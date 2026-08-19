Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлари
Жаҳон бозорида ҳамёнбоп ноутбуклар сегменти яна бир янги қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, Dell компанияси Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган ҳамда бошланғич нархи 700 доллардан бошланадиган Dell 15 D15261 моделини расман тақдим этди. Мазкур қурилма ўзининг бюджетли хусусиятлари ва ихчам ечимлари билан кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган технологик ечим сифатида эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг техник платформасидир. Ишлаб чиқарувчи харидорларга Intel Вилдкат Лаке туркумидаги процессорлардан бирини танлаш имкониятини тақдим этган. Бунда фойдаланувчилар Коре 3 304, Коре 5 320 ҳамда Коре 7 350 чиплари орасидан ўз эҳтиёжига мос келадиганини танлаши мумкин бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Intel Вилдкат Лаке линияси ўта юқори унумдорлиги билан ажралиб турмаса-да, юқори даражадаги энергия самарадорлигини таъминлашга ихтисослашган.
Техник тавсифлар ва хотира имкониятлариЗамонавий ноутбуклар бозорида стандарт кўрсаткичлар ўзгариб бораётган бир пайтда, ушбу моделнинг базавий версияси 8 GB тезкор хотира (ОЗУ) билан жиҳозлангани кутилган ҳолат бўлди. Бироқ янада юқори унумдорликни талаб қилувчи фойдаланувчилар учун қимматроқ модификациялар ҳам назарда тутилган бўлиб, уларда оператив хотира ҳажмини 32 GB гача ошириш имконияти мавжуд. Доимий хотира сифатида эса барча версиялар учун 512 GB сиғимга эга SSD хотира диски танланган.
Қурилманинг визуал қисми ва экран имкониятлари ҳам унинг бюджетига мос равишда шакллантирилган. Ноутбук 15,3 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, уни Apple компаниясининг MacBook Neo қурилмасига тўғридан-тўғри рақобатчи деб бўлмайди. Дисплей 1200p пикселлар сонини қўллаб-қувватлайди, бироқ ранглар қамрови бўйича НТСК фазосининг атиги 45 фоизини қоплайди. Бу эса профессионал даражадаги дизайн ва ранг-тасвир ишларидан кўра, матнли ҳужжатлар ва интернетда ишлашга мўлжалланганини билдиради.
Батарея ва қулайликларҚурилманинг ихчамлиги ва портативлиги борасида ижобий жиҳатларни кўрсатиш жоиз. Ўн беш дюймли экран ўлчамига эга бўлишига қарамай, Dell 15 D15261 моделининг оғирлиги атиги 1,54 килограммни ташкил этади. Бу эса бундай тоифадаги ноутбуклар учун жуда енгил кўрсаткич ҳисобланади ва уни доимо ўзи билан олиб юришни истовчилар учун қулайлик яратади.
Шунга қарамай, энергияни таъминлаш масаласида айрим саволлар мавжуд. Ноутбукка атиги 41 В/соат сиғимга эга кичик аккумулятор ўрнатилган. Энг қизиғи шундаки, ишлаб чиқарувчининг ўзи қурилманинг бир қувватланишда қанча вақт ишлай олиши ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот бермаган. Шу боис, автономлик бўйича қандайдир рекорд натижаларни кутиш асоссиз бўлади.
Уланиш имкониятлари ва интерфейслар борасида эса қурилма давр талабларига мос равишда жиҳозланган. Ноутбукда замонавий Wi-Fi 6 модули мавжуд бўлиб, симсиз тармоқларда барқарор уланишни таъминлайди. Шунингдек корпусда жуфт USB-C 3.2 портлари мавжуд бўлиб, улар турли ташқи қурилмаларни улаш ҳамда маълумотларни тезкор алмашиш имконини беради.
…