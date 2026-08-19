Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкин

·5·Спорт
Куртис Жонес Ливерпулни тарк этиб, Интер сафига ўтиши мумкин
Қисқача

Интер Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансферини тахминан 30 миллион фунт стерлинг эвазига якунлашга яқин турибди. Томонлар битимнинг сўнгги тафсилотларини келишиб олмоқда ва трансфер яқин кунларда расман эълон қилиниши кутилмоқда. 25 ёшли футболчи Ливерпул академиясига тўққиз ёшида қўшилган, 2019-йилда дебют қилган ҳамда жамоа сафида 228 та учрашувда майдонга тушган. Июн ойида Ливерпул Интернинг 21.

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер клуби Ливерпул ярим ҳимоячиси Куртис Жонес трансферини якунлашга яқин турибди. BBC Sport хабарига кўра, Миланнинг гранд жамоаси инглиз футболчиси учун тахминан 30 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ тўлашга тайёрланмоқда ва музокараларда жиддий олғаширишга эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

А Серия вакиллари таркибни ёшартириш ва марказдаги имкониятларни кенгайтириш мақсадида 25 ёшли футболчини асосий нишон сифатида белгилаган эди. Томонлар ҳозирда трансфернинг охирги кичик тафсилотларини келишиб олмоқда ва Италияда ушбу битим яқин кунларда расман эълон қилинишига бўлган ишонч юқори.

Трансфер музокараларининг бориши

Интер ёз бошида ҳам мазкур футболчини ўз сафига қўшиб олишга ҳаракат қилган эди. Июн ойида Ливерпул Италия клубининг 21.7 миллион фунт стерлинглик оғзаки таклифини рад этган бўлиб, мерсисайдликлар ўз тарбияланувчисини 35 миллион фунтга баҳолаган эди. Футболчининг амалдаги шартномасининг якунланишига бир йил қолгани ҳам музокараларга ўз таъсирини кўрсатди.

Шунга қарамай, сўнгги ҳафталардаги мулоқотлар давомида клублар ўртасидаги нарх борасидаги тафовут сезиларли даражада қисқарди. Ливерпул раҳбарияти футболчининг тажрибаси ва маҳаллий мақомига муносиб нарх талаб қилиб келган ва якунда томонлар 30 миллион фунтлик келишувга яқинлашди.

Куртис Жонеснинг Ливерпулда босиб ўтган йўли

Куртис Жонес учун бу трансфер Мерсисайд клубидаги узоқ ва эсда қоларли даврнинг якунланишини англатади. У Ливерпул академиясига атиги тўққиз ёшида келиб қўшилган ва ёшлар жамоаларидан ўтиб, асосий таркибнинг муҳим ўйинчисига айланган эди. 2019-йилда Юрген Клопп қўл остида дебют қилганидан буён у жамоа сафида 228 та учрашувда майдонга тушган.

Ўтган мавсумда футболчи барча мусобақаларда 49 та ўйинда қатнашган бўлса-да, уларнинг атиги 18 тасида Премер-лига учрашувларини асосий таркибда бошлаган. Арне Слот бошқарувидаги рақобат ва шартномани узайтириш борасидаги музокаралар тўхтаб қолгани Жонеснинг фаолиятини Италияда давом эттириш истагини кучайтирди.

Куртис ЖонесИнтерЛиверпулТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиЮвентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиБугун, 19:12Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди