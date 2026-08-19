Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйди

·22·Спорт
Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйди
Қисқача

Ханс-Дитер Флик «Барселона»даги сардорлар бўйича якуний овоз беришни трансфер ойнаси тўлиқ ёпилгунга қадар кечиктирди. Унгача Рафиня асосий сардор, Педри ва Эрик Гарсия эса ёрдамчи сардор сифатида жамоага етакчилик қилади. Марк-Андре тер Штеген ва Роналд Араухо жароҳат сабаб сафда эмас, Френки де Ёнг ҳам жароҳат олган, бироқ Флик у билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлади.

«Барселона» лагерида янги мавсум бошланиши ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларида муҳим қарор қабул қилинди. Бош мураббий Ханс-Дитер Флик жамоанинг асосий сардорлари жароҳат олиб сафдан чиққани сабабли, вақтинчалик сардорлар учлигини шахсан ўзи тайинлади. Нима учун овоз бериш жараёни кейинга қолдирилди ва Френки де Йонгнинг бу қарорга муносабати қандай бўлди?

«Овоз беришгача сардор — Рафинья»: Фликнинг расмий қарори

Флик жамоа таркиби трансфер ойнаси ёпилгунига қадар тўлиқ шаклланмагани сабабли, футболчилар ўртасидаги анъанавий овоз беришни ҳозирча ўтказмасликка қарор қилди. Асосий етакчилар сафда бўлмаган вазиятда бошқарув бразилиялик вингерга ишониб топширилди:

"Рафа [Рафинья] сардор бўлади. Марк [тер Штеген] ва Рональд [Араухо] сафда йўқлиги, Френки [де Йонг] эса ҳозирча майдонга туша олмаслиги сабабли сардорлар бўйича бир қарорга келдим. Таркибимизга янги футболчилар келиши ёки кимдир кетиши мумкин. Ҳамма нарса тўлиқ тайёр бўлгач, расмий овоз беришни ўтказамиз. Унгача эса Рафа Эрик [Гарсия] ва Педри билан биргаликда сардорлик қилади.", - деди Ханс-Дитер Флик.

«Барселона» сардорлик тизимидаги ҳолат

Позиция / Мақом

Футболчи

Ҳозирги ҳолати

Асосий сардор (вақтинча)

Рафинья

Майдондаги асосий етакчи сифатида тасдиқланди

Ёрдамчи сардорлар

Педри ва Эрик Гарсия

Рафинья билан биргаликда сардорлар кенгашида

Асосий сардорлар (сафдан ташқарида)

Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо

Жароҳат туфайли сафда эмас

Де Йонгнинг ҳолати

Френки де Йонг

Жароҳатда, сардорлик танловидан сўнг мураббий билан алоқада

Якуний овоз бериш

Барча жамоа аъзолари иштирокида

Трансфер ойнаси тўлиқ ёпилгач ўтказилади

Френки де Йонг билан муносабатлар: «Орамизда муаммо йўқ»

Немис мутахассиси сардорлик боғичи атрофида ҳеч қандай ички низо ёки келишмовчилик йўқлигини, нидерландиялик ярим ҳимоячи билан доимий мулоқотда эканини алоҳида қайд этди:

"Френкига келсак, у жароҳат олгани сабаблигина шундай қарорга келдим, бироқ у билан муносабатларимиз аъло даражада. У жуда катта профессионал ва улғайган футболчи. Мен у билан жамоадаги вазият ва ўйинларни доимо очиқ муҳокама қиламан. У биз учун улкан маҳоратга эга муҳим ўйинчи.", - деди Ханс-Дитер Флик.

Сизнингча, Рафинья, Педри ва Эрик Гарсия триоси «Барселона»ни майдонда муносиб етаклай оладими ёки сардорлик боғичи бошқа футболчига берилиши керакмиди?

Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса» мухлисларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!

БарселонаХанси ФликРафиньяФренки де ЙонгПедри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиЮвентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулландиБугун, 19:38Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиЮвентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиБугун, 19:12Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди