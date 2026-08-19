Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкин
Интер Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансферини тахминан 30 миллион фунт стерлинг эвазига якунлашга яқин турибди. Томонлар битимнинг сўнгги тафсилотларини келишиб олмоқда ва трансфер яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. 25 ёшли футболчи Ливерпул академиясига тўққиз ёшида қўшилган, 2019-йилда дебют қилган ҳамда жамоа сафида 228 та учрашувда майдонга тушган. Июн ойида Ливерпул Интернинг 21.
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунлашга яқин турибди. BBC Sport хабарига кўра, Миланнинг гранд жамоаси инглиз футболчиси учун тахминан 30 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ тўлашга тайёрланмоқда ва музокараларда жиддий олғаширишга эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
А Серия вакиллари таркибни ёшартириш ва марказдаги имкониятларни кенгайтириш мақсадида 25 ёшли футболчини асосий нишон сифатида белгилаган эди. Томонлар ҳозирда трансфернинг охирги кичик тафсилотларини келишиб олмоқда ва Италияда ушбу битим яқин кунларда расман эълон қилинишига бўлган ишонч юқори.
Трансфер музокараларининг боришиИнтер ёз бошида ҳам мазкур футболчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган эди. Июн ойида Ливерпул Италия клубининг 21.7 миллион фунт стерлинглик оғзаки таклифини рад этган бўлиб, мерсисайдликлар ўз тарбияланувчисини 35 миллион фунтга баҳолаган эди. Футболчининг амалдаги шартномасининг якунланишига бир йил қолгани ҳам музокараларга ўз таъсирини кўрсатди.
Шунга қарамай, сўнгги ҳафталардаги мулоқотлар давомида клублар ўртасидаги нарх борасидаги тафовут сезиларли даражада қисқарди. Ливерпул раҳбарияти футболчининг тажрибаси ва маҳаллий мақомига муносиб нарх талаб қилиб келган ва якунда томонлар 30 миллион фунтлик келишувга яқинлашди.
Куртис Жонеснинг Ливерпулда босиб ўтган йўлиКуртис Жонес учун бу трансфер Мерсисайд клубидаги узоқ ва эсда қоларли даврнинг якунланишини англатади. У Ливерпул академиясига атиги тўққиз ёшида келиб қўшилган ва ёшлар жамоаларидан ўтиб, асосий таркибнинг муҳим ўйинчисига айланган эди. 2019-йилда Юрген Клопп қўл остида дебют қилганидан буён у жамоа сафида 228 та учрашувда майдонга тушган.
Ўтган мавсумда футболчи барча мусобақаларда 49 та ўйинда қатнашган бўлса-да, уларнинг атиги 18 тасида Премер-лига учрашувларини асосий таркибда бошлаган. Арне Слот бошқарувидаги рақобат ва шартномани узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани Жонеснинг фаолиятини Италияда давом эттириш истагини кучайтирди.
…