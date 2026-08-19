Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулланди

·4·Спорт
Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулланди
Қисқача

Федерико Гатти мухлиснинг ҳужуми оқибатида тўпиғидан жароҳат олгани сабаб эҳтиёт чораси сифатида якка тартибдаги машғулотларга ўтказилди. Мутахассислар унинг ҳолатини жиддий хавотирли деб баҳоламаяпти ва футболчининг тез орада умумий гуруҳга қайтишини кутмоқда. Аркадиусз Милик бел қисмидаги безовталик, Жефф Эхатор эса тикланиш жараёни туфайли алоҳида шуғулланди.

Италиянинг Ювентус клуби бош мураббий Луциано Спаллетти бошчилигида навбатдаги машғулотларга киришди, бироқ Турин жамоаси тўлиқ таркибда шуғуллана олмади. Goal.com хабар беришича, бир қатор футболчилар жисмоний ҳолати ва кичик жароҳатлар туфайли якка тартибдаги дастур асосида шуғулланишга мажбур бўлишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Федерико Гатти шулар жумласидан бўлиб, у ўтган душанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик ўйинидан кейинги нохуш ҳолат асоратларини бартараф этмоқда. Манбага кўра, ўйин якунида майдонга бостириб кирган мухлиснинг зарбаси туфайли ҳамюрти ва ҳимоячи тўпиғидан жароҳат олган.

Кадрлар муаммоси ва Гатти ҳолати

Джанлука Ди Марзио маълумотига таяниб хабар берилишича, мухлислар билан боғлиқ инсидентдан сўнг Федерико Гатти эҳтиёткорлик чораси сифатида индивидуал машғулотлар режимига ўтказилган. Мутахассислар футболчининг ҳолатини жиддий хавотирли деб баҳоламаяпти ва унинг тез орада умумий гуруҳга қайтишини тахмин қилишмоқда.

Шунингдек, Континасса қароргоҳида бошқа бир қанча футболчилар ҳам якка тартибда шуғулланишди. Хусусан, ҳужумчи Аркадиусз Милик бел қисмидаги бироз безовталик туфайли тўлиқ машғулотларда қатнашмаган бўлса, Жефф Эхатор ҳам тикланиш жараёнини алоҳида давом эттирмоқда.

Андреа Камбиасо тез орада сафга қайтади

Туринликларнинг яна бир муҳим вакили Андреа Камбиасо ҳам тўпиғидаги кичик муаммо сабабли якка тартибдаги дастур бўйича шуғулланди. Бироқ мураббийлар штаби унинг ҳолатига оптимизм билан қарамоқда.

Клуб тиббий ходимларининг прогнозларига кўра, Андреа Камбиасо эртаёқ қолган футболчилар билан биргаликда умумий гуруҳ машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг олдинда турган ўйинлари олдидан Луциано Спаллетти учун муҳим ижобий янгилик бўлди.

ЮвентусФедерико ГаттиЛуциано СпаллеттиА СерияФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиЯнги сардор: Флик «Барселона»даги сардорлик боғичи масаласига нуқта қўйдиБугун, 19:25Моуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиМоуринио Родрининг «Реал»га эмас, «Барселона»га ўтиши сабабини очиқладиБугун, 19:19Ювентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиЮвентус"да Копмейнерс тақдири: қимматбаҳо захира ва трансфер муаммосиБугун, 19:12Криштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинКриштиану Роналду ноябрда Ўзбекистонга келиши мумкинБугун, 19:07Наполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларНаполи янги ҳужумчи қидирмоқда: Габриел Жесус ва бошқа номзодларБугун, 18:57Арсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиАрсенал Микел Артета билан янги шартнома имзолашини тасдиқладиБугун, 18:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди