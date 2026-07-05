Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?

·27·Дунё
Дунёда бойлар сони янги рекорд ўрнатди! Қайси мамлакатда бойлар энг кўп?

Дунёда миллиардерлар сони яна ошди. UBS банкининг йиллик ҳисоботига кўра, 2026 йил апрель ойига келиб уларнинг сони 3302 нафарни ташкил этган. Бу аввалги 12 ойга нисбатан 13 фоизлик ўсиш демакдир.

Бир йил давомида 383 нафар инсон миллиардерлар рўйхатига қўшилган. Уларнинг умумий бойлиги ҳам сезиларли кўпайиб, 25 фоизлик ўсиш қайд этилган.

Энг юқори кўрсаткич Жанубий Кореяга тўғри келди. Мамлакатда миллиардерлар сони 31 нафардан 52 нафарга етган. Уларнинг жами бойлиги эса 139 фоизга ошган.

Чилида миллиардерлар сони аввалгидек қолган бўлса-да, уларнинг бойлиги 80 фоизга кўпайган. Чехияда эса рўйхатга яна икки киши қўшилиб, умумий бойлик 60 фоизга ўсган.

Миллиардерлар сони бўйича АҚШ етакчилик қилмоқда. Мамлакатда уларнинг сони 1000 нафардан ошган. Хитойда 562 нафар, Ҳиндистонда 211 нафар, Германияда 193 нафар ва Россияда 122 нафар миллиардер бор.

Ҳисоботда келтирилишича, дунё миллиардерларининг кўпчилиги 50 миллиард доллардан кам бойликка эга. 18 кишининг активлари 50–100 миллиард доллар оралиғида. 19 нафарнинг бойлиги эса 100 миллиард доллардан юқори баҳоланган.

ЮСАЮжная КореяКитайИндияUBS
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Японияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиЯпонияда 80 миллион йиллик махлуқнинг янги тури аниқландиБугун, 15:20АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?АҚШда аёл қизи ва тўрт набирасини нега ўлдирди?Бугун, 15:15Қозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиҚозоғистон бензин ва дизель экспортига қўйилган тақиқни яна узайтирмоқчиБугун, 15:11“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлди“Мурас Юнайтед” – “Азиягол” баҳсида судланган Қамчибек Ташиевнинг иштироки муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 12:08Истанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиИстанбулда кучли ёмғир кўчаларни сувга тўлдирдиБугун, 11:57Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Хитойда даҳшатли ҳолат: бегона эркак ёш қизчани кўтариб каналга отиб юборди (видео)Бугун, 11:53
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
Лондон осмонида улкан аждарҳо пайдо бўлди
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
Ўзбекистон терма жамоаси учун қайғурган мушук тармоқларда барчанинг кулгисига сабаб бўлди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
1000 йил сир сақлаган қабр: Перуда қўллари билан юзини ёпган мумия топилди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
Туркияда ер таги чўкмоқда: минглаб улкан ўпқонлар пайдо бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
63 ёшли аёл илк бор фарзандли бўлди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди
Нидерландияда илк бор кичик болага ҳаётни тугатиш амалиёти қўлланилди