копмейнерс 2025–2026-йилги мавсум якунидаги ҳолатига қайтди. Бош мураббий Лучиано Спаллетти учун у идеал таркибдаги асосий футболчи эмас. Ўтган мавсумда мураббий футболчининг позициясини ўзгартириб кўрди, уни марказий ҳимояда ҳам, таянч зонасида ҳам синаб кўрди. Бироқ бу уринишлар кутилган натижани бермади ва охир-оқибат нидерландиялик футболчи «ҳашаматли захира» мақомида қолди.

Молиявий тўсиқлар ва трансфер бозоридаги қийинчиликлар

Эслатиб ўтамиз, футболчи 2024-йилда 54,7 миллион евро (бонуслар билан 61 миллион евро) эвазига харид қилинган эди. Бу сумма клуб тарихидаги энг қиммат келишувлардан бири бўлиб, ҳозирги кунда ўзини оқламагани тан олинмоқда. Ювентунинг ёзги ўртоқлик ўйинлари ҳам Копмейнерс асосий таркибда эмаслигини тасдиқлади.

Клуб бош директорлари Жованни Карневали ва Фредерик Массара футболчини сотишга ҳаракат қилмоқда. Бироқ молиявий зарар кўрмаслик учун туринликларга камида 32,9 миллион евро керак бўлади. Чунки унинг трансфер қиймати ва йиллик 4,5 миллион евро маоши потенциал харидорларни чўчитмоқда. Аввалроқ Рома ва Болоня билан музокаралар натижа бермаган эди, Туркия ва Саудия Арабистонидан бўлган қизиқишлар ҳам жиддий босқичга ўтмади.

Копмейнерс кетиши мумкин бўлган сценарий

Ҳозирги шароитда фақатгина ижара асосида сотиш вариантигина ушбу мураккаб вазиятни олдинга силжитиши мумкин. Агар Ювентус футболчини ижарага беришга рози бўлса, трансфер бозори жонланиши эҳтимоли бор.

Копмейнерснинг сотилиши клуб учун яримҳимоя чизиғини тўлиқ шакллантиришда ҳал қилувчи қадам бўлиши мумкин. Хусусан, унинг кетиши орқали бўшаган молиявий имкониятлар эвазига Франк Кесси трансферини амалга ошириш варианти кўриб чиқилмоқда. Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида раҳбариятни олдинда оғир қарорлар кутиб турибди.

ЖувентусТеун КоопмеинерсФранкк КессиеСерие АТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди