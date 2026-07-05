«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди

·0·Маданият
«Майкл» фильми тарихдаги энг даромадли фильмга айланди

Режиссёр Антуан Фукуа суратга олган «Майкл» фильми жаҳон прокатида 977 миллион доллар даромад йиғиб, тарихдаги энг кассабоп биографик фильмга айланди. Бу ҳақда Variety нашри хабар берди.

Маълум қилинишича, картина АҚШ кинотеатрларида 370,2 миллион доллар, халқаро прокатда эса 607 миллион доллар ишлаб топган. Шу тариқа фильм Кристофер Ноланнинг «Оппенгеймер» фильми (975 миллион доллар) ҳамда «Боҳем рапсодияси» (911 миллион доллар) натижасини ортда қолдирди.

Фильмда поп-мусиқа қироли Майкл Жексон образини унинг жияни Жафар Жексон гавдалантирган. Кинотанқидчиларнинг таъкидлашича, картина санъаткор ҳаётидаги энг баҳсли воқеаларга тўхталмаган. Бунинг ўрнига ижодкорлар томошабинлар эътиборини концерт саҳналари, машҳур чиқишлар реконструкцияси ва мусиқий номерларга қаратган.

«Майкл» фильми афсонавий хонанданинг болалиги ва ёшлик даври, ака-укалари ҳамда қаттиққўл отаси Жо Жексон билан муносабатлари, The Jackson 5 гуруҳи таркибидаги фаолияти ва яккахон ижодининг бошланишини ҳикоя қилади.

Шунингдек, картинада Майкл Жексоннинг жаҳон мусиқа саҳнасига қандай кўтарилгани, машҳур хит қўшиқларини яратгани ва «Billie Jean» қўшиғини ижро этиш чоғида илк бор афсонавий «Ойда юриш» (Moonwalk) рақс ҳаракатини намойиш этгани ҳам тасвирланган. Фильмда Жулиано Вальди, Ниа Лонг, Майлз Теллер, Кейлин Даррел Жонс ва Лора Ҳэрриер ҳам рол ижро этган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Фаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиФаҳрие Эвженнинг янги сериали ижтимоий тармоқларда баҳс уйғотдиБугун, 11:10Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Умидахон Ҳожиеванинг қизалоғи 1 ёшни қарши олди (видео)Бугун, 10:34Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Зиёда яна ҳайратда қолдирди: “Фарк эт” клипи премьера қилинди (видео)Бугун, 10:06Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Болливуд юлдузларининг кўпчилик билмайдиган ўғиллари ва улар нималар билан шуғилланади?Кеча, 18:51Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Нодир Зоитов мухлисларини янги “Қизалоғим” таронаси билан хурсанд қилди (аудио)Кеча, 18:32Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Мухлислар узоқ кутган Шоҳруҳҳоннинг “Лола” номли қўшиғи ва клипи тақдим этилди!Кеча, 18:19
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Шаҳзод Султоновнинг бўлажак рафиқасининг ёши ижтимоий тармоқларда муҳокама қилинмоқда
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
Муниса Ризаева тўй нархларини очиқлади: ижтимоий тармоқларда баҳслар бошланди
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
“Дунёнинг энг чиройли қизи”ни ҳозир таниш қийин
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Актёр Шаҳзод Султонов уйланмоқда: тўй жараёнидан илк лавҳалар (видео)
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Санъатни энг машҳур даврида тарк этган Гулчеҳра Эшонқулова 45 ёшда
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Маданият вазири Озодбек Назарбековнинг тадбирдаги рақси ижтимоий тармоқларда муҳокама уйғотди
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Ўзбек саҳнасидаги энг талабгир уч юлдуз: Муниса Ризаева, Ҳамдам Собиров...
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди
Шаҳноза Мирзиёеванинг қизи Рания Умарованинг Криштиану Роналду билан тушган сурати тарқалди