Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилди
Хитойнинг Гуйчжоу провинсиясида лойга айланган майдонда чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилди. Иштирокчилар сирпанчиқ ва нотекис майдонда қочаётган чўчқаларни имкон қадар тезроқ тутишга ҳаракат қилди. Бундай беллашувлар Гуйчжоуда қишлоқ фестиваллари ва аграр маданиятга бағишланган тадбирлар доирасида ташкил этилиб, қишлоқ анъаналарини намойиш этиш ҳамда сайёҳлар учун ноодатий ҳордиқ имкониятини яратишга хизмат қилади.
Хитойнинг Гуйчжоу провинциясида қишлоқ ҳаётига хос ноодатий ва кўнгилочар мусобақалардан бири — чўчқа тутиш беллашуви ташкил этилди.
Мусобақада иштирокчилар лойга айланган майдонга кириб, қўйиб юборилган чўчқаларни имкон қадар тезроқ тутишга ҳаракат қилган. Сирпанчиқ ва нотекис майдон эса вазифани янада қийинлаштирган. Иштирокчилар баъзан йиқилиб, яна ўрнидан туриб, қочаётган чўчқаларни қувишда давом этган.
Бундай беллашувлар Гуйчжоуда қишлоқ фестиваллари ва аграр маданиятга бағишланган тадбирлар доирасида ўтказиб келинади. Масалан, 2026 йил апрель ойида вилоятдаги Жиабанг шоли террасаларида ташкил этилган тадбирларда ҳам сайёҳлар учун чўчқа тутиш, балиқ овлаш каби қишлоқ хўжалигига оид кўнгилочар машғулотлар ташкил этилган.
Сўнгги пайтларда Гуйчжоунинг бошқа ҳудудларида ҳам чўчқа тутиш мусобақалари оммалашган. Жумладан, 2026 йил августида Маижианг туманида ўтказилган беллашувлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, томошабинлар эътиборини тортган.
Мусобақанинг асосий мақсади шунчаки ғолибни аниқлаш эмас, балки қишлоқ анъаналарини намойиш этиш ва сайёҳлар учун ноодатий ҳордиқ имкониятини яратишдан иборат. Лойга беланган ҳолда чўчқа қуваётган иштирокчилар акс этган лавҳалар эса бундай тадбирларнинг интернетда тез оммалашишига сабаб бўлмоқда.
…