Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйди
Ханс-Дитер Флик «Барселона»даги сардорлар бўйича якуний овоз беришни трансфер ойнаси тўлиқ ёпилгунга қадар кечиктирди. Унгача Рафиня асосий сардор, Педри ва Эрик Гарсия эса ёрдамчи сардор сифатида жамоага етакчилик қилади. Марк-Андре тер Штеген ва Роналд Араухо жароҳат сабаб сафда эмас, Френки де Ёнг ҳам жароҳат олган, бироқ Флик у билан муносабатлари аъло даражада эканини таъкидлади.
«Барселона» лагерида янги мавсум бошланиши ва трансфер ойнасининг сўнгги кунларида муҳим қарор қабул қилинди. Бош мураббий Ханс-Дитер Флик жамоанинг асосий сардорлари жароҳат олиб сафдан чиққани сабабли, вақтинчалик сардорлар учлигини шахсан ўзи тайинлади. Нима учун овоз бериш жараёни кейинга қолдирилди ва Френки де Йонгнинг бу қарорга муносабати қандай бўлди?
«Овоз беришгача сардор — Рафинья»: Фликнинг расмий қарори
Флик жамоа таркиби трансфер ойнаси ёпилгунига қадар тўлиқ шаклланмагани сабабли, футболчилар ўртасидаги анъанавий овоз беришни ҳозирча ўтказмасликка қарор қилди. Асосий етакчилар сафда бўлмаган вазиятда бошқарув бразилиялик вингерга ишониб топширилди:
"Рафа [Рафинья] сардор бўлади. Марк [тер Штеген] ва Рональд [Араухо] сафда йўқлиги, Френки [де Йонг] эса ҳозирча майдонга туша олмаслиги сабабли сардорлар бўйича бир қарорга келдим. Таркибимизга янги футболчилар келиши ёки кимдир кетиши мумкин. Ҳамма нарса тўлиқ тайёр бўлгач, расмий овоз беришни ўтказамиз. Унгача эса Рафа Эрик [Гарсия] ва Педри билан биргаликда сардорлик қилади.", - деди Ханс-Дитер Флик.
«Барселона» сардорлик тизимидаги ҳолат
Позиция / Мақом
Футболчи
Ҳозирги ҳолати
Асосий сардор (вақтинча)
Рафинья
Майдондаги асосий етакчи сифатида тасдиқланди
Ёрдамчи сардорлар
Педри ва Эрик Гарсия
Рафинья билан биргаликда сардорлар кенгашида
Асосий сардорлар (сафдан ташқарида)
Марк-Андре тер Штеген, Рональд Араухо
Жароҳат туфайли сафда эмас
Де Йонгнинг ҳолати
Френки де Йонг
Жароҳатда, сардорлик танловидан сўнг мураббий билан алоқада
Якуний овоз бериш
Барча жамоа аъзолари иштирокида
Трансфер ойнаси тўлиқ ёпилгач ўтказилади
Френки де Йонг билан муносабатлар: «Орамизда муаммо йўқ»
Немис мутахассиси сардорлик боғичи атрофида ҳеч қандай ички низо ёки келишмовчилик йўқлигини, нидерландиялик ярим ҳимоячи билан доимий мулоқотда эканини алоҳида қайд этди:
"Френкига келсак, у жароҳат олгани сабаблигина шундай қарорга келдим, бироқ у билан муносабатларимиз аъло даражада. У жуда катта профессионал ва улғайган футболчи. Мен у билан жамоадаги вазият ва ўйинларни доимо очиқ муҳокама қиламан. У биз учун улкан маҳоратга эга муҳим ўйинчи.", - деди Ханс-Дитер Флик.
Сизнингча, Рафинья, Педри ва Эрик Гарсия триоси «Барселона»ни майдонда муносиб етаклай оладими ёки сардорлик боғичи бошқа футболчига берилиши керакмиди?
Ўз фикрларингизни изоҳларда қолдиринг ва «Барса» мухлисларига ушбу муҳим хабарни дарҳол улашинг!
…