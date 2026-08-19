Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлари

·0·Техно
Dell 15 D15261 тақдим этилди: 700 долларлик янги ноутбук имкониятлари

Жаҳон бозорида ҳамёнбоп ноутбуклар сегменти яна бир янги қурилма билан бойиди. ixbt.com маълумотига кўра, Dell компанияси Intel Вилдкат Лаке платформасига асосланган ҳамда бошланғич нархи 700 доллардан бошланадиган Dell 15 D15261 моделини расман тақдим этди. Мазкур қурилма ўзининг бюджетли хусусиятлари ва ихчам ечимлари билан кундалик оддий вазифалар учун мўлжалланган технологик ечим сифатида эътиборни тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Қурилманинг асосий ўзига хос жиҳатларидан бири унинг техник платформасидир. Ишлаб чиқарувчи харидорларга Intel Вилдкат Лаке туркумидаги процессорлардан бирини танлаш имкониятини тақдим этган. Бунда фойдаланувчилар Коре 3 304, Коре 5 320 ҳамда Коре 7 350 чиплари орасидан ўз эҳтиёжига мос келадиганини танлаши мумкин бўлади. Мутахассисларнинг таъкидлашича, Intel Вилдкат Лаке линияси ўта юқори унумдорлиги билан ажралиб турмаса-да, юқори даражадаги энергия самарадорлигини таъминлашга ихтисослашган.

Техник тавсифлар ва хотира имкониятлари

Замонавий ноутбуклар бозорида стандарт кўрсаткичлар ўзгариб бораётган бир пайтда, ушбу моделнинг базавий версияси 8 GB тезкор хотира (ОЗУ) билан жиҳозлангани кутилган ҳолат бўлди. Бироқ янада юқори унумдорликни талаб қилувчи фойдаланувчилар учун қимматроқ модификациялар ҳам назарда тутилган бўлиб, уларда оператив хотира ҳажмини 32 GB гача ошириш имконияти мавжуд. Доимий хотира сифатида эса барча версиялар учун 512 GB сиғимга эга SSD хотира диски танланган.

Қурилманинг визуал қисми ва экран имкониятлари ҳам унинг бюджетига мос равишда шакллантирилган. Ноутбук 15,3 дюймли экран билан жиҳозланган бўлиб, уни Apple компаниясининг MacBook Neo қурилмасига тўғридан-тўғри рақобатчи деб бўлмайди. Дисплей 1200p пикселлар сонини қўллаб-қувватлайди, бироқ ранглар қамрови бўйича НТСК фазосининг атиги 45 фоизини қоплайди. Бу эса профессионал даражадаги дизайн ва ранг-тасвир ишларидан кўра, матнли ҳужжатлар ва интернетда ишлашга мўлжалланганини билдиради.

Батарея ва қулайликлар

Қурилманинг ихчамлиги ва портативлиги борасида ижобий жиҳатларни кўрсатиш жоиз. Ўн беш дюймли экран ўлчамига эга бўлишига қарамай, Dell 15 D15261 моделининг оғирлиги атиги 1,54 килограммни ташкил этади. Бу эса бундай тоифадаги ноутбуклар учун жуда енгил кўрсаткич ҳисобланади ва уни доимо ўзи билан олиб юришни истовчилар учун қулайлик яратади.

Шунга қарамай, энергияни таъминлаш масаласида айрим саволлар мавжуд. Ноутбукка атиги 41 В/соат сиғимга эга кичик аккумулятор ўрнатилган. Энг қизиғи шундаки, ишлаб чиқарувчининг ўзи қурилманинг бир қувватланишда қанча вақт ишлай олиши ҳақида ҳеч қандай расмий маълумот бермаган. Шу боис, автономлик бўйича қандайдир рекорд натижаларни кутиш асоссиз бўлади.

Уланиш имкониятлари ва интерфейслар борасида эса қурилма давр талабларига мос равишда жиҳозланган. Ноутбукда замонавий Wi-Fi 6 модули мавжуд бўлиб, симсиз тармоқларда барқарор уланишни таъминлайди. Шунингдек корпусда жуфт USB-C 3.2 портлари мавжуд бўлиб, улар турли ташқи қурилмаларни улаш ҳамда маълумотларни тезкор алмашиш имконини беради.

DellНоутбукIntel Вилдкат ЛакеТехнологияларГаджетлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиGoogle сентябрь ойида янги турдаги Android-ноутбукларни тақдим этадиБугун, 17:59Xiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиXiaomi мушуклар учун 90 кун ишлайдиган ақлли сув мосламасини чиқардиБугун, 15:28SpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиSpaceX 2026-йилда ўзининг юбилей юзинчи космик учишини амалга оширдиБугун, 13:23NASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиNASA Falcon 9 ракетаси қулаган ой кратери суратини эълон қилдиБугун, 12:23Elon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиElon Musk Goldman Sachsнинг космик иқтисодиёт прогнозига қўшилмадиБугун, 11:58HarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиHarmonyOS 6 операцион тизими 80 миллиондан ортиқ қурилмага ўрнатилдиБугун, 11:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди
iPhone 17 Pro Max смартфонида GTA 5 ўйини ишга туширилди