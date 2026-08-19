Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда

·2·Жамият
Солиқдан қарздорлигини ундириш чоралари кўрилмоқда
Қисқача

Мажбурий ижро бюроси Сайхунобод туман бўлими солиқ қарздорликларини ундириш бўйича мажбурий ижро ҳаракатларини амалга оширмоқда. Жараён давомида қарздор фермер хўжаликларига тегишли 2 та “Volkswagen” русумли электромобил хатланиб, жарима майдонига жойлаштирилди. Қарздорликлар бартараф этилмаса, автотранспорт воситалари қонунчиликда белгиланган тартибда ауксион савдоларига чиқарилади.

Мажбурий ижро бюроси Сайхунобод туман бўлими томонидан солиқ қарздорликларини ундириш юзасидан мажбурий ижро ҳаракатлари амалга оширилмоқда.

Ижро ҳаракатлари давомида қарздор фермер хўжаликларига тегишли 2 та “Volkswagen” русумли электромобиль хатланиб, жарима майдонига жойлаштирилди.

Қарздорликлар бартараф этилмаган тақдирда, хатланган автотранспорт воситалари қонунчиликда белгиланган тартибда аукцион савдоларига чиқарилади.

Фуқаролар ва юридик шахслардан солиқ ҳамда бошқа мажбурий тўловлар бўйича қарздорликларни ўз вақтида бартараф этиш сўралади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Алимент қарздорлиги бартараф этилди Алимент қарздорлиги бартараф этилди Бугун, 19:34Ўзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиЎзганинг мулкини ўзлаштириш қимматга тушдиБугун, 19:33Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиҚарздорлик эвазига автомашина хатловга олиндиБугун, 19:31Наманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиНаманганда 16 ёшли қиз дарёда бедарак йўқолдиБугун, 19:18Ўзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаЎзбекистонлик таниқли блогер ва жангчи «Maxa.dxb» Қозоғистонда ҳибсга олинмоқдаБугун, 18:33Максимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришМаксимал балл бекор қилинадими? Сертификатли абитуриентлар бўйича кутилаётган ўзгаришБугун, 16:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди
Жиззахлик блогер Орзигул Уразматова ЙТҲда вафот этди