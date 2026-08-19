Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалди

·1·Дунё
Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалди
Қисқача

Роберто Карлос Ислом динини қабул қилгани ҳақида хабарлар тарқалди, бироқ футболчининг ўзи бу маълумотни расман тасдиқламаган. Туркия парламенти депутати Али Шаҳиннинг айтишича, бу хабарни унга Бразилия мусулмонлари жамоаси вакили шайх Жиҳод Ҳаммадех етказган. Шайхнинг сўзларига кўра, Роберто Карлос тахминан тўрт ҳафта аввал унинг ҳузурига келиб, калимаи шаҳодат келтирган.

Бразилия футболи афсонаси, “Реал”нинг собиқ ҳимоячиси Роберто Карлос Ислом динини қабул қилгани ҳақида хабарлар тарқалди. Бироқ футболчининг ўзи бу маълумотни ҳозирча расман тасдиқламаган.

Туркия парламенти депутати Али Шаҳиннинг айтишича, Бразилия мусулмонлари жамоаси вакили шайх Жиҳод Ҳаммадех унга бу ҳақда маълум қилган.

Шайхнинг сўзларига кўра, Роберто Карлос тахминан тўрт ҳафта аввал унинг ҳузурига келиб, калимаи шаҳодат келтирган.

Аммо ҳозирча бу маълумот фақат бошқа шахсларнинг баёнотларига асосланган. Роберто Карлоснинг ўзидан расмий тасдиқ йўқ. 53 ёшли Роберто Карлос Бразилия терма жамоаси билан 2002-йилги Жаҳон чемпиони бўлган.

У “Реал Мадрид” сафида:

3 марта Чемпионлар лигасида;

4 марта Испания чемпионатида ғолиб чиққан.

Шунингдек, афсонавий ҳимоячи Туркиянинг “Фенербаҳче” ва Россиянинг “Анжи” клубларида ҳам фаолият юритган.

Роберто Карлоснинг Исломни қабул қилгани ҳақидаги хабар расмий тасдиқланмагани сабабли уни ҳозирча тасдиқланган факт сифатида қабул қилишга шошилмаслик керак.

Роберто КарлосРеал МадридФенербахчеАнжиАли Шахин
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиХитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилдиБугун, 15:1313 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келдиБугун, 14:51“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортдиБугун, 14:41Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиБугун, 14:35498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!Бугун, 14:28Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди