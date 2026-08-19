Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушди

·1·Жамият
Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушди
Қисқача

С.А.га ўзганинг мулкини ўзлаштириш жинояти учун 2025 йил 26 ноябрда Оқолтин туман суди ҳукми билан 103 миллион 700 минг сўм жарима тайинланган. Жарима белгиланган ихтиёрий муддатда тўланмагач, Мажбурий ижро бюросининг Сирдарё туман бўлими қарздорнинг мулкларини хатлаган. Натижада қарздордан 103 миллион 700 минг сўм жарима ҳамда 5 миллион 185 минг сўм ижро йиғими тўлиқ ундирилиб, ижро ҳужжати тамомланган.

Ўзганинг мулкини ўзлаштириш жиноятини содир этган фуқаро С.А.га нисбатан жиноят ишлари бўйича Сирдарё вилояти Оқолтин туман судининг 2025 йил 26 ноябрдаги ҳукмига асосан 103 миллион 700 минг сўм жарима жазоси тайинланган.

Мазкур суд ҳукми ижросини таъминлаш Мажбурий ижро бюросининг Сирдарё туман бўлимига юклатилган.

Ижро ҳаракатлари давомида жарима пули белгиланган ихтиёрий муддатда тўланмаганлиги боис, мажбурий ижро ҳаракатларига киришилиб, қарздорнинг мулклари хатланди.

Кўрилган чоралар натижасида қарздордан 103 миллион 700 минг сўм жарима ҳамда 5 миллион 185 минг сўм ижро йиғими тўлиқ ундирилди.

Шу тариқа, ижро ҳужжати белгиланган тартибда ижро қилиниб, тамомланди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Бугун, 19:34Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиҚарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиБугун, 19:31Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда Бугун, 19:30Наманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиНаманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиБугун, 19:18Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаЎзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаБугун, 18:33Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришМаксимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришБугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди