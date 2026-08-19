Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда
Мажбурий ижро бюроси Сайхунобод туман бўлими солиқ қарздорликларини ундириш бўйича мажбурий ижро ҳаракатларини амалга оширмоқда. Жараён давомида қарздор фермер хўжаликларига тегишли 2 та “Volkswagen” русумли электромобил хатланиб, жарима майдонига жойлаштирилди. Қарздорликлар бартараф этилмаса, автотранспорт воситалари қонунчиликда белгиланган тартибда ауксион савдоларига чиқарилади.
Мажбурий ижро бюроси Сайхунобод туман бўлими томонидан солиқ қарздорликларини ундириш юзасидан мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилмоқда.
Ижро ҳаракатлари давомида қарздор фермер хўжаликларига тегишли 2 та “Volkswagen” русумли электромобиль хатланиб, жарима майдонига жойлаштирилди.
Қарздорликлар бартараф этилмаган тақдирда, хатланган автотранспорт воситалари қонунчиликда белгиланган тартибда аукцион савдоларига чиқарилади.
Фуқаролар ва юридик шахслардан солиқ ҳамда бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорликларни ўз вақтида бартараф этиш сўралади.
…