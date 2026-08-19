Ювентус етакчиси фаннинг ҳужумидан сўнг алоҳида шуғулланди
Федерико Гатти мухлиснинг ҳужуми оқибатида тўпиғидан жароҳат олгани сабаб эҳтиёт чораси сифатида якка тартибдаги машғулотларга ўтказилди. Мутахассислар унинг ҳолатини жиддий хавотирли деб баҳоламаяпти ва футболчининг тез орада умумий гуруҳга қайтишини кутмоқда. Аркадиусз Милик бел қисмидаги безовталик, Жефф Эхатор эса тикланиш жараёни туфайли алоҳида шуғулланди.
Италиянинг Ювентус клуби бош мураббий Луциано Спаллетти бошчилигида навбатдаги машғулотларга киришди, бироқ Турин жамоаси тўлиқ таркибда шуғуллана олмади. Goal.com хабар беришича, бир қатор футболчилар жисмоний ҳолати ва кичик жароҳатлар туфайли якка тартибдаги дастур асосида шуғулланишга мажбур бўлишган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жамоанинг асосий ҳимоячиларидан бири Федерико Гатти шулар жумласидан бўлиб, у ўтган душанба куни бўлиб ўтган ўртоқлик ўйинидан кейинги нохуш ҳолат асоратларини бартараф этмоқда. Манбага кўра, ўйин якунида майдонга бостириб кирган мухлиснинг зарбаси туфайли ҳамюрти ва ҳимоячи тўпиғидан жароҳат олган.
Кадрлар муаммоси ва Гатти ҳолатиДжанлука Ди Марзио маълумотига таяниб хабар берилишича, мухлислар билан боғлиқ инсидентдан сўнг Федерико Гатти эҳтиёткорлик чораси сифатида индивидуал машғулотлар режимига ўтказилган. Мутахассислар футболчининг ҳолатини жиддий хавотирли деб баҳоламаяпти ва унинг тез орада умумий гуруҳга қайтишини тахмин қилишмоқда.
Шунингдек, Континасса қароргоҳида бошқа бир қанча футболчилар ҳам якка тартибда шуғулланишди. Хусусан, ҳужумчи Аркадиусз Милик бел қисмидаги бироз безовталик туфайли тўлиқ машғулотларда қатнашмаган бўлса, Жефф Эхатор ҳам тикланиш жараёнини алоҳида давом эттирмоқда.
Андреа Камбиасо тез орада сафга қайтадиТуринликларнинг яна бир муҳим вакили Андреа Камбиасо ҳам тўпиғидаги кичик муаммо сабабли якка тартибдаги дастур бўйича шуғулланди. Бироқ мураббийлар штаби унинг ҳолатига оптимизм билан қарамоқда.
Клуб тиббий ходимларининг прогнозларига кўра, Андреа Камбиасо эртаёқ қолган футболчилар билан биргаликда умумий гуруҳ машғулотларига қўшилиши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг олдинда турган ўйинлари олдидан Луциано Спаллетти учун муҳим ижобий янгилик бўлди.
…