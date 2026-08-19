Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилди

·6·Дунё
Хитойда лой ичида чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилди
Қисқача

Хитойнинг Гуйчжоу провинсиясида лойга айланган майдонда чўчқа тутиш мусобақаси ўтказилди. Иштирокчилар сирпанчиқ ва нотекис майдонда қочаётган чўчқаларни имкон қадар тезроқ тутишга ҳаракат қилди. Бундай беллашувлар Гуйчжоуда қишлоқ фестиваллари ва аграр маданиятга бағишланган тадбирлар доирасида ташкил этилиб, қишлоқ анъаналарини намойиш этиш ҳамда сайёҳлар учун ноодатий ҳордиқ имкониятини яратишга хизмат қилади.

Хитойнинг Гуйчжоу провинциясида қишлоқ ҳаётига хос ноодатий ва кўнгилочар мусобақалардан бири — чўчқа тутиш беллашуви ташкил этилди.

Мусобақада иштирокчилар лойга айланган майдонга кириб, қўйиб юборилган чўчқаларни имкон қадар тезроқ тутишга ҳаракат қилган. Сирпанчиқ ва нотекис майдон эса вазифани янада қийинлаштирган. Иштирокчилар баъзан йиқилиб, яна ўрнидан туриб, қочаётган чўчқаларни қувишда давом этган.

Бундай беллашувлар Гуйчжоуда қишлоқ фестиваллари ва аграр маданиятга бағишланган тадбирлар доирасида ўтказиб келинади. Масалан, 2026 йил апрель ойида вилоятдаги Жиабанг шоли террасаларида ташкил этилган тадбирларда ҳам сайёҳлар учун чўчқа тутиш, балиқ овлаш каби қишлоқ хўжалигига оид кўнгилочар машғулотлар ташкил этилган.

Сўнгги пайтларда Гуйчжоунинг бошқа ҳудудларида ҳам чўчқа тутиш мусобақалари оммалашган. Жумладан, 2026 йил августида Маижианг туманида ўтказилган беллашувлар ижтимоий тармоқларда кенг тарқалиб, томошабинлар эътиборини тортган.

Мусобақанинг асосий мақсади шунчаки ғолибни аниқлаш эмас, балки қишлоқ анъаналарини намойиш этиш ва сайёҳлар учун ноодатий ҳордиқ имкониятини яратишдан иборат. Лойга беланган ҳолда чўчқа қуваётган иштирокчилар акс этган лавҳалар эса бундай тадбирларнинг интернетда тез оммалашишига сабаб бўлмоқда.

Loyqa ichida choʻchqani quvib ketayotgan loyga belangan ayol.
ХитойГуйчжоуЦзябанМайцзян
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Роберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиРоберто Карлос Исломни қабул қилдими? Футбол афсонаси ҳақида кутилмаган хабар тарқалдиБугун, 15:1013 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келди13 минг метр баландликда кутилмаган мўъжиза: чақалоқ самолёт бортида дунёга келдиБугун, 14:51“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортди“Энг ёқимли бошловчи ёрдамчиси”: жонли эфир пайтида кичкина итнинг қилиғи эътиборни тортдиБугун, 14:41Шакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиШакира 7,4 балли зилзиладан зарар кўрган болалар учун миллионлаб долларлик ташаббус бошладиБугун, 14:35498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!498 кун, 195 давлат: америкалик сайёҳ дунёни рекорд даражада тез айланиб чиқди!Бугун, 14:28Тўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиТўйдан беш ой ўтиб ўлган келин ишида янги тафсилотлар очиқландиБугун, 13:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди