Қарздорлик эвазига автомашина хатловга олинди
АTB «Алоқабанк» фойдасига қарздорликни ундириш доирасида қарздорга тегишли гаровдаги «Ласетти» автомобили аниқланиб, хатловга олинди. Мазкур ижро ҳаракати Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувидаги ижро иши доирасида амалга оширилди. Қарздорлик ихтиёрий равишда қопланмаса, мол-мулкни аниқлаш, хатлаш ва унга ундирув қаратиш каби мажбурий чоралар қўлланилиши мумкин.
Мажбурий ижро бюросининг Жиззах вилояти бошқармаси иш юритувида бўлган АТБ «Алоқабанк» фойдасига ундирув билан боғлиқ ижро иши доирасида қарздорликни қоплашга қаратилган навбатдаги таъсирчан ижро ҳаракати амалга оширилди.
Ижро ҳаракатлари жараёнида қарздорга тегишли бўлган, банк олдидаги мажбуриятларни таъминловчи гаров мулки ҳисобланган «Lacetti» русумли автотранспорт воситаси аниқланиб, белгиланган тартибда хатловга олинди.
Қарздорлик бўйича ижро ҳужжати талабларини ихтиёрий равишда бажармаслик ҳолатларида қонунчиликда назарда тутилган мажбурий ижро чоралари қўлланилиши мумкин.
Бунда қарздорга тегишли мол-мулкни аниқлаш, хатлаш ва унга нисбатан ундирув қаратиш каби чоралар белгиланган тартибда амалга оширилади.
Қарз мажбурияти бажарилмаса — гаров мулки ҳам ундирувдан четда қолмайди!
…